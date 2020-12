Za sladokusce: vrhunske kuhinje za vse okuse

Od sodobnega minimalizma do tradicionalnega podeželskega sloga: vstopite v svet kuhinj, kjer je vse mogoče in kjer je veliko možnosti za vrhunske kreativne kombinacije.

Kuhinja predstavlja domačnost in hkrati izraža vašo ljubezen do dizajna in kuhanja. To je prostor, kjer se pišejo številne kulinarične zgodbe, ampak je hkrati tudi nedvomno vaš glavni dizajnerski monument doma.

Kuhinje po meri Novel vsebujejo vse, kar potrebujete, da boste sestavili kuhinjo, o kateri ste že dolgo sanjali.

Naj se sanje uresničijo

Moderne kuhinje ali tradicionalne – vse to se skriva za blagovno znamko Novel, ki ponuja nešteto možnosti za vaš najljubši dizajn. Ne zgolj po estetski plati, to so kuhinje, ki vas bodo navdušile tudi po svoji funkcionalnosti – kakovostni materiali, lahki za vzdrževanje in kombinacije omar, v katerih bo vedno vse na svojem mestu. In to je tisto, kar odlikuje dobro kuhinjo.

Kuhinje po meri Novel zajemajo različne sloge, torej bodo navdušile še tako zahtevne kupce.

Minimalistični slog z gladkimi in umirjenimi linijami, visoki sijaj, kjer so v ospredju močni kontrasti z elegantno belo barvo. To je kuhinja za vse, ki obožujete moderni slog, ki izraža kanček glamurja in umirjene elegance.

V kuhinjah Novel boste zlahka izrazili svoj značaj, saj omogočajo nešteto barvnih kombinacij – od bolj umirjenih zemeljskih barv do živahnih kontrastnih kombinacij, ki vas bodo poživile v trenutku, ko boste stopili vanjo.

Za dodaten kanček sodobnosti boste poskrbeli tudi z izbiro brezročajnih omaric z mehkim sistemom zapiranja. Moderne kuhinje omogočajo veliko različnih možnosti - popolnoma zaprte omarice, steklene, zelo avantgardne so lahko tudi odprte omarice, kjer lahko že z zlaganjem pripomočkov dodate kuhinji svojo poseben pečat.

Barve sodobnih kuhinj: bela je pogosto osnovna barva, ki jo kombiniramo z zemeljskimi toni – rjavo in sivo. V ospredju ostaja tudi industrijski slog, kjer prednjačijo granitne barve in neobdelane površine. Kanček mladostniške navihanosti boste vedno dodali lahko tudi s samosvojimi barvnimi kombinacijami, ki se iz omaric lahko seli na barvno kombinacijo dodatkov, kot so miza, stoli, preproge, svetila in tudi gospodinjski aparati.

Kuhinje po meri Novel ponujajo tudi široko izbiro tradicionalnih kuhinj s poudarjenim podeželskim značajem - ljubke z veliko domačnosti.

Izrišite si svojo kuhinjo

Ne veste, kje bi začeli? Kuhinje po meri so vedno prava izbira.

Izris kuhinje je nedvomno prvi korak na poti do sanjske kuhinje.

Spletni načrtovalec 3D kuhinje vam bo pomagal pri oblikovanju vaše kuhinje iz sanj kar pri vas doma. Na preprost način sami izdelate prve načrte za različne modele kuhinjskih nizov in drugih komponent ter jih pošljete usposobljenim svetovalcem v Lesnini.