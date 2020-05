Zloglasna Zbirka #1: ujeli so enega najbolj iskanih hekerjev

Ukrajinski kriminalisti so izsledili in aretirali enega najbolj iskanih kiberkriminalcev preteklega leta . Znan je le po vzdevku Sanix, preiskovalci pa imena zaradi njegove varnosti niso izdali. Lani je zaslovel s poskusom prodaje ene največjih zbirk ukradenih osebnih podatkov vseh časov. V njej so e-poštni naslovi, gesla, številke bančnih računov in pin kode, denarnice s kriptovalutami ter druge dragocene informacije prebivalcev držav Evropske unije in Severne Amerike.

Hekerja je ukrajinska državna varnostna služba SBU prijela na njegovem domu v mestu Ivano-Frankovsk v zahodnem delu Ukrajine, so sporočili v izjavi za javnost.

Zasačeni heker med policijsko preiskavo. SBU njegovega obraza ni pokazala, na videoposnetkih preiskave so zaradi njihove varnosti zameglili tudi obraze nekaterih kriminalistov. Foto: SBU

Sanix, kot je bil vzdevek ukrajinskega hekerja, je januarja lani poskusil prodati bazo ukradenih podatkov, v kateri je bilo kar 773 milijonov različnih e-poštnih naslovov in 22 milijonov gesel v besedilni obliki, torej nešifriranih. Šlo je za tako imenovano Zbirko #1.

Na različnih hekerskih spletnih forumih je Sanix zainteresiranim "strankam" ponujal naročniški model, pri katerem bi za mesečni ali pa doživljenjski dostop do ukradenih podatkov zaračunal različne zneske.

Kot so ugotovili ukrajinski preiskovalci, je šlo pri tej, 87 gigabajtov veliki podatkovni bazi, le za vrh ledene gore. Heker je imel doma še vsaj sedem podobnih podatkovnih baz z drugačnimi podatki.

V njih so bili poleg e-poštnih naslovov in gesel še bančni računi s pin kodami, številke kreditnih kartic, ključi do denarnic s kriptovalutami in davčne številke prebivalcev, držav EU in Severne Amerike. Gre za vrsto podatkov, ki omogočajo neposredno pridobitev protipravne premoženjske koristi ali pa krajo identitete.

Sanix je prodajal tudi podatke o več računalnikih, za katere je znano, da so bili žrtve hekerskega napada in so tako dostopne točke za vdore v različna omrežja, od koder je mogoča nadaljnja kraja podatkov, na primer v interna omrežja podjetij. Foto: Thinkstock

V stanovanju ujetega hekerja so preiskovalci sicer odkrili in zasegli računalnik, na katerem je za okrog dva terabajta obremenilnega materiala, več različnih mobilnih telefonov in približno devet tisoč evrov gotovine v različnih valutah.

Del "zakladov", ki jih je imel doma ukrajinski heker. Foto: SBU

Sanixu, čigar prava identiteta ni znana, v primeru, da ga spoznajo za krivega računalniškega kriminala, po ukrajinskih zakonih grozi do osem let zapora.

Že v začetku meseca maja pa so na Poljskem kriminalisti v sodelovanju z Europolom sicer aretirali hekerja, ki je bil dejansko odgovoren za krajo podatkov iz zloglasne Zbirke #1. Njegov vzdevek je bil Azatej.

