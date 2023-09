Zloglasni Rus z neobičajno roko sporoča: "Kuku"

Mihail Pavlovič Matvejev, eden najbolj iskanih kiberkriminalcev na svetu, se iz varnega zavetja domače Rusije posmehuje ameriškemu preiskovalnemu uradu FBI. Ta za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, ponuja kar do deset milijonov dolarjev.

31-letni Matvejev je v preteklih letih odigral eno ključnih vlog v kampanjah različnih kiberkriminalnih združb, katerih cilj je bil prek okužb z izsiljevalskimi virusi (ransomware) od žrtev izsiliti ogromne količine denarja.

Po oceni ameriških oblasti, ki so zoper Matvejeva konec lanskega leta spisale obtožnico, so bile kiberkriminalne organizacije (in njihova izsiljevalska orodja) Lockbit, Hive in Babuk, v katerih je sodeloval oziroma njihovo delo celo koordiniral Rus, vpletene v krajo skoraj četrt milijarde ameriških dolarjev oziroma več kot dvesto milijonov evrov. Večino tarč oziroma žrtev okužb z izsiljevalskimi virusi so izbrali prav v ZDA.

Foto: FBI

Preiskovalni urad FBI v tiralici Matvejeva, ki je objavljena na seznamu najbolj iskalnih kiberkriminalcev po izboru FBI, med drugim navaja, da so bile glavne tarče Rusa in kriminalnih združb, v katerih je sodeloval, bolnišnice, šole, javne agencije in določena podjetja v zasebnem sektorju. Za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, FBI ponuja do deset milijonov dolarjev.

Pri preiskovalnem uradu med drugim poudarjajo eno od telesnih značilnosti Matvejeva, in sicer njegovo levo roko, na kateri ima le štiri prste, manjka mu prstanec. Ni sicer pojasnjeno, ali je Rus prst izgubil v nesreči ali pa se je brez njega že rodil.

Matvejev se tiralici javno posmehuje, svojo zloglasnost pa celo poskuša vnovčiti. Na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je pred dnevi objavil fotografijo majice s kratkimi rokavi, na kateri je bila natisnjena njegova tiralica s spletnega mesta FBI, zraven pa je pripisal (v cirilici): "Ku ku".

Svoje sledilce je Matvejev na družbenem omrežju, kjer se predstavlja kot BorisElcin – to je bil tudi eden njegovih vzdevkov v kiberkriminalnih operacijah –, tudi že večkrat vprašal, ali bi kupili izdelke, ki bi promovirali in poudarjali njegovo ukvarjanje z izsiljevalskimi virusi.

Da je oseba, ki upravlja profil na Twitterju oziroma platformi X, res Matvejev, so potrdili pri portalu TechCrunch, saj so ga vprašali, ali lahko kako izkaže svojo identiteto, odgovoril pa jim je s fotografijo svoje štiriprstne roke, nato pa jim je poslal še fotografijo sebe z listom papirja, na katerem je bilo zapisano ime novinarja, ki mu je postavil vprašanje.

Matvejev ima na družbenem omrežju kot lokacijo navedeno Zürich v Švici, vendar pa pri FBI verjamejo, da je 31-letnik skoraj zagotovo v domači Rusiji. To pomeni, da lahko živi brezskrbno, saj je malo verjetno oziroma tako rekoč nemogoče, da bi ga Rusija, sploh v času zaostrenih odnosov med državama, izročila Združenim državam Amerike.