Do pasivne hiše lažje s pomočjo Zelenega kredita

Sodobna gradnja omogoča izgradnjo stavb, ki za udobno bivanje stanovalcev porabljajo zelo malo ali nič energije. Posledično so stroški energije v taki stavbi nižji, nižje pa so tudi obremenitve okolja, zato so vse bolj priljubljene. Zaradi manjših obremenitev okolja jih spodbujajo tudi banke z ugodnejšimi krediti.

Glavna značilnost pasivnih hiš je visoka energetska učinkovitost. Za svoje delovanje potrebujejo zelo malo ali nič energije, od tod tudi izraz skoraj ničenergijske hiše. Za stanovalce imajo tudi druge prednosti – omogočajo višjo kakovost bivalnega okolja, zaradi načina gradnje pa imajo tudi daljši življenjski cikel in dlje časa obdržijo vrednost na trgu.

Gradnja pasivnih hiš je res nekoliko dražja od klasične gradnje, vendar nižji stroški obratovanja dolgoročno prinašajo občutne prihranke. Prihranite pa lahko tudi zaradi ugodnejšega stanovanjskega kredita za okolju prijazne nepremičnine in subvencije, ki jo za nakup ali gradnjo pasivne hiše pridobite pri slovenskem javnem okoljskem skladu (Eko skladu).

Morda boste ugotovili, da je pasivna hiša kljub visoki začetni investiciji z upoštevanjem teh ugodnosti dosegljiva. Pomembno je, da že na začetku naredite finančni izračun. Preverite, koliko imate lastnih finančnih sredstev, koliko nepovratnih sredstev Eko sklada lahko pridobite in koliko stanovanjskega kredita lahko dobite. Pri stanovanjskem kreditu se najprej vprašajte, koliko bi lahko vsak mesec namenili za odplačevanje kredita. Ker bodo stroški energije v pasivni hiši nižji, vam bo ostalo več prostega dohodka in s tem več prostora za mesečno anuiteto in posledično višji kredit.

Ugodnejši bančni krediti za nakup in gradnjo pasivnih hiš

Za vse, ki nameravate graditi ali kupiti pasivno hišo, so v NLB oblikovali poseben NLB Zeleni stanovanjski kredit, ki je ugodnejši od klasičnega stanovanjskega kredita. Z NLB Zelenim stanovanjskim kreditom dobite:

vsaj 0,5-% nižjo obrestno mero od izhodiščne obrestne mere NLB Stanovanjskega kredita;

100 EUR nižje stroške odobritve.

NLB Zeleni stanovanjski kredit lahko dobite za dobo do 30 let, izbirate lahko med spremenljivo in nesprejemljivo obrestno mero. Odobritev je hitra in enostavna, dodatne dokumentacije pa vam ni treba priložiti (poskrbite le za dokumente, ki jih morate tudi sicer predložiti pri najemu kredita).

Kredit lahko zavarujete z vsemi oblikami zavarovanj, ki so na voljo za stanovanjske kredite. Prednost NLB Zelenega kredita je tudi, da se pri zavarovanju, če se odločate za gradnjo »hiše na ključ« pri partnerjih NLB, upošteva bodoča vrednost nepremičnine in ne le vrednost zemljišča, ki je v trenutku najema kredita edina otipljiva. Tako lahko dobite višji znesek kredita kot v primeru, da se pri zavarovanju upošteva le vrednost zemljišča.

Banke imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja družbe. V NLB so pred kratkim kot prva banka v Sloveniji pristopili k podpisu globalnih načel odgovornega bančništva, pridružili pa so se tudi nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko Slovenijo. V skladu z novo trajnostno strategijo banke, s katero se zavezujejo k izboljševanju vpliva na okolje in k družbeni blaginji, prenavljajo tudi ponudbo banke. Prvi korak je NLB Zeleni stanovanjski kredit, v prihodnje pa bodo ponudbo zelenih produktov še dopolnjevali.

Nepovratna sredstva Eko sklada

Pozanimajte se tudi za nepovratna sredstva Eko sklada. Za nakup ali gradnjo pasivne hiše lahko pridobite subvencijo od 65 do 135 EUR/m2 na neto ogrevano površino stavbe, odvisno od energetske učinkovitosti stavbe in nekaterih drugih dejavnikov. Višina subvencije je navzgor omejena, in sicer lahko dobite največ do 30 % priznanih stroškov in za največ:

150 m2 pri samostojni pasivni hiši,

120 m2 pri vrstni ali dvostanovanjski hiši.

Ustvarite svoj pasivni dom z NLB Zelenim stanovanjskim kreditom Za individualno ponudbo NLB Zelenega stanovanjskega kredita lahko 24/7 pokličite na videoklic ali pa obiščete najbližjo NLB Poslovalnico. Svetovalec za stanovanjske kredite bo svetoval najboljšo finančno rešitev za vas in vam pomagal pri vseh korakih nakupa ali gradnje pasivne hiše. Več o ponudbi NLB Stanovanjskih kreditov: www.nlb.si/stanovanjski-kredit

