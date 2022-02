Stanovanjski kredit je priložnost za vsakogar

Oglasno sporočilo

Z denarjem in njegovim poglavitnim namenom se začnemo spoznavati v zgodnji mladosti, ko se odvija proces osamosvajanja, še bolj izrazito pa v odraslem obdobju, ko zasledujemo različne cilje, med drugim tudi nakup ali prenovo lastne nepremičnine. Največkrat pri dosegu tega cilja potrebujemo finančna sredstva, ki jih nekateri dobijo pri starših ali sorodnikih, večina pa nas ima priložnost dobiti tisto, kar zmanjka, pri Deželni banki Slovenije.

Stanovanjski kredit je primerna rešitev

V poplavi osebnih, hitrih, gotovinskih, potrošniških, hipotekarnih in premostitvenih kreditov je za nakup, gradnjo ali prenovo doma najprimernejši stanovanjski kredit. Pa naj vas ne zavede ime kredita, slednji je namreč primeren še za:

izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi,

poplačilo stanovanjskega kredita,

komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij,

pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin in

za druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.

Korak za korakom do svojega cilja

Zdaj, ko veste, da potrebujete stanovanjski kredit, da pridete do svojega sanjskega doma, je čas za akcijo. Odpravite se na splet in si na različnih straneh bank izdelajte informativne izračune ter si pripravite finančno konstrukcijo. Z oceno višine kredita, ki ga potrebujete, si rezervirajte termin pri bančnem svetovalcu Deželne banke Slovenije (DBS), kjer boste dobili dodatne podatke in odgovore na morebitna vprašanja. Eno pogostejših vprašanj se na primer nanaša na osebne prihodke, ki so pomembni za odobritev kredita, ali na skrite stroške banke. Na DBS ni skritih stroškov, pri izračunu osnove vaših prihodkov, ki je pomembna pri odobritvi kredita, pa upoštevajo tudi prevoz na delo in malico. Nadaljnji koraki so zbiranje potrebne dokumentacije, faza ugotavljanja kreditne sposobnosti in odobritev kredita.

Pogosta vprašanja o najemu kredita

Ko boste povedali staršem, bratu, sestri ali prijateljem, da boste vzeli kredit, boste deležni dobronamernega zaslišanja. Zanimalo jih bo, za kakšno obdobje boste vzeli kredit, za katero obrestno mero ste se odločili ali kako boste zavarovali kredit. To so prava vprašanja, o katerih se je dobro pogovarjati tudi z najbližjimi, v odločilni fazi pa predvsem z bančnim svetovalcem, ki vam bo glede na vaše potrebe in zmožnosti podal individualiziran nasvet.

Odgovor na vprašanje o obdobju kredita pa je sledeč; krajše obdobje najema kredita pomeni manjši znesek, ki ga preplačate, vendar je treba biti pozoren tudi na višino mesečnega obroka, ki si ga lahko privoščite, ne da bi preveč obremenjevali svoj mesečni proračun. Zato je včasih lahko bolje, da se odločite za daljše obdobje z manjšim obrokom in hkrati še nekaj malega vsak mesec prihranite.

Kam po stanovanjski kredit? Ko boste opravili pregled ponudbe stanovanjskih kreditov, boste zagotovo opazili, da so na Deželni banki Slovenije za vas pripravili akcijsko ponudbo, ki velja do 30. junija 2022.



Pokličite, preverite in stopite korak bližje k cilju, ki ste si ga zadali. Uspelo vam bo.





