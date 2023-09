Samsung Galaxy Watch6 Classic: vrnitev vrtljivega obročka

Izvedba Classic in z njo vrtljivi obroček, teh peta generacija Samsungovih pametnih ur ni imela, sta spet tu. Dodatne novosti in prednosti nove " klasike" so še nekatere zmogljivejše komponente, predvsem največji zaslon doslej na kaki Samsungovi pametni uri.

Osnovni model vsakokratne generacije Samsungove pametne ure spremlja še en, bolj premijski model. Samsung bo, kot kaže, nove različice Classic svoje pametne ure predstavljal v lihih letih, v sodih letih bo osnovni različici družbo delala izvedba Pro, ki smo jo imeli lani, letos pa ne.

Mehanski obroček je zabavnejši in natančnejši

Prav ta mehanski vrtljivi obroček je ena od najprepoznavnejših lastnosti izvedbe Classic – preostale Samsungove pametne ure sicer imajo digitalni obroček, ko s prstom lahko vrtimo po robu zaslona in se tako sprehajamo po izbirniku.

Video: analogni vrtljivi obroček – zabaven in natančen

Toda mehanski obroček na Classicu je nedvomno zabavnejši in, zlasti za tiste z debelejšimi prsti, tudi veliko lažji za natančno navigacijo med funkcijami pametne ure. Zanemarljivo ni niti to, da navigacija z mehanskim obročkom zelo zmanjša količino prstnih odtisov na zaslonu.

Znana izkušnja, okrepljena zmogljivost

Kar bo za nekatere največja prednost šeste generacije Samsungovih pametnih ur, bo morda za koga drugega tudi največji minus: uporabniška izkušnja je skoraj povsem enaka kot pri predhodnih generacijah. Natančneje, do četrte, ko se je Samsung po krajšem izletu v svoj lastni operacijski Tizen pri pametnih urah vrnil na Googlov Wear OS.

Za nekatere velika prednost, za koga drugega morda razočaranje: uporabniška izkušnja na letošnjih Samsungovih pametnih urah je ob njihovih novostih in nadgradnjah vendarle skoraj povsem enaka kot pri predhodnicah. Foto: Bojan Puhek

A to nikakor ne pomeni, da Samsungov Galaxy Watch6 Classic ne prinaša novosti, nadgradenj, okrepitev in izboljšav. Ohranjeno je tudi zanesljivo delovanje, ki smo ga pri Samsungovih pametnih urah vajeni in ki pripomore k temu, da se jih upravičeno drži sloves zaželenih pametnih ur.

Na domačem vrtičku največ sadov

Pred prvo uporabo pametne ure je treba uro in telefon povezati z aplikacijo Samsung Wear, ki je na Samsungovih telefonih praviloma že nameščena ob nakupu, na drugih androidnih telefonih pa jo je treba namestiti posebej.

Začetek povezovanja pametne ure Samsung Galaxy Watch6 Classic z androidnim pametnim telefonom Foto: Srdjan Cvjetović

Seznanitev se izvede hitro in brez zapletov. Če povezani telefon ni Samsungov, ostanemo brez nekaterih zanimivih funkcij ure, med katerimi so tudi Samsungova aplikacija za upravljanje kamere povezanega telefona prek ure in nekatere zdravstvene funkcije, kot so elektrokardiogram in opozorila o nepravilnostih delovanja srca. Povezave z Applovimi telefoni z operacijskim sistemom iOS sploh niso mogoče.

Med prvimi s štirico

Samsung Galaxy Watch6 Classic je ena izmed prvih pametnih ur, ki ima že ob nakupu četrto generacijo Googlovega operacijskega sistema Wear OS 4 – to je še en plod tesnega sodelovanja Samsunga in Googla.

Samsung Galaxy Watch6 Classic je ena od prvih ur z operacijskim sistemom Wear OS 4. Foto: Bojan Puhek

Na ta operacijski sistem je Samsung dodal še svoj uporabniški vmesnik One UI Watch 5. Omenimo še, da Samsung omogoča nadgradnjo na Wear OS 4 tudi za lanske in predlanske modele svojih pametnih ur.

Pametna ura Samsung Galaxy Watch6 Classic

Dimenzije: 46,5 x 46,5 x 10,9 milimetra pri večji oziroma 42,5 x 42,5 x 10,9 milimetra pri manjši izvedbi

Masa: 59 gramov pri 47-milimetrski izvedbi oziroma 52 gramov pri 43-milimetrski izvedbi (brez paščka)

Zaslon: 1,5-palčni (3,8-centimetrski) Super AMOLED (480 x 480 pik) pri 47-milimetrski izvedbi ali 1,3-palčni (3,3-centimetrski) Super AMOLED (432 x 432 pik)

Procesor: Samsung Exynos W930, dvojedrni s taktom 1,4 gigaherca

Pomnilnik: dva gigabajta

Shrambni prostor: 16 gigabajtov

Operacijski sistem: Wear OS 4

Akumulator: 425 miliamperskih ur pri 47-milimetrski izvedbi oziroma 300 miliamperskih ur pri 43-milimetrski izvedbi

Povezljivost: NFC, GPS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2,4 in pet gigahercev), LTE opcijsko

Odpornost: IP68, globina do pet atmosfer, vojaški standard MIL-STD-810H

Senzorji: optični senzor srčnega utripa, električni senzor dejavnosti srca, merilec bioelektrične impendance, merilec kožne temperature, akcelerometer, barometer, žirosenzor, geomagnetski senzor, senzor svetlobe

Povezljivost: Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2,4 gigaherca in pet gigahercev), GPS, Glonass, Beidou, Galileo, LTE v izvedbi z doplačilom

Pašček: hibridno rastlinsko ekousnje

Zvok: mikrofon in zvočnik

Barvi: črna in srebrna

Cena: 419 evrov za 43-milimetrsko različico ali 449 evrov za 47-milimetrsko različico, v obeh primerih pa še 50 evrov za izvedbo s povezljivostjo LTE (priporočene redne maloprodajne cene)

Vir podatkov: Samsung

Tako so letošnje nove Samsungove pametne ure predstavili na uradni predstavitvi v Samsungovi domovini Južni Koreji. Foto: Srdjan Cvjetović

Preverjeno prijazen zaslon, zdaj še večji

Med novostmi in nadgradnjami te nove Samsungove pametne ure je velikost zaslona – njena večja, to je 47-milimetrska različica se ponaša z največjim zaslonom doslej na kaki Samsungovi pametni uri, obenem pa je ta zelo pregleden, barvit in razločen, kot smo pri njih že navajeni.

Zaslon Super AMOLED varuje zelo odporno steklo (Sapphire Crystal), njegova visoka svetilnost (deklarirano dva tisoč nitov) pa zelo pomembno lajša berljivost tudi pod močno dnevno sončno svetlobo in je veliko višja kot pri prejšnjih generacijah Samsungovih pametnih ur.

Večja, 47-milimetrska pametna ura Samsung Galaxy Watch6 Classic se lahko pohvali z doslej največjim zaslonom med Samsungovimi pametnimi urami. Foto: Bojan Puhek

Hitro je zdaj še hitrejše

Nov in zmogljivejši je tudi Samsungov procesor Exynos. V četrti in peti generaciji Samsungovih pametnih ur je bil tisti z oznako 920, v šesti generaciji in tako tudi v novem Classicu pa je novejši 930. Že prejšnji procesor je zagotavljal zanesljivo delovanje, z zmogljivejšim procesorjem pa vse skupaj teče še bolj gladko, kolikor je to sploh še bilo mogoče.

K zanesljivemu in odzivnemu delovanju pripomore tudi dva gigabajta pomnilnika (pol gigabajta več kot pri lanski peti generaciji) in 16 gigabajtov shrambnega prostora (brez spremembe v primerjavi z lanskim predhodnikom).

Tipki na desni strani pametnega telefona Samsung Galaxy Watch6 Classic Foto: Bojan Puhek

Akumulator: spodbudna specifikacija, toda …

Večja, 47-milimetrska različica ima akumulator z razmeroma visoko nazivno zmogljivostjo za pametne ure, 425 miliamperskih ur – za primerjavo, zmogljivost akumulatorja na manjši, 43-milimetrski različici, je bistveno manjših 300 miliamperskih ur.

Zmogljivost akumulatorja večje različice daje sprva precej upanja, da ne bo treba preveč pogosto do vtičnice, a za operacijski sistem Wear OS varčnost z energijo ni nekaj, s čimer bi se lahko hvalil.

Podoba vsake posamezne (Samsungove) številčnice je zelo prilagodljiva, kar zelo poveča število vseh razpoložljivih kombinacij. Foto: Bojan Puhek

Do daljše pripravljenosti s kompromisi

Če želimo imeti na uri stalen prikaz (Always On Display), bo čas pripravljenosti občutno krajši in lahko se zgodi, da bo treba uri dovajati novo elektriko vsak dan – če jo bomo polnili čez noč, se bomo morali odpovedati celodnevnemu sprotnemu spremljanju srčnega utripa in drugih funkcij, kar je pravzaprav eden od poglavitnih namenov, zakaj imeti pametno uro.

Ob nekoliko skromnejši intenziteti uporabe in izklopljenem stalnem prikazu bo čas med polnjenjema morda le mogoče raztegniti na dan in pol – od jutra do večera naslednjega dne. Te vrednosti je mogoče podaljšati z vklopom varčnega načina, ki ohrani le osnovne funkcije, toda to je le premostitev. Konkreten čas med polnjenjema je močno odvisen od načina in obsega uporabe, a več kot dva dneva bo prej izjema kot pravilo.

Zdravstveni senzorji na zadnji strani pametne ure Samsung Galaxy Watch6 Classic Foto: Bojan Puhek

Vrhunska odpornost proti zunanjim vplivom

Samsung Galaxy Watch6 Classic je zelo odporen proti vodi in prahu, kar dokazujejo standardi IP68 in vojaški standard MIL-STD-810H, s katerima se ponaša. Ohišje je iz nerjavečega jekla.

K odpornosti pripomore tudi pašček iz ekološkega usnja, ki ga izdelujejo iz rastlinskih materialov. Če pa tekstura tega materiala komu ne ustreza, ga lahko nadomesti s katerimkoli standardnim 20-milimetrskim paščkom z enakim načinom pritrjevanja iz Samsungove ali kakšne druge ponudbe.

Zdravstveni svetovalec, nikakor ne odločevalec

Samsung Galaxy Watch6 Classic ima enake zdravstvene senzorje kot lanski Samsung Galaxy Watch 5 Pro, kar med drugim omogoča spremljanje srčnega utripa, zasičenosti krvi s kisikom in poteka spanja.

Pametne ure niso in ne smejo biti nadomestilo za zdravniško obravnavo, a vendarle nam pridejo zelo prav, ker zmorejo velikokrat opozoriti na morebitna odstopanja prej, kot bi to lahko zaznali sami.

Pomoč pri rekreaciji in športu Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi meritve krvnega tlaka

Kot že pri predhodnicah je na povezanem androidnem telefonu (najraje, kakopak, Samsungovem) za izvajanje zdravstvenih meritev obvezna namestitev aplikacije Samsung Health Monitor, za upravljanje zdravstvenih meritev pa aplikacije Samsung Health (le zakaj dve ločeni aplikaciji?).

Ura med drugim podpira tudi meritve EKG in krvnega tlaka, a je pred začetkom merjenja tlaka uro treba umeriti s tremi vzporednimi meritvami s tlakomerom z nadlahtno manšeto.

Za hitro ukrepanje v nujnih primerih

Ura ima tudi dve uporabni varnostni funkciji, za kateri sicer vsakdo upa, da ju ne bo potreboval: s petkratnim pritiskom na zgornjo stransko tipko telefona se samodejno sproži nujni klic (112), ura pa tudi zazna padec svojega uporabnika, če vklopimo to funkcijo v nastavitvah.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: pripravljen na hitro ukrepanje v nujnih primerih Foto: Srdjan Cvjetović

Seveda ura poskrbi tudi za obveščanje o nepravilnostih, kot so motnje srčnega ritma in prehiter ali prepočasen utrip.

Sklepna beseda

Kdor je pričakoval velike spremembe, bo morda ostal razočaran, toda Samsung Galaxy Watch6 Classic ohranja tradicijo odličnih pametnih ur in ob tem prinaša nekaj razvojnih novosti in nadgradenj. Operacijski sistem Wear OS ima veliko všečnih lastnosti, a tudi narekuje polnjenje ure vsak drugi ali celo vsak dan, to pa ni nekaj, kar bi bilo treba očitati Samsungu, kajti Wear OS podpisuje Google.

Galaxy Watch6 Classic ima všečno obliko, kakovostne materiale, pregleden in zdaj tudi zelo velik zaslon, zanesljivo delovanje, obilje zdravstvenih in rekreativnih funkcij (več kot sto je vgrajenih, mogoče pa je ustvariti tudi dodatne svoje) in še marsikaj – pravzaprav vse, kar bi si želeli od odlične pametne ure. To ima seveda svojo ceno – dobesedno. In samo še, da bo Wear OS energetsko varčnejši kot kakšen drug konkurenčen operacijski sistem, da ne bo treba tako pogosto do vtičnice.

Samsung Galaxy Watch6 Classic ohranja tradicijo odličnih pametnih ur in ob tem prinaša nekaj razvojnih novosti in nadgradenj. Foto: Bojan Puhek

Kdor je zadovoljen s svojo lansko ali predlansko (Samsungovo) pametno uro, mora vedeti, da novosti in izboljšave te nove Samsungove pametne ure morda le ne upravičijo naložbe dobrih štirih evrskih stotakov, toda kdor išče novo zmogljivo in všečno pametno uro, jo mora vsekakor upoštevati v (naj)ožjem izboru.

Kaj nam je bilo všeč:

- zanesljivo delovanje, tudi na krilih zelo zmogljivega procesorja,

- lep, velik in pregleden zaslon, največji na Samsungovih pametnih urah doslej,

- mehanski vrtljivi obroček za preprosto (in zabavno) navigacijo po izbirniku,

- obilje zdravstvenih in rekreativnih funkcij.

Kaj nam ni bilo všeč

- že ob zmerni uporabi bo akumulator zmogel le en dan brez polnjenja,

- cena.