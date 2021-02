Prazne stene spremenite v lastno galerijo

Prazne stene so mogoče primerne za sterilna okolja, kjer sta red in čistoča na prvem mestu, a doma je prazna stena nekaj, kar kliče po spremembi.

Ali želite, da bi imel vaš dom tudi umetniški navdih? Za umetniški vtis lahko v stanovanju obesite slike in plakate, ki odsevajo vašo umetniško plat.

Umetnost v vsak dom

Abstraktne slike bodo v vaš interjer vnesle to vrsto umetnosti, ki bo pomagala, da boste bolj ustvarjalni in učinkoviti, saj imajo podobe okrog vas moč, da iz vas izvabijo kreativnost. Abstraktne slike bodo spodbudile vašo domišljijo in predstavnost. Če nimate časa za obiskovanje galerij, lahko svojo malo galerijo ustvarite kar v domači dnevni sobi.

Slike lahko predstavljajo črte, linije, moderne vzorce in barve, lahko pa ponazarjajo tudi konkretne predmete, rože, mesta ali upodabljalo ljudi in naravo na abstraktni ravni. Abstraktne slike združujejo moderno grafiko in abstrakten koncept.

Ne dovolite, da vaši občutki in navdihi odtavajo stran, temveč se prepustite temu, da vaš pogled odtava na abstraktne slike. Nepravilne površine, črte, barvne iluzije in geometrijski liki uvrščajo abstraktne slike med sodobno obliko umetnosti. Abstraktne slike imajo široke možnosti uporabe, primerne so za skoraj vse prostore. Odlično se ujamejo z minimalističnim in skandinavskim interjerjem. S pomočjo barvitih abstraktnih slik se bosta v vaš dom naselila optimizem in energija.

Vdahnite svojemu domu življenje z abstraktnimi slikami Dovido.

Privoščite svojemu domu košček narave

Ste ljubitelji živali? Pokažite svojo ljubezen do živali s pomočjo slik živali. V ponudbi slik Dovido boste našli eksotične in divje živali: velike mačke, krokodile, zebre, žirafe, slone in opice, ki so ponazorjeni tako v popart stilu kot street art obliki.

Ne pozabite, da se tudi gozdovi lahko ponašajo s prečudovitimi živalmi. Dovido ima na voljo slike divjadi, volkov, labodov, vse to tudi v črno-beli izvedbi. Del ponudbe so tudi slike ptic, konjev in domačih živali. Slike živali se bodo odlično podale v vašo dnevno sobo in vnesle pridih narave tudi v vašo gorsko kočo. Prebudite svoj interjer s slikami živali, ki bodo navdušile prav vsakega.

Naredite prostor v svojem domu za človekove najboljše prijatelje – oglejte si slike živali Dovido.