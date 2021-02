Revolucija v decentralnem prezračevanju

Ko gre za prezračevanje naših domov, hitro rastočemu podjetju Lunos tod okoli ni para. Večkrat nagrajeno in ugledno podjetje s številnimi zadovoljnimi strankami po novem v svoj nabor produktov dodaja nekaj novega ter revolucionarnega. Čas in z njim tehnologija gresta pač naprej, tudi v prezračevanju prostorov smo dočakali pametni, brezžični element, rekuperatorski prezračevalnik i-VENT . Tega je podjetje Lunos razvilo z ekipo slovenskih strokovnjakov in po besedah direktorja Milana Kusterja v tem segmentu predstavlja pomembno novost, ki omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije.

"Zadovoljna stranka je naše ogledalo, dokaz, da delamo dobro in da imamo odličen izdelek. Gotovo je v poslu nekaj najlepšega videti zadovoljno stranko, saj je to najbolj konkreten odraz dobrega dela naše celotne ekipe, od montaže in izvedbe do končnega delovanja sistema Lunos," uvodoma pove Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Ob tem rad poudari, da njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem nenazadnje priča naših 20 tisoč kupcev, zadovoljnih strank, brez katerih Lunos ne bi obstajal in gotovo ne bi imeli takšnih uspehov," hvaležno omeni sogovornik.

i-VENT, o katerem smo prednostno spregovorili z direktorjem podjetja Lunos, Milanom Kusterjem, ki je lansko jesen v Oxfordu, kjer je potekala podelitev nagrad EBA (Europe Business Assembly), prejel prestižno nagrado za "Best manager 2020". Prav zadovoljne stranke, njihova opažanja in želje so navdahnili tudi element, o katerem smo prednostno spregovorili z direktorjem podjetja Lunos, Milanom Kusterjem, ki je lansko jesen v Oxfordu, kjer je potekala podelitev nagrad EBA (Europe Business Assembly), prejel prestižno nagrado za "Best manager 2020".

Foto: Jan Lukanović

"V zadnjih desetih letih smo vgradili približno 20 tisoč prezračevalnih sistemov v najrazličnejše objekte. Največ je bilo individualnih hiš, stanovanj, potem pa tudi raznoraznih pisarniških prostorov, športnih objektov, fitnes centrov. Ker imamo ogromno izkušenj s končnimi uporabniki in ker jim znamo prisluhniti, smo sčasoma izluščili in prepoznali njihovo željo, potrebo po tem, da bi še poenostavili našo montažo in da bi bil poseg vgradnje prezračevalnih sistemov čim bolj enostaven, čim manj umazan. Ideja je zrastla nekje v letu 2018, ko smo se lotili razvoja popolnoma novega elementa i-VENT. Pri tem smo upoštevali vse smernice s področja prezračevalne stroke. Poenostavljano: vse, kar imamo dobrega pri obstoječih elementih, smo uporabili tudi pri novemu, dodali smo nove funkcije, ki jih do zdaj nismo imeli. Sama želja strank je že nekaj let, da bi Lunos ponudil način brezžičnega krmiljenja, da bi tudi Lunos ponudil možnost telefonskih aplikacij ter podobnih rešitev. To so pogrešali in tega do zdaj nismo imeli. Z elementom i-VENT to zadevo končno pokrivamo," zadovoljno razloži Milan Kuster.

Ključne prednosti prezračevalnega elementa i-VENT so enostavnejša montaža, upravljanje preko aplikacije, enostavno, cenovno ugodno vzdrževanje, varčevanje z energijo, odprava odvečne vlage, plesni, odlična protihrupna zaščita in izredno nizka poraba energije pri lastnem delovanju.

Foto: Jan Lukanović

Upravljanje prek daljinca ali aplikacije

Pri Lunosu so poskrbeli, da ima nov element zelo dober energetski učinek, da je praktično neslišen pri delovanju, da je absorbcija zunanjega zvoka ustrezna in da je poraba energije za lastno obratovanje zmanjšana. "Ključ in pamet vsega delovanja je posebna krmilna enota, poseben sistem regulacije, ki deluje brezžično. Ta sistem regulacije omogoča bistveno bolj natančne nastavitve, sama avtomatika je optimizirana, uporabniku prinaša dodatne funkcije, pri tem pa zadeve ne zakomplicira. Ena možnost je, da sistem pustimo v avtomatskem delovanju in z njim nimamo praktično nobenega opravka. Lahko se prilagaja, tvori skupine elementov po posameznih delih objekta, denimo v bivalnem delu, spalnici. Vsakemu elementu je priložen daljinski upravljalnik. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka: upravljanje enote i-Vent preko majhnega, priročnega daljinca je hitro in enostavno. Uporabnik s spremembo režima na enem elementu doseže, da pri spremembi deluje vsa skupina. To je zelo pomembno s stališča pravilnega prezračevanja, kajti vedno mora biti tako, da kolikor zraka gre v objekt, mora tudi iz njega. In to dosežemo ravno s tem sinhronim delovanjem. i-VENT temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem, ki je poleg daljinskega upravljalnika možna tudi preko aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Stopili smo v korak z zadnjimi možnimi orodji, ki jih tehnologija ponuja. Imamo prvi element na svetu, ki ima tovrstno krmiljenje, tovrstne aplikacije, na tak način razvite in kompatibilne s praktično vsemi ruterji v uporabi," razloži sogovornik.

Aplikacijo za i-Vent poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in enostavno urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja, ipd. za vsak prostor posebej.

Foto: Jan Lukanović

Enostavnejša montaža

Pri razvoju izdelka, ki se ni zgodil čez noč, so imeli pri podjetju Lunos v mislih njihovega uporabnika. "Tako mladince, kot seniorje (smeh op .p.). Naša struktura kupcev je različna, i-VENT je razvit tako, da je enostaven za uporabo, tako za starejše kot tudi mlajše," meni in dodaja, da praktične izkušnje in komunikacija s stranko na samem ogledu zelo hitro pokaže, da se s pametno prezračevalno enoto i-VENT bistveno olajša sama vgradnja, pa tudi stroški montaže so nižji.

"Samo en primer: povprečna dolžina 'kabliranja' v eni individualni hiši je bila do danes ponavadi več kot 50 metrov. Z uporabo i-VENTA se ta dolžina skrajša na slabih deset metrov. Za 80 odstotkov smo torej zmanjšali potrebo po nekem delu, ki ga nobeden ne vidi prav rad, naj gre za poseg v gradbena dela, prah ali kasnejše sanacije. Z elementom i-VENT se vsemu temu izognemo oziroma zmanjšamo na minimum. To so bili tudi glavni razlogi, zakaj se recimo stranke v trenutku odločijo za tovrstno brezžično krmiljenje, ki jo po novem ponujamo. Možno je upravljati z različnimi funkcijami, vgrajeni so urniki, pa dodatne funkcije letnega prezračevanja, 'bypass' sistem, urno delovanje in podobno. Hkrati pa je ključno to, da imamo gumb, s katerim se sproži avtomatika in sistem bo popolnoma brez dodatnih aktivnosti poskrbel, da bo bivalna klima optimalna," razloži.

Foto: Jan Lukanović

Edinstven produkt na svetu

Kljub razmeroma kratkem obdobju na tržišču so se kupci v prvem mesecu za enoto i-VENT dobesedno zagrebli. "V prvem mesecu smo že vgradili 500 tovrstnih enot. Glede na ta podatek in prvi testni zagon, samo proizvodnjo in produkt lahko rečem, da smo zadeli v polno. V polno smo zadeli tako z načinom delovanja, z dizajnom, ki ni zanemarljiv, z regulacijo, ki je dovolj enostavna. Zaenkrat smo zelo zadovoljni in mislimo, da nas s tem elementom čaka ena zelo lepa prihodnost predvsem na globalnem trgu. Glede na prve odzive s terena in naše izkušnje, projekcije, ki jih lahko napovemo za naslednja leta, sem prepričan, da bo element i-VENT postal eden izmed generatorjev našega razvoja. Hkrati pa tudi prodajna uspešnica, glede na to, da smo v prvem mesecu uspeli brez težav plasirati celotno kvoto, ki smo jo imeli na razpolago. Prepričan sem, da bo interes za tovrstni izdelek izredno velik in vedno večji. Na globalnem trgu pa še prav posebej, ker je, kot sem že omenil, sama tehnologija, sama karakteristika izdelka taka, da smo trenutno daleč, daleč pred kakršnimkoli primerljivim izdelkom na svetu," ocenjuje.

V Sloveniji je sicer trenutno v uporabi okoli 50 tisoč Lunosovih reukoperatorskih e2, ki je njihov najbolj znan in prodajan element. "Vse stranke s tem produktom imajo možnost prehoda na pametni sistem upravljanja prezračevalnih sistemov. Ali se bodo za to odločili, je na njih. Prevelikega razloga za to sicer ni, saj najverjetneje obstoječi sistem deluje optimalno, zatorej se ni potrebno odločiti za modifikacijo samega delovanja. Nekateri pa se bodo za to odločili že zaradi dodatnega udobja, zaradi možnosti nadzora prek pametnega telefona oziroma dejstva, da si preprosto želijo modernejše načine krmiljenja s prezračevalnim sistemom. Ključno je, da sedaj to rešitev imamo," poudarja Milan Kuster.

Foto: Jan Lukanović

Kaj pa cena?

Sistem i-VENT je sicer primeren tako za novogradnje kot tudi za vse vrste sanacij. Ravno tako kot vsi ostali elementi iz Lunosovega asortimana, lahko i-VENT implementiramo tako v stanovanjsko gradnjo kot tudi v pisarne, bolnišnice, domove za ostarele, hotele, turistične objekte in podobno. Kaj pa cena?

"Izdelek je pozicioniran v rang našega elementa e2, pri katerem je bilo potrebno za delovanje k ceni dodati tudi vrednost krmiljenja, napajanja ... V primeru i-VENTA je to že implementirano v vsakem elementu posebej. Hkrati je tudi vsakemu elementu dodan en daljinec. Primerjava: če v objektu delujejo štirje elementi po starem sistemu ali štirje elementi po najnovejšem sistemu i-VENT, je cena pravzaprav identična. Če pa primerjamo produkta kot taka, torej element e2 in element i-VENT, je zadnji dražji, vendar e2 nujno potrebuje regulacijo, transformator, napajanje in podobno, ki so pri i-VENT že vključene v izdelek. Ena na ena se tega torej ne da kar tako primerjati, ko pa v obzir vzamemo postavitev celotnega sistema, je cena zelo podobna," odgovori Milan Kuster.

Foto: Jan Lukanović

Razvoj trajal dlje, kot so pričakovali

Dodaja, da je bil razvoj pametne prezračevalne enote i-VENT težji od pričakovanj. "Povezali smo se z visokotehnološkim podjetjem Astron iz Maribora. Rabili smo ogromno koordinacije, pojavile so se številne dileme pri implementaciji te nove tehnologije v smiselno delovanja rekuperatorskega sistema. Na trgu smo morali pridobiti specifične elemente, od elektronike do rekuperatorjev. Pri projektu so sodelovali tudi avstrijski oblikovalci. Zelo smo ponosni na dizajn notranjega difuzorja, ki je obenem tudi edina stvar, ki je v prostoru vidna. Od prvih kupcev smo dobili same pohvale na račun enostavne in zelo sofisticirane oblike tega elementa. Sam dizajn je po našem mnenju vrhunski. Element je po vseh karakteristikah na vrhu tega, kar danes stroka zmore. Sam razvoj je trajal dve leti, bistveno več kot smo pričakovali. Ogromno stvari je bilo potrebno rešiti, pa tudi izdelek pripraviti do tega, da je možna serijskega proizvodnja. Ta je zdaj v teku, naše kapacitete so v začetku resda skromnejše. Računamo, da bo v letu 2021 proizvodnja tovrstnih enot nekje med pet tisoč in sedem tisoč, za leto 2022 pričakujemo, da se bo dvignila na 15 tisoč. Življenjska doba produkta je sicer ocenjena na okoli 15 let in mislim, da smo tudi v tem segmentu zanesljiv partner in racionalen nakup," meni.

Foto: Jan Lukanović

Sogovornika še povprašamo, kako je epidemija novega koronavirusa vplivala na naš odnos do svežega zraka v naših domovih in posledično do prezračevalnih sistemov.

"Naša izkušnja v tem zanimivem letu 2020 - gledano s stališča novega koronavirusa, je takšna, da so ljudje še bolj spoznali in začutili potrebo po tem, da je svež zrak, ki ga dihamo v domovih ena najpomembnejših komponent za dobro in kvalitetno bivanje. Ena stvar je ta, da so ljudje bili več doma, več skupaj. Kot drugo moramo upoštevati, da je sama prezračenost najboljša garancija pri tem, da se zrak izmenjuje. Torej, izrabljen zrak mi konstantno odvajamo, dovajamo svežega in tudi sami vplivi infekcij virusov se bistveno zmanjšajo, kot če prostor ni prezračen. Vse to so gotovo vidiki, ki so rezultirali v rast naše prodaje, ki jo beležimo tudi v letu 2020. V letu 2020 smo namreč za okoli 45 odstotkov dvignili prodajo. Ali je to na račun korone, večje ozaveščenosti ljudi ali našega kvalitetnega dela, težko rečem. Verjetno pa vsega po malem," sklene.

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent Varčevanje z energijo.

Odprava odvečne vlage.

Skoraj neslišno delovanje.

Protihrupna zaščita.

Upravljanje preko aplikacije.

Filter proti alergijam.

Enostavna montaža.

Filter proti alergijam.

Enostavna montaža.

Enostavno in poceni vzdrževanje.