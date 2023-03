Vodnik za nakup pametne (športne) ure

Postale so priljubljeni pripomoček, saj neutrudno beležijo gibanje in zdravstvene podatke. Že prav. Ampak katero pametni uro izbrati, ko jih je na voljo toliko?

Pametne ure in športne zapestnice že dolgo ne merijo samo različnih aktivnosti. Koraki, metri in minute se vztrajno pomikajo v ozadje, ko pomembnejše postajajo meritve, povezane s stanjem telesa in zdravjem. Začelo se je s porabo kalorij in nadaljevalo z vgradnjo optičnih tipal srčnega utripa, ki so postala osnova za celo vrsto fizioloških meritev. Poleg tega so tovrstne naprave večino časa povezane s pametnim mobitelom. Služijo kot pripomoček za upravljanje glasbe, proženje kamer, prikaz obvestil, v nekaterih primerih celo opravljanje telefonskih klicev in še marsičesa drugega.

Medtem ko so s športom in drugimi aktivnostmi povezane funkcije zanimive za del prebivalstva, ki bolj ali manj redno izvaja različne dejavnosti, z zdravjem povezane meritve ciljajo na veliko večino. Tovrstne naprave se vse bolj vrinjajo na področje medicinskih naprav, pri čemer pa moramo biti pozorni in previdni, saj nosljive naprave niso potrjene s strani regulativnih organov za medicinsko rabo. To v drobnem tisku priznavajo tudi izdelovalci sami, ko opozarjajo, da so zbrani podatki tipal primerni zgolj za osebno oziroma informativno rabo.

Kakšne so sploh razlike?

Med ponudniki pametnih nosljivih naprav, ki jih najdete v E-trgovini Telekoma Slovenije, sta se praktično oblikovala dva tabora. Na eni strani so izdelovalci mobitelov, ki obenem izdelujejo pametne ure, in na drugi samostojni izdelovalci največkrat tako imenovanih »športnih ur«. Čeprav so razlike med kategorijama vse manjše – pametne ure ravno tako natančno spremljajo športne dejavnosti, športne pa pridobivajo zdravstvene in pametne funkcije – so še vedno razlike. Športne ure manj poudarka dajejo estetiki ohišja in primernosti za vse priložnost ter se bolj osredotočajo na robustno vzdržljivo ohišje in dolgotrajno avtonomijo delovanja (dolga življenjska doba baterije). Pogosto tudi nudijo podrobnejšo analizo športnih dosežkov in so sposobne, oboje je sicer funkcija aplikacije, ponuditi napotke za izboljšanje telesne pripravljenosti. Na drugem bregu so čistokrvne pametne ure z večjim poudarkom na pametnih in funkcijah beleženja zdravja.

Vedno so izjeme. V tem primer so to izdelki Huaweija. Kitajsko podjetje jih rado označuje za pametne, čeprav v lastnostih sodijo v sredino med ene in druge. V avtonomiji baterije in omejenih možnostih nameščanja aplikacij so bližje športnim, v estetiki, sledenju zdravja in tesni povezavi z mobitelom pa pametnim uram.

Za nekatere ni dileme na vprašanje, »katera«

Če še nimate ogledanega modela, ki ga želite in hočete, potem boste imeli še najmanj težav z odločitvijo za model izdelovalca mobitela. Večina ur sicer deluje v okoljih Googlovega, Applovega in Huaweijevega mobilnega operacijskega sistema, toda izdelovalci, kot vedno, poskrbijo, da je za uporabnike najbolje, kadar ne mešajo »hrušk« in »jabolk«.

Še najmanj se z vprašanjem obremenjujejo lastniki iPhonov, ki v veliki večini posegajo po urah AppleWatch. Model SE je primeren za vse, ki prvič kupujejo pametno uro, serija 8 za večino, saj nudi celovite, vsestranske in predvsem natančne funkcije beleženja gibanja in zdravja, ter Ultra za zahtevnejše športnike. Vse omenjene ure delujejo izključno v okolju Applovega sistema iOS, zato so za vse druge pretežno neuporabne.

Samsungove pametne ure delujejo tudi v okolju sistema iOS. Bolj so podobne tradicionalnim uram, saj niso kvadratne kot Applove, a ni mogoče spregledati športne oziroma estetike, prilagojene preživljanju prostega časa. Model Galaxy Watch5 Pro je z nekajdnevno avtonomijo primernejši za zahtevnejše uporabnike, a večina bo več kot zadovoljna s funkcionalno enakovrednimi urami iz serij Galaxy Watch 4 in Galaxy Watch 5. Omenjene pametne ure so edine, ki poleg snemanja elektrokardiograma znajo beležiti krvni tlak in merijo telesno sestavo.

Po enakem kopitu lahko nadaljujemo še z Xiaomijem in Huaweijem. Xiaomi je bolj kot po urah poznan po kakovostnih športnih zapestnicah z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostmi. Pestro ponudbo ima tudi Huawei. Znana je serija ur Watch GT 3 z izstopajočo avtonomijo in natančnimi funkcijami beleženja zdravja. Model Watch GT 3 SE je zaradi videza primernejši za preživljanje prostega časa, medtem ko Watch GT 3 in GT 3 Pro zlahka nosite ob vsaki priložnosti.

Športne ure bolj usmerjene v gibanje (in manj zdravje)

Od »čistokrvnih« športnih ur v ponudbi Telekoma Slovenije najdete modele podjetja Garmin. Ameriško podjetje je poznano še iz časov naprav za satelitsko navigacijo v vozilih, a se je pozneje preusmerilo v izdelavo odličnih športnih ur. Izstopajo seveda modeli serije Fenix 7, a lahko tudi cenejše uporabljate za mobilno plačevanje. To je še en razlog, čemu so Garminove ure, ki sicer dobro delujejo v okolju vseh omenjenih operacijskih sistemov, med bolj priljubljenimi v tej kategoriji.

Športna ali pametna ura (zapestnica) mora zadostiti potrebam uporabnikov glede podprtih športov. Če se velikokrat odpravljate v gore, je vsekakor boljša naprava z vgrajenim barometrom kot model brez. Preverite tudi, ali podpira beleženje priljubljenih športnih dejavnosti, za zahtevne uporabnike pa je pomembna še sposobnost hkratnega beleženja več športov.

Ko je šport daleč najpomembnejši

Zdaj, ko površno razumemo ponudbo, poglejmo, kako lahko izberete primerno nosljivo napravo za športno dejavnost. Poleg natančnega satelitskega sprejemnika, ki ga ima praktično vsaka sodobna nosljiva naprava z izjemo nekaterih cenejših zapestnic, so pomembni še natančno beleženje srčnega utripa (pri čemer so ravno tako razlike med izdelovalci vse manjše ali jih celo ni), robustnost in dolga avtonomija baterije. A ker je večina sodobnih ur bolj kot ne primerna za beleženje dejavnosti, se boste odločali zlasti na podlagi cene. Tu so v prednosti predvsem izdelki Huaweija in Xiaomija. Za Applove ure se kot vedno odločajo lastniki iPhona, saj boste boljšo sinergijo med uro in mobitelom težko našli, medtem ko boste najzahtevnejši športniki še vedno najbolj zadovoljni s funkcijami, ki jih nudijo Garminove ure.

Kot smo že dejali, večina športnih zapestnic nima satelitskega sprejemnika, zato so primerne za spremljanje dejavnosti, pri katerih razdalja ne igra pomembnejše vloge, in za vadbo v prostoru. Poleg tega so manjše in udobnejše od ur, kar bo razveselilo zlasti uporabnike, ki nosljive naprave nosite le občasno.

Ko vas zanima predvsem zdravje

Če v čem, potem so športne ure podrejene pri zdravstvenih funkcijah, pri katerih blestijo ure Appla, Samsunga in Huaweija. Vse nudijo natančno beleženje srčnega utripa z omejenimi sposobnostmi zaznave nerednega ritma, beleženje nasičenosti kisika v krvi, stresa in spanja. Poleg tega znajo nekatere posneti EKG, česar se bodo razveselili bolniki ali uporabniki, ki jih skrbi zdravje. Kot smo omenili, so Samsungove ure sposobne še dveh zdravstvenih funkcij: merjenje sestave telesa pomaga skrbeti za pravilno telesno težo, o pomenu krvnega tlaka pa ni treba izgubljati besed. Žal ima ta funkcija manjšo slabost. Vsak mesec zahteva umerjanje z manšetnim merilnikom krvnega tlaka, da so rezultati merjenja pogojno uporabni. A ne čisto neuporabni. Kar velja za vse z zdravjem povezane meritve, saj nosljive naprave, kot smo že povedali, ne morejo nadomestiti medicinskih.

Kaj pa otroci?

Ko se odločate za nosljivo napravo za otroka, so pomembne enake lastnosti, kot ko se odločate zase. Pozorni morate biti na velikost ure in dolžino paščka. Prevelika oziroma s predolgim paščkom bo plapolala na otrokovem zapestju in še zdaleč ne bo zagotavljala želenih funkcij. Zaradi tega so za otroke primernejše zapestnice ali njim namenjene ure, kot so modeli Forever. Nimajo sicer tipala srčnega utripa (veliko vprašanje je, čemu bi ga otrok potreboval), zato pa je v njih ležišče za kartico SIM. Pametna ura s tem postane naprava za varovanje, saj boste vedno na tekočem, kje je, in otrok bo lahko z njo klical in pošiljal sporočila.

Nosljive naprave postajajo vse bolj nepogrešljiv tehnološki pripomoček, ki ga imamo, tako kot pametni mobitel, ves čas pri sebi. Od uporabnika je odvisno, ali je to pametna ali športna ura. Se pa povpraševanje po ozko specializiranih zmogljivih in temu primerno dragih športnih urah zmanjšuje, saj se vse več ljudi odloča za cenejše športne zapestnice ali za pametne ure, saj jim poleg beleženja telesnih dejavnosti omogočajo še cel kup drugih funkcij.

Na kratko, kaj je pomembno pri izboru pametne ure:

Življenjska doba baterije vpliva na udobje uporabe. Jasno pa je, da zahtevnejše funkcije, stalno prikazan zaslon in delujoč satelitski sprejemnik hitro praznijo baterijo tudi tozadevno najboljših ur oziroma zapestnic. Toda če je le mogoče, izberite napravo, ki prikazuje obvestila, spremlja vitalne znake in ob občasnem beleženju dejavnosti zdrži teden dni.

Količino vgrajenega pomnilnika pogojujejo predvsem številčnost glasbenih datotek, ki jih imate lahko shranjene na uri, da jih ta predvaja samostojno, ko v bližini ni povezanega mobitela. Manj kot 4 GB ni priporočljivo.

Podpora omrežju WiFi ali celo vmesnik za mobilna omrežja sta priporočljivi zmogljivosti, če od ure zahtevate neokrnjeno delovanje, tudi ko mobitela ni v bližini.

Podatkovni vmesnik NFC je pomemben takrat, ko želite z uro tudi plačevati, in podprti plačilni sistem deluje v Sloveniji.

Večina sodobnih pametnih ur in vse več zapestnic ima satelitski sprejemnik, kajti le tako lahko celovito beležijo dejavnosti ob predpostavki, da uporabniku ni treba imeti pri sebi mobitela.

Tipala in funkcije nosljivih naprav so vse bolj zanesljivi. Natančno izračunajo razdaljo, spremljajo srčni utrip in podobno. Ravno tako je pomembna doslednost. Število korakov mora biti na isti poti vedno enako. Če ni tako, potem vam ne more pomagati izboljšati telesne pripravljenosti in počutja.

Pričakujemo najmanj odpornost proti vodi po standardu IP67, čeprav ta ravno ne jamči mirnega ukvarjanja z vodnimi športi. Boljše naprave namreč nudijo vsaj vodotesnost 5 ATM, da brez težav preživijo potop do globine 50 metrov.

Optično tipalo srčnega utripa je vir podatkov cele vrste funkcij spremljanja zdravja, kot sta merjenje ravni stresa ali analiza spanja. Še vedno pa pomeni osrednji način beleženja težavnosti rekreacije in s tem spremljanja telesne pripravljenosti.

Zvočnik in mikrofon sta pomembna, ko želite na uri sprejeti ali opraviti klic prek povezanega mobitela ali samostojno, če je ura opremljena z vmesnikom za mobilna omrežja.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.