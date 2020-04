"Grd dvorec" raperja Draka postal tarča posmeha

Priljubljeni kanadski raper Drake se je reviji Architectural Digest pohvalil s svojim novim posestvom, ki ga je novinar opisal kot "vpadljiv dom užitka".

Zvezdnik si je luksuzno domovanje postavil v domačem Torontu, na posestvu, ki ga je kupil že leta 2015, a si je hotel vzeti čas za postavitev "vile monumentalnih razsežnosti", saj si želi, da bi stala še naslednjih 100 let. "To bo ena od stvari, ki jih bom pustil za sabo, zato sem hotel, da je močna in brezčasna," je razložil publikaciji in dodal, da jo je prav zato poimenoval kar Ambasada.

Med fotografijami v spodnji Instagram galeriji navigirajte s puščico na desni:

"Okus žene 50-letnega mafijca"

A številni se ne bi strinjali z njim, saj menijo, da je 33-letni glasbenik postavil neokusen dvorec, ki bolj daje vtis, da si ga je zamislil nekdo, ki si želi biti bogat, in ne nekdo, ki dejansko je. Drake ima, mimogrede, pod palcem 150 milijonov dolarjev (približno 138 milijonov evrov).

"Nekako mu je uspelo doseči, da je vsaka soba videti kot lasvegaški kazino ali hiša iz šova Ameriški top model," so zapisali na strani revije Paper. Tudi uporabniki družbenih omrežij so bili neizprosni:

"Vsaka soba v Drakovi hiši je videti kot tretji najboljši hotel v Katarju."

Every room in Drake's house looks like he lives in the third best hotel in Qatar https://t.co/MEV9ay6yrO pic.twitter.com/Wr52ALYteA — Tom Gara (@tomgara) April 8, 2020

"Drake je star 33 let z okusom notranje opreme žene 50-letnega mafijca."

Drake is 33 with the interior design taste of a 50 year old mobster’s wife. — Kornflak ak lèt (@Not_Yves) April 8, 2020

"Drake je izdelal svoj parfum Tuscan Leather in se preselil v stekleničko."

drake made tuscan leather then moved inside the bottle 🤢 pic.twitter.com/HXzCCkb9uU — isaiah (@isaiahcs) April 8, 2020

Drakovo novo domovanje je opremil kanadski notranji oblikovalec Ferrus Rafuli in ga poimenoval "moderni art deco". "Glede na uporabljene materiale in izvedbo je to pravi dvorec iz 19. stoletja," je razložil Rafuli in dodal, da zlata barva ni lažna, saj "Drake tega ne bi hotel" in da tudi sam "ne dela tako".

Njegova najljubša soba v "Ambasadi"? Drake pravi, da je to 320 kvadratnih metrov velika spalnica s kopalnico in garderobo, kjer se po koncu dneva odklopi od sveta. "V postelji lahko lebdim, v kopalnici pobegnem v drugo dimenzijo in zberem misli, v garderobi pa se lahko pogovorim sam s sabo, medtem ko se oblačim."

Preverite tudi: