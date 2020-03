Zakaj bi samo gledali, če lahko tudi preizkusite

Koncept Huaweievih centrov (Huawei Experience Store) že poznajo v nekaterih drugih državah po svetu. Čeprav delujejo tovrstni centri tudi kot prodajalne, je njihov glavni namen vsem zainteresiranim omogočiti preizkus najrazličnejših naprav iz Huaweieve ponudbe.

Prvi Huawei Experience Store v Sloveniji je v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvi Huaweiev center v Sloveniji je v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark, nedaleč od podobnega prvega Samsungovega središča v Sloveniji (in le še nekaj korakov stran od Telekomovega centra Citypark).

Danes odprti ljubljanski Huaweiev center je plod skupnega sodelovanja družbe Huawei Slovenija in ekskluzivnega slovenskega distributerja za Huawei Big Bang.

Kermelj: "Stvari smo vzeli v svoje roke"

V slovenski podružnici Huawei so kljub posledicam političnih zapletov z ZDA, ki jim onemogočajo dostop do Googlove različice Androida in Googlovih mobilnih storitev, neomajno optimistični.

Direktor Huawei Slovenija Matjaž Kermelj (levo) Foto: Ana Kovač

"Nismo se vdali in pripravili smo nov, zelo drzen načrt. Naredili smo dolgoročno strategijo in stvari vzeli v svoje roke. Postajamo neodvisni, razvijamo lasten ekosistem in povečujemo ponudbo naprav," je ob odprtju središča v Ljubljani povedal direktor Huawei Slovenija Matjaž Kermelj.

Huawei AppGallery lovi zaostanek tudi s slovenskimi aplikacijami

Ravno ta prisila je pripeljala eno od večjih novosti, ki so jih predstavili ob odprtju svojega prvega centra v Sloveniji. Huaweieva programska tržnica dnevno pridobiva vedno več aplikacij, ki smo jih vajeni za operacijski sistem Android, med njimi je tudi vse več slovenskih.

Pot je sicer še dolga, a si Huawei (tudi finančno) močno prizadeva, da bi v čim krajšem času zapolnili vrzeli. Ali to pomeni, da so se dokončno odpovedali Googlu? Ne nujno, a želijo biti neodvisni in ne trpeti zaradi volje drugih, so pojasnili.

Vse barcelonske novosti, a brez prenosnikov

Slovenska podružnica Huaweia je predstavila tudi večino drugih novosti, ki smo jih prvič videli v Barceloni na dan, ko bi moral biti prvi dan letošnje izdaje največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij, Mobile World Congress.

To so pregibni telefon Mate Xs, tablica MatePad Pro in drugi deli ekosistema Huawei Mobile Services (poleg tržnice AppGallery), ki bo združeval – kot napovedujejo – še širši nabor najrazličnejših povezanih naprav.

Tudi tokrat pa se Huawei (za zdaj še) ni odločil, da bi v Slovenijo pripeljal še svoje prenosnike MateBook, katerih novince smo prvič videli v Barceloni.

Letošnji Huaweiev pregibni telefon Huawei Mate Xs bo (za razliko od svojega lanskega predhodnika) naprodaj tudi v Sloveniji. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvi uradni namigi prihajajoče serije P40

So se pa zato – kot vsako leto do zdaj – odločili, da o "najlažjem" novincu prihajajoče serije P, letos bo to P40, spregovorijo še pred njihovo uradno svetovno premiero, ki jo pričakujemo konec marca v Parizu (podrobnosti o P40 in P40 Pro ostajajo uradno skrite do takrat).

Kot so napovedali, je Huawei P40 lite zasnovan predvsem za mlade, njegove poglavitne značilnosti bodo štiri kamere na zadnji strani, zmogljiv akumulator s certificiranim hitrim polnjenjem in procesor Kirin 810, ki obljublja več učinkovitosti ob manjši porabi energije.

V Sloveniji ga bodo začeli prodajati 6. aprila po priporočeni maloprodajni ceni 279 evrov.