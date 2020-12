Kljub epidemiji so na Krasu in v Brkinih v letošnjem decembru na izviren način združili slovesno vzdušje, odgovorno zdravstveno preventivno ravnanje in dobrodelnost.

Kdo bi si ob začetku letošnjega leta sploh upal pomisliti, da bo letošnji december tako zelo drugačen od običajnih veselih decembrov?

December brez prireditev

Ne samo ta zadnji mesec v letu, že od marca nas epidemija bolezni covid-19 usmerja ter predvsem omejuje in sili, da se prilagajamo in odpovemo marsičemu, kar smo do zdaj najbrž imeli za samoumevno.

Letos tako ni božičnih sejmov, stojnic s toplimi napitki ter vrveža sproščenih ljudi na trgih in ulicah. Epidemija je požrla vse prireditve, na katerih se decembra srečujemo in drug drugemu voščimo, da bi bilo naslednje leto (še) boljše kot iztekajoče se.

Kraševci in Brkini z izvirno idejo

Zaradi zdravstvene preventive moramo ohranjati bližino na fizični razdalji – a vendarle se je marsikatero mesto odelo v lučke, kot da je vse tako, kot bi moralo biti.

Življenje se vrti naprej, se zavedajo tudi na Krasu in v Brkinih, kjer so se na pobudo skupine prebivalcev v občinah Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana povezali na drugačen in izviren način - s tem sloganom in enotnim načinom okraševanja koles:

Življenje se vrti naprej - Povir in Sežana

Kolo je simbol in dejavnik marsičesa dobrega

Kombinacije lučk in koles niso izbrali po naključju. Kolo je simbol gibanja in vetra v laseh, kolo se vrti naprej, tudi na simbolni ravni, in v prihodnost ter nas pelje novim izzivom naproti. Lučke predstavljajo nekaj svetlega, toplega, prijetnega, prazničnega in pozitivnega.

Posamezniki in organizacije, ki so se odzvali, so v svoje izložbe, pisarne, na delovišča, v domove ali ob njih namestili osvetljena kolesa ali njihove dele. Kolesja, ki se kljub trenutnim težkim razmeram optimistično vrtijo naprej v svetlo prihodnost, ki si jo vsi tako zelo želimo.

Življenje se vrti naprej - Rodik, Brkini, Klanec in Ocizla

Namig na rekreacijo in poklon vrhunskim slovenskim kolesarjem

S kolesi pobudniki tudi pozdravljajo letošnje izjemne uspehe slovenskih športnih kolesarjev ter želijo dodatno pozornost usmeriti na kolesarjenje, ki je odličen način in priložnost za rekreacijo, doživetja in spoznavanje novih krajev – ne nazadnje tudi Krasa in Brkinov, ki so v tem času zaradi preventivnih omejitev mnogim v Sloveniji in zunaj nje začasno nedostopni.

Okraševalci pa so se lahko potegovali tudi za nagrade – prijave so se končale, deset zmagovalcev pa bodo razglasili v četrtek, 30. decembra.

Povezava z Vipavsko dolino in Obalo

Ob tem, ko organizatorji zadovoljno ugotavljajo, da je njihova pobuda presegla prvotno zastavljene občinske okvire, so se odločili z dobrodelnostjo zajeti še Vipavsko dolino in Obalo.

Podprli so namreč ultratekaški izziv 100 ob Mrzli reki v organizaciji Športnega društva Tekači Vipavske doline. Pobudnik izziva Luka Skočaj je 12. decembra odtekel 100 kilometrov, kar doma, na tekalni stezi, za kar je potreboval pet minut in pol manj kot devet ur.

Ob tem je povabil tudi druge, da preverijo svoje sposobnosti bodisi na terenu bodisi na domačih napravah.

Za mlade perspektivne športnike

Ta tekaški izziv so povezali s projektom Botrstvo v športu, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in Olimpijskega komiteja Slovenije, ter skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina organizirali zbiranje sredstev za pomoč mladim perspektivnim športnikom z manj priložnostmi.

Dobrodelna akcija traja do konca leta, misel in projekt Življenje se vrti naprej pa je mogoče podpreti tudi simbolično z namestitvijo posebnega okvirja Življenje se vrti naprej na fotografijo svojega profila na družbenem omrežju Facebook.