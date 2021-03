Vlaga in plesen po menjavi oken: to rešitev uporabljajo številni Slovenci

Z menjavo oken se v marsikaterem domu pojavi težava z vlago in plesnijo. Tega se je zavedal tudi Jan Polanc iz Ljubljane, ki je nedolgo tega prenavljal domovanje . Ker ni želel ničesar prepuščati naključjem, se je zatekel k rešitvi, ki so jo uporabili številni slovenski zadovoljni uporabniki. Da se v stanovanju ne bi pojavila plesen in vlaga, je v v svoj dom vgradil pametno prezračevalno enoto i-VENT , ki predstavlja novost in unikat v mednarodnem merilu ter omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije.

Ob menjavi oken se pogostokrat pojavi rosa na okenskih steklih, v najslabšem primeru po njih kar teče, kasneje sledi še plesen na stenah, v vogalih, ob oknu. Rešitev? Kakovosten prezračevalni sistem blagovne znamke Lunos. Med njihovimi zadovoljnimi uporabniki je tudi Jan Polanc iz Ljubljane.

"V lanskem letu sva se z ženo odločila, da bova v celoti adaptirala nadstropje večstanovanjskega objekta. Ob menjavi oken sva bila opozorjena, da bi bilo smiselno in smotrno razmisliti tudi o prezračevanju. S samo menjavo oken se hiša naredi bolj ali manj vodotesna. V prejšnjem stanovanju sva imela velike probleme s plesnijo in vlago, ki se je pojavljala na oknih, kar je bil dodaten razlog, da sva začela razmišljati o prezračevalnem sistemu," uvodoma pove Jan Polanc.

Foto: Jan Lukanović

Iskanje ustrezne rešitve ga je pripeljalo do podjetja Lunos

Med poizvedbo in preverjanjem različnih tovrstnih ponudnikov sta s partnerko pridobila nekaj različnih kontaktov, priporočil, iskanje primerne rešitve prek spleta pa ju je največkrat pripeljalo do specialista na tem področju, podjetja Lunos.

"Pri izbiri prezračevalnega sistema je vedno treba upoštevati neke želje in realne, najboljše možnosti vgradnje. Našim željam je bilo najbližje podjetje Lunos z njihovo novostjo, sistemom i-VENT. Podjetje Lunos se je odzvalo z ogledom, medtem ko nekateri drugi ponudniki za to sploh niso imeli časa. Predstavili so nama delovanje njihovih sistemov, pripravili so ponudbo, istočasno so nama predstavili njihov nov produkt, sistem i-VENT, ki je povezljiv z brezžično povezavo. Pametna prezračevalna enota naju je nemudoma premamila, tako na ravni enostavnejše vgradnje, manj potrebnih posegov, kot tudi enostavnega upravljanja," razloži.

Foto: Jan Lukanović

Enostavna montaža

V stanovanje je vgradil štiri i-VENT elemente in ventilator v kopalnici. Komercialist podjetja Lunos je pripravil tlorise in priporočil najbolj priročno, funkcionalno postavitev elementov. "Odločitev se je izkazala za pravilno. Ena enota i-VENTA je v spalnem prostoru in druga v otroški sobi, med seboj sta povezani. Po dva i-VENTA sta v dnevnem prostoru, med seboj sta prav tako povezana v skupino, delujeta sinhrono. Sicer se praviloma glede na velikost objekta naredi predviden nabor potrebnih prezračevalnih enot. Tovrsten sistem mi je bil zelo blizu, ker zahteva zelo malo samih posegov, inštalacij v objekt. Naredili so se preboji, električne inštalacije se potegnejo do elementov, znotraj katerega prezračevalna enota že deluje. Dodatno, ne rabimo dodatnih povezav med prezračevalnimi enotami, da lahko delujejo usklajeno, saj so med seboj že povezane v brezžičnem omrežju. Montaža pametne prezračevalne enote je sledila teden dni po poslani ponudbi. Fantje so ažurni, profesionalni, svoje delo so opravili v treh ali štirih urah, za seboj pospravili, posesali, počistili in odšli. Ostalo mi je le še tisto fino beljenje. Sistem je pričel delovati nemudoma, brez zadržkov. Že zvečer se nama je z ženo zdela kvaliteta zraka v stanovanju boljša," se spominja Jan Polanc.

Foto: Jan Lukanović

Kaj prinaša i-VENT? Pametna prezračevalna enota i-VENT predstavlja novost v decentralnem prezračevanju. Izjemno enostavna je za vgradnjo, primerna za starejše hiše ali stanovanja in novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Aplikacijo za i-VENT poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov. Pametno prezračevalno enoto je sicer moč upravljati z daljincem, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oziroma intenzivnosti prehajanja zraka - upravljanje enote i-VENT z majhnim, priročnim daljincem je hitro in enostavno.

Pri pametni prezračevalni enoti i-VENT sogovornik najbolj ceni enostavnost uporabe, upravljanje z daljincem ali pametnim telefonom prek aplikacije in poljubno nastavitev urnikov delovanja.

Foto: Jan Lukanović

Urnik, pisan na kožo vsej družini

"Da, mojim, našim željam se je najbolj približala nova, pametna prezračevalna enota i-VENT, predvsem zaradi enostavnosti uporabe, ker različne enote lahko delujejo kot celote, tudi zaradi preprostosti upravljanja. i-VENT je možno upravljati z daljincem ali s pomočjo aplikacije. Določamo lahko, kdaj se neka enota zažene in na katerem programu, določamo lahko načine, z vračanjem toplote ali brez vračanja toplote, z možnostjo izbire vrtenja, nastavi se lahko denimo samo dovajanje zraka v enem prostoru in denimo odvajanje zraka v drugem. Urniki se lahko nastavljajo poljubno, za vsak dan, teden, vikend, sistem si ne glede na datum zapomni želene nastavitve. Preko ene točke tako lahko upravljam vse enote v hiši, na primer v bivalnem ali spalnem delu. Če se recimo zbere družba v dnevni sobi, prezračuje samo enota v tem prostoru, v ostalih prostorih so pretoki manjši. Prezračevalna enota i-VENT pride prav tudi pri kuhanju, saj lahko z izbiro smeri določimo, da se vpihuje zrak samo noter, v dnevni sobi pa ga vleče ven. Rešitev je koristna tudi pri raznih neprijetnih vonjavah, ko glede na določeno smer zajemamo svež zrak in odvajamo neprijetne vonjave. Pametna prezračevalna enota i-VENT deluje tiho, gre pa tudi za prvi element, ki omogoča, da lahko s svojega prezračevanja naredim klimatizacijo celega stanovanja. Če kdaj slučajno pride do kakšnih nejasnosti, nam je z nasveti, poprodajno aktivnostjo na voljo Lunosova ekipa. Nisi prepuščen sam sebi," razloži Jan Polanc.

Foto: Jan Lukanović

Jutra so zdaj drugačna

Ne samo, da je z delovanjem zadovoljen sam, zadovoljna je tudi žena, prednosti opažata tudi sinova. In kako se še kažejo prednosti delovanja enote i-VENT?

"Dejansko se je resnično takoj občutila kakovost zraka. Kvaliteta zraka je vedno nekje med 45 in 55 odstotkov. Sistem deluje tako, da mi o samem delovanju sploh ni treba veliko razmišljati. Ni več zatohlosti, občutka, da se bo pojavila plesen. Zjutraj se zbudim spočit, nisem utrujen. Ko sem si nekoč brez prezračevalnega sistema vrata spalnice zaprl, sem se zjutraj zbudil utrujen, telo ni bilo spočito. Odkar je i-VENT vgrajen v spalnici, je zjutraj zrak svež, prezračen, na oknih ni rose, zarošenosti. Ni mi treba razmišljati o prezračevanju. Zjutraj se sistem vzpostavi v maksimalne pretoke, potem se spusti na drugo stopnjo, ob treh popoldne se nastavi nazaj na prvo stopnjo, kjer normalno izmenjuje vračanje toplote. Pri sistemu je vračanje toplote dobro, prijetno," pove in navaja dodatne primere.

"Med karanteno je starejši sin veliko delal od doma, v svoji sobi. Če je že hotel prezračen zrak, je moral imeti odprta vrata, kar je bilo med videoklici moteče. Sedaj ima v sobi povečan pretok dovajanja kisika, zrak je bolj svež, posledično je tudi bolj osredotočen. Žena je prav tako zadovoljna. Sama sicer najbolj izpostavlja, da je s sistemom i-VENT manj prahu, zrak neprestano kroži, balkonskih vrat ni potrebno odpirati kot nekoč, kar je sploh v kurilni sezoni v stanovanju povzročilo dodaten prah. Tako da sta žena in sin zadovoljna. Tudi jaz. Hiša diha, počutje v njej je meni osebno vrhunsko," pripoveduje.

Foto: Jan Lukanović

Razlika je neprimerljiva

Jan Polanc sicer dodobra pozna razliko med življenjem v prezračenem objektu in takem, ki to ni in kjer se že pojavljajo zametki vlage ali plesni.

"V prejšnjem stanovanju sva z ženo imela težave predvsem z višjo koncentracijo vlage in s plesnijo na obrobah oken. Nikakor se je nisva mogla rešiti. Hiša ni mogla dihati, kljub temu da smo imeli okna odprta postrani, da se je zrak izmenjaval, da smo jih zjutraj odpirali. Žal je v prostor uhajal hladen zrak, ki je povzročil poškodbe sten. Vemo, teh zadeva se ne da kar tako sanirati. Kljub zračenju hiša enostavno ni zadihala. Vedno smo imeli neprijeten občutek, da to na nas slabo vpliva tudi z zdravstvenega vidika. Zato sva se z ženo ob menjavi oken v novem stanovanju odločila za vgradnjo prezračevalnega sistema. Med neprezračenimi in prezračenimi prostori je velika razlika, ki vpliva na kakovost bivanja. Bivanje je na račun preudarnega odvajanja in dovajanja zraka, zamenjave zraka, ki ga proizvedemo z dihanjem, z novim, svežim zrakom, sedaj na neprimerljivo višji ravni," izpostavi in dodaja, da si življenja brez prezračevalnega sistema i-VENT več ne predstavlja, kljub temu da živimo v okolju, kjer na prostem dihamo razmeroma dober in svež zrak.

Foto: Jan Lukanović

Investicija v zdravje

"Tempo življenja, ki ga živimo, nam ne omogoča časa za razmislek o tej tematiki, za ukvarjanje s prezračevanjem. Vemo, kdaj zjutraj začenjamo službe, kdaj jih končujemo. Sistem mi vsekakor olajša in poenostavi vsakdan, saj ne razmišljam več, kdaj bi odpiral okna, da bi bilo najbolj učinkovito. Možnost nastavitve urnikov mi olajša veliko, v stanovanju je vsekozi prezračeno, ne glede na uro, čas, je v stanovanju svežina. Sistem i-VENT bi priporočil vsem, ki željo na podobno enostaven in preprost način zračiti stanovanja ter vnesti potrebno svežino v domove. Zadeva se zgolj postavi in deluje sama od sebe. Čas, ki bi ga sicer namenili prezračevanju, lahko koristimo za kaj drugega. Vsekakor bi i-VENT dodatno priporočal vsem, ki v svojem domu menjajo okna. Takrat hiša postane vodotesna. Verjamem, da bo sistem deloval obljubljeno življenjsko dobo, brez kakršnihkoli stroškov vzdrževanja. A se bo po besedah Lunosovih komercialistov še razvijal, določene funkcionalnosti se bodo še nadgrajevale v korist samih uporabnikov," meni in dodaja, da je bila investicija i-VENT prednostno predvsem njihova naložba v zdravje.

"Resda gre pri sistemu i-VENT tudi iz ekonomskega vidika za rentabilno in smiselno naložbo, ki se ti hitro "povrne", a to ni bistvo vsega. Lažje je finance nameniti v produkt, v katerega verjameš tako ali drugače. To je bila naložba v zdravje žene, sina in mene. S kvalitetnim zrakom smo denimo manj izpostavljenim okužbam dihal. Na i-VENT ne gledam kot na investicijo, ki se mi mora a priori finančno povrniti, pač pa na investicijo izboljšanja kvalitete našega življenja," sklene Jan Polanc.

Foto: Jan Lukanović