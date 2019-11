Edinstven ne samo po videzu

Serija Xperia proizvajalca Sony je precej polarizirana. Nekateri prisegajo nanjo, drugi pa so se opekli in se ji popolnoma odpovedali. Ali je Xperia 5 korak v pravo smer?

Xperia 5 je naslednik letošnjega Xperia 1, ki je presenetil s svojim nenavadnim razmerjem zaslona. Očitno na trgu ni ustvaril takšnih valov, kot so si pri Sonyju želeli, zato nadaljuje v isto smer z novim telefonom, ki je bolj namenjen srednjemu cenovnemu razredu. Se bo ta obnesel bolje?

Oblika kot nobena druga

Najprej, ko odpremo škatlo, opazimo nenavadno obliko telefona, saj je veliko ožji in višji od navadnih naprav. Ko ga primemo v roke, je takoj jasno, zakaj so se odločili za takšen format. Njegova ozka oblika se odlično zlije z roko. Prav tako je lažji, kot bi si mislili, in tanjši od svojega predhodnika in starejšega brata Xperie 1.

Telefon, ki ne žrtvuje velikosti za manjši zaslon in udobje. Foto: Kristjan Kovač

Prav tako smo takoj opazili, da se pladenj za SIM-kartico lahko odpre samo z roko, brez enega od tistih ključkov. Kljub temu je Xperia 5 ip65/68 certificirana, torej odporna proti prahu in vodi (celo do 1,5 metra globine).

Brezkompromisna androidna izkušnja

Takoj ko ga prižgemo, pa nas pričaka še eno prijetno presenečenje: skoraj nedotaknjen operacijski sistem Andorid. Ob Samsungovem One UI, Huaweievem EMUI ali celo HarmonyOS z vsemi njihovimi dodatki je čisti Android danes zelo dobrodošla redkost. Vse, kar je Sony dodal sterilini androidni izkušnji, je nekaj svojih aplikacij za povezovanje s svojimi fotoaparati in kamerami, ki pa jih bodo njihovi uporabniki zelo veseli.

Želimo si več telefonov z zaslonom 21 : 9

Razlog za kontroverzno obliko je seveda zaslon z razmerjem stranic 21 : 9 ali, z drugimi besedami, "filmski" format. Ponaša se tudi z odlično ostrino ter možnostjo spreminjanja načina reprodukcije barv, kombinacija teh pa ga naredi odličnega za ogled filmov na poti.

Prav tako je višina zaslona kot nalašč narejena za večopravilnost (tako imenovani "multitasking") z več okni naenkrat. Visok zaslon seveda omogoča tudi prikaz več informacij, ali več besedila v članku ali pa več objav na Instagramu.

Udobna uporaba tudi z eno roko. Foto: Kristjan Kovač

Na vrhu in dnu zaslona sta zelo tanka robova (oziroma nobenega izreza v zaslon ali luknje za fotoaparat), ki pomenita korak stran od današnjih trendov. Na vrhu je bolj tradicionalna postavitev sprednjega fotoaparata, zvočnika in poleg njega majhne LED-lučke za obvestila.

V primerjavi z Xperio 1 pa se 5 ne more ponašati z ločljivostjo zaslona 4K, kar pa mogoče ni najhujša stvar na svetu, če upoštevamo malo manjšo baterijo.

Manjša baterija, ki je ne opazimo

Pri manj zmogljivi bateriji se zaslon z manjšo ločljivostjo ne sliši kot slaba ideja. 3.140 mAh velika baterija Dovolj velika baterija za ogled 2 filmov. Foto: Kristjan Kovač ter pametno varčevanje poskrbita, da nas skozi dan ne skrbi, kdaj bomo morali prenehati uporabljati telefon.

Zavedati pa se moramo, da to dandanes vsekakor ni nadpovprečno velika baterija, in če nameravate na daljši vožnji z avtobusom gledati YouTube ali Netflix, svetujemo, da si omislite kakšen zunanji akumulator ("powerbank").

Ko le pridemo do polnilnika, telefon ni povezan dolgo. Manjša baterija spet pomeni hitrejše polnjenje, do 80 odstotkov pa Xperia 5 pride izjemno hitro. Če ste oseba, ki telefon polni čez noč, vam bo všeč možnost, da se telefon s hitrim polnjenjem napolni do okoli 90 odstotkov, nato pa upočasni zadnjih 10 odstotkov ali celo preneha polniti telefon (glede na nastavitve), kar je za litijske baterije seveda optimalno, in poskrbi za kar najdaljšo življenjsko dobo baterije.

Fotoaparat boljši v praksi kot na papirju

Trojni objektivi niso nič novega in Sony je pri tem le dohitel preostale proizvajalce. Standardni širokokotni, navadni in telefoto objektivi, vsak s svojim 12MP-senzorjem, enak sistem kot pri Xperii 1.

Sony so svojo tehnologijo autofocus iz svojih fotoaparatov (kot tudi svoj videokodek) prenesli na telefone, ki zagotavlja vedno ostre fotografije in posnetke. Ta pa pri večjih povečavah, še posebno pri makrofotografiji, ni pomagala, velikokrat sploh ni izostrila fotografije. Počasni posnetki so tudi eni od slabših, je pa video 4K toliko boljši.

Ostre in barvite fotografije, tudi v slabših svetlobnih pogojih. Foto: Kristjan Kovač

Nočna fotografija korak pred konkurenco

Po drugi strani – nočni način. Namesto da fotografijo po zajemu obdela kot večina drugih telefonov, Xperia 5 fotografijo zajema dlje časa in jo nato poskuša stabilizirati, to pa stori zelo prepričljivo. Tak način nočne fotografije je odličen, sploh če imamo mirno roko ali nekaj, na kar se lahko naslonimo, pomaga tudi gumb na spodnjem desnem robu telefona, prav posebej za zajem fotografij in videov. V takšnih pogojih je Xperia 5 najbolj sijala.

Fotografije, posnete s pametnim telefonom Sony Xperia 5

"Side sense": edinstvena funkcija, za katero nismo vedeli, da jo potrebujemo

Navodila za uporabo Side sense. Foto: Kristjan Kovač Side sense je majhen dodatek, ki omogoči zaznavanje dotikov na robovih zaslona. Na primer: dvojni dotik na robu zaslona odpre meni za odpiranje prejšnje ali dodatne aplikacije (multitasking). Če potegnemo po robu navzdol, se vrnemo na prejšnji zaslon, kot da bi pritisnili gumb za vrnitev. Vse kretnje in kaj te naredijo, lahko spreminjamo, kako dolge naj bodo, kako hitre in podobno, kakor nam najbolje ustreza. In ustrezati nam mora, saj je funkcija neodzivna in skoraj neuporabna, dokler se je ne navadimo. Prvih nekaj dni sem jo odpisal kot nesmiseln dodatek, a ko sem za gibe dobil občutek, kmalu gumba za vrnitev sploh nisem več uporabljal.

Poleg tega je Sony dodal še par dovršenih nadgraditev standardnemu Androidu: prvi od njih je način za uporabo z eno roko, nepogrešljiv pri tako visokem telefonu. Drugi je Dolby Atmos, podobne izboljšave za predvajanje zvoka so še posebej očitne pri slušalkah bluetooth.

Kako se obnese stranski čitalec prstnih odtisov?

Pri tem se Xperia 5 spet loči od konkurence, čitalec prstnih odtisov je namreč na strani telefona, ravno tam, kjer počiva palec, ko držimo telefon (ali za levičarje, tam, kjer kazalec objema rob telefona). Zelo, zelo priročno.

Morda se bo komu zazdelo, da je telefon nadležno zakleniti nazaj, ker je gumb za zaklepanje malo pod čitalcem. Osebno s tem nisem imel težav, saj gumb še vedno lahko pritisnemo z nižjim delom prsta.

Vsi gumbi Xperia 5 so na desni strani telefona, spodaj pa je še gumb za zajemanje fotografij. Foto: Kristjan Kovač

Je to pravi telefon za vas?

Telefon je zagotovo zanimiv. Sony je ustvaril odlično mešanico unikatnih in klasičnih funkcij. Odličen telefon za vse, ki se ozrejo po današnjem trgu in imajo občutek, da ne najdejo nič pravega zase. Če bi bil le malo cenejši …

Kaj nam je bilo všeč: - format zaslona in zaslon sam - fotoaparat - sidesense in drugi dodatki software - stranski čitalec za prstne odtise - čisti Android