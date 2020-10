Zakaj je pravi čas za vgradnjo toplotne črpalke?

Če se ozremo sto let v preteklost: ljudje so v 20. letih prejšnjega stoletja bivali v kompaktnih, a veliko manj učinkovitih domovih, kot jih poznamo danes. To pomeni, da imamo priložnost uživati v svojem bivalnem prostoru, ki je v vseh pogledih veliko boljši od tistega, v katerem je živel, na primer, Nikola Tesla. Njega seveda poznamo kot izjemno znanega izumitelja, ki je kljub časom, v katerih je živel, svoj dom opremil z inovativnimi napravami tistega časa.

Do zdaj se je veliko spremenilo, začela se je gradnja s prijaznimi in trajnostnimi materiali, ki so tudi stroškovno prijazni in estetsko veliko bolj dovršeni. Tudi stavbno pohištvo, ki ga poznamo danes, je veliko bolj energetsko učinkovito in je pomemben del interjerja.

Z leti je tehnologija drastično spremenila naša življenja, vključno z načinom, kako ogrevati naše domove. Ogrevalni sistemi so resnično napredovali, saj so prešli s pogona na drva in paro do popolnoma do okolja prijaznega načina ogrevanja. V času, v katerem smo, pa je najbolj ekonomičen in do okolja prijazen način ohranjanja življenjskega prostora izbira toplotne črpalke.

Toplotne črpalke so visoko energetsko učinkovite in lahko občutno zmanjšajo vaše mesečne stroške za energijo. Na trgu obstaja več različnih toplotnih črpalk, in sicer: zrak-zrak, zrak-voda, geotermalne toplotne črpalke, hibridne toplotne črpalke itd. Skupina Daikin je pred kratkim predstavila svoj nov sistem Altherma, ki črpa energijo iz zraka ter na tak način zagotavlja ogrevanje, hlajenje in toplo sanitarno vodo. Če povzamemo, Nikola Tesla bi bil z njo presrečen.

Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT je resnično prelomna rešitev za ogrevanje za vsakdanje bivanje. Zagotavlja ogrevanje, hlajenje in toplo sanitarno vodo, vse to v najvišjem energetskem razredu A+++. Toplotna črpalka je zelo odporna in odlično deluje, tudi če se zunanje temperature spustijo do -28 stopinj Celzija, ima temperaturo dovoda do 70 stopinj Celzija in je izjemno tiha.

Skratka, to je le del prihodnosti naših domov. Daikin Altherma 3 H HT je tudi spletno povezljiva, tako da lahko celotni nadzor naprave spremljate in upravljate prek svoje pametne naprave.

Oglejte si prednosti Daikin Altherma 3 H HT:





Ne glede na to, ali želite svoj star in dotrajan kotel zamenjati z nečim modernim ali pa morda razmišljate o obnovi doma, so toplotne črpalke prava pot in rešitev. Pametna naložba, ki bo vaš dom popeljala na naslednjo raven prihodnosti.