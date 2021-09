Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letalih so naveličani nediscipliniranih potnikov

Potnica na notranjem poletu v ZDA se bo še dolgo spominjala dogodka, v katerem je letalskemu osebju povzročala preglavice z alkoholom, ki ga je prinesla na krov letala, prižiganjem elektronske cigarete in zavračanjem nošenja zaščitne maske.

Žensko, ki je konec februarja na poletu družbe Republic Airways iz mesta Key West v zvezni državi Florida v mesto Charlotte v zvezni državi Severna Karolina na ta način svojeglavo kršila hišni red na letalu in zavračala navodila letalskega osebja, je po sklepu ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA) doletela kar konkretna kazen – 17 tisoč ameriških dolarjev, kar je približno 14.500 evrov.

Kazni so vedno višje …

Zaradi njenega vedenja so letalo prisilno vrnili na izhodišče v Key West, kjer so potnico odstranili z letala in jo nato prijavili.

Njena kazen sicer ni med večjimi, ki jih ameriške oblasti izrekajo nediscipliniranim potnikom letal. Samo v enem tednu avgusta je ameriška uprava za letalstvo 34 potnikom izrekla kazni v skupni višini več kot 530 tisoč ameriških dolarjev (okrog 442 tisoč evrov).

… a je vedno več tudi kršiteljev (predvsem zaradi mask)

Kljub vedno višjim globam se je število (zelo) nediscipliniranih potnikov na letalih v ZDA letos v primerjavi z letom prej skoraj potrojilo, navaja FAA. V prvih osmih mesecih so tako obravnavali okrog štiri tisoč prijav potnikov, ki niso spoštovali pravil na letalu, od tega se tri četrtine prijav nanaša na potnike, ki so vztrajno zavračali nošenje zaščitne maske na krovu letala, kar (tudi) v ZDA narekuje zvezni predpis.

Zvezna uprava za letalstvo sicer lahko izreka globe, nima pa pristojnosti za kazenske ovadbe, zato je letališčem poslala napotek, da v boju proti vedno večjemu številu neobvladljivih potnikov vključijo tudi ozemeljsko pristojne organe pregona.