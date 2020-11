Top 3 najuporabnejša orodja, ki gospodinjstvu prinašajo največ prihrankov!

Oglasno sporočilo

Vse več ljudi si želi postati sam svoj mojster. Nekateri so skoraj profesionalci, nekateri pa z veseljem sami opravijo manjša hišna popravila. Ne glede na to, ali ste amater ali profesionalec, je dobro znano, da brez orodja ni dobrega mojstra. Zato smo se odločili, da pripravimo seznam najuporabnejših orodij, ki jih mora imeti vsak mojster. Orodja, ki jih lahko vsakdo uporablja sam in seveda niso draga. Preberite seznam naših strokovnjakov za vse okoli hiše in v njej.

1. Cloggsy – visokotlačni odmaševalec odtokov

Vsi smo imeli ali bomo imeli v prihodnosti težave z zamašenimi odtoki. Ta položaj zahteva nujno rešitev, zato v tem primeru nihče ne izbere ne mojstra ne cene, le da WC spet pravilno deluje! Zato se Cloggsy uvršča na 1. mesto našega seznama najbolj uporabnih orodij za vsak dom, saj ni primeren le za stranišča, ampak tudi za vse druge odtoke doma.

Namen: Primeren je za vsak zamašen odtok v kuhinji in kopalnici. Je takojšnja rešitev za vsak problem. Gre za naložbo, ki prinaša ogromne prihranke, ne le denarja, ampak tudi časa in živcev.

Kako deluje: Ta odtočni odmaševalec lahko uporablja dobesedno vsak. Ne zahteva nobenih izkušenj ali vodovodnega znanja. Zasnovan je tako, da deluje po principu stisnjenega zraka brez dodatnih kemikalij ali kablov. Različni nastavki omogočajo uporabo na vsakem odtoku. Tudi največje blokade cevi lahko v nekaj sekundah odpravite brez čakanja in neprijetnih vonjav zaradi uporabe različnih sredstev.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Najuporabnejši odtočni odmaševalec lahko naročite na uradni strani, na kateri lahko za to super praktično orodje dobite dodatnih 50 odstotkov popusta, namenjenega bralcem portala siol.net.

Ocena:10/10

2. Domus – kompakten set majhnih izvijačev za vsak sodoben dom

Verjetno že imate nekaj orodja v škatli ali v predalu. Ta set se dobesedno prilega vašemu žepu, in hkrati ponuja vse vrste izvijačev, ki jih boste kdaj potrebovali.

Opis in uporaba: Urejen set 24 mini izvijačev različnih profilov olajša manjša popravila. Ni vam potrebno imeti škatle ali jih nenehno iskati, ko jih potrebujete, zapakirani so kot moderna denarnica in vsak ima svoje mesto. Kakovosten material zagotavlja dolgo življenjsko dobo, praktičnost pa je njegovo največje bogastvo! Če bi jih kupili ločeno, bi vas ti izvijači v posebnih trgovinah stali majhno bogastvo. Zato smo to ekonomično ponudbo izpostavili kot najboljše razmerje med kakovostjo, funkcionalnostjo in ceno.

Namen: Popravilo očal, mobitela, TV, tablice ali računalnika. Preprosto privijte ali odprite vse pokrove gospodinjskih aparatov, hkrati pa prihranite čas in denar, ki bi ga dali mojstrom.

Kje kupiti in po kakšni ceni: set funkcionalnih izvijačev za gospodinjstvo Domus lahko naročite izključno na uradni strani. Če pohitite, lahko izkoristite popust, ki ga distributer nudi samo bralcem portala siol.net.

Ocena: 9,4/10

3. Diamond DrillPro – set nastavkov za vrtalnik

Če ste že kdaj poskusili narediti luknjo v lesu ali v katerem drugem materialu, potem vam je jasno, da je vrtalnik dober le, če ima kakovostne svedre. V morju razširitev, ki se trenutno ponujajo na trgu, smo to ponudbo izbrali, ker ustreza našim merilom: praktičnost, enostavnost uporabe, funkcionalnost in seveda razmerje med kakovostjo in ceno.

Opis: Set je zelo raznolik. Ima kar 15 diamantnih nastavkov različnih velikosti, ki nadomestijo dobesedno celo vrečko nepotrebnega orodja. Kakovost je vrhunska, zato jih lahko uporabljajo tudi poklicni obrtniki. Prednost seta je natančnost vrtanja brez lomljenja materiala, zato ga lahko uporabljamo na steklenih in keramičnih ploščicah. Je idealna rešitev za prenove, saj imate v enem setu vse nastavke, ki bi jih kdaj potrebovali!

Namen: Univerzalni diamantni svedri, primerni za vse vrste materialov: les, kamen, plastika, kovina, keramika, steklo, beton. Zahvaljujoč svoji kakovosti skrajša čas in zmanjša napor, potreben za popolne luknje.

Kje kupiti in po kakšni ceni: Ta kakovostni set se ne prodaja v običajnih trgovinah, lahko ga kupite samo na uradni spletni strani. Trenutno poteka promocijska akcija za bralce portala siol.net, zato je celoten set na voljo s 50-odstotnim popustom.

Ocena: 9,65/10

Zaključek

Ne potrebujete mojstra, še posebej ne za stvari, ki jih lahko enostavno rešite sami, kar dokazujejo ta 3 funkcionalna orodja, ki ustrezajo najvišjim merilom – uporabnost, praktičnost, poenostavljena uporaba in dolgoročni prihranki.

