Vse tiste, ki danes še vztrajajo pri uporabi Internet Explorerja, takšnih je po podatkih več analitičnih spletnih strani danes manj kot dva odstotka lastnikov osebnih računalnikov, Microsoft že dlje časa poziva, naj presedlajo na Edge, brskalnik, ki ga je Microsoft skupaj z operacijskim sistemom Windows 10 izdal leta 2015. Microsoft tega seveda ne bo rekel na glas, a uporabijo lahko tudi katerega od konkurenčnih brskalnikov, kot so Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave in tako dalje.

S 15. junijem, torej jutri, se Internet Explorer s prenehanjem delovanja poslavlja s tako rekoč vseh osebnih računalnikov z operacijskim sistemom Windows 10, ki je danes nameščen že na več kot 70 odstotkih vseh osebnih računalnikov z Windowsi in ima tako absolutno večino.



Izjema bodo tisti računalniki z Windows 10, ki niso bili posodobljeni že od oktobra 2020, a je takšnih skoraj zagotovo le peščica, pa računalniki z operacijskima sistemoma Windows 7 in Windows 8.1, ki imajo skupaj manj kot 15 odstotkov deleža uporabnikov. Najnovejši Windows 11 medtem že tako ali tako privzeto ne omogoča poganjanja Internet Explorerja.



Izjema bo tudi različica Windows 10 LTSC, ki pa je praviloma namenjena zgolj poslovnim uporabnikom, ki upravljajo kompleksne naprave za medicinsko diagnostiko, industrijske stroje ali pa nadzorujejo letalski promet. Prav številni poslovni uporabniki si zaradi specifične programske opreme, ki je vezana na Internet Explorer, še ne morejo privoščiti ali pa še ne morejo izvesti posodobitve oziroma prehoda na novejši sistem.



Takšnim uporabnikom bo do konca leta 2029 v brskalniku Edge na voljo tudi način "IE", se pravi virtualizacija Internet Explorerja. Prav zaradi tega je priporočljivo, da, če ga bodo še potrebovali, po 15. juniju z računalnikov še ne odstranijo Internet Explorerja 11.

Z dokončno upokojitvijo se bo po 27 letih torej končala življenjska doba enega najbolj prepoznavnih in včasih tudi najbolj kontroverznih računalniških programov.

Spletni brskalnik Internet Explorer je s programsko kodo, ki si jo je izposodil od brskalnika Mosaic, ta velja za enega od popularizatorjev svetovnega spleta (več o tem, kako je Microsoft "okrog prinesel" razvijalce Mosaica, preberite malce nižje), leta 1994 razvil Microsoftov programer Thomas Reardon. Internet Explorer je prvič izšel leta 1995 za operacijski sistem Windows 95.

Svoj logotip, veliki modri "e", enega najbolj prepoznavnih računalniških simbolov vseh časov, je Internet Explorer dobil leta 1996 z različico 3.

Internet Explorer in Netscape Navigator sta bila udeleženca prve od tako imenovanih brskalniških vojn. Končala se je s kapitulacijo Navigatorja, ki ga je Microsoft z Internet Explorerjem do leta 2001 tako rekoč zradiral s svetovnih osebnih računalnikov. Foto: Guliver Image

Po hudem boju s konkurenčnim brskalnikom Netscape za prevlado na trgu, ki je zaznamoval devetdeseta leta prejšnjega stoletja, je Internet Explorer ob prelomu tisočletja postal dominantni spletni brskalnik. Vrhunec je dosegel leta 2001 s kar 96-odstotnim tržnim deležem.

Upad priljubljenosti Internet Explorerja se je začel z letom 2004, ko je po dolgem času znova dobil vrednega tekmeca, in sicer brskalnik Mozilla Firefox, njegovo usodo pa je po letu 2008 dokončno zapečatil Google z brskalnikom Chrome.

Chrome je po podatkih spletne strani Statcounter z več kot 66-odstotnim tržnim deležem danes tudi najbolj priljubljen spletni brskalnik. Sledijo mu Edge (10,12 odstotka), Safari (9,14 odstotka), Firefox (7,66 odstotka), Opera (2,8 odstotka) in Internet Explorer (1,65 odstotka).

Internet Explorer je bil včasih tudi po zaslugi Gatesovih agresivnih poslovnih praks precej bolj dominanten spletni brskalnik, kot je danes izredno priljubljeni Google Chrome, na primer. Na vrhuncu razširjenosti leta 2001 ga je uporabljalo kar 96 odstotkov lastnikov osebnih računalnikov. Foto: Reuters

Internet Explorer je bil za marsikaterega uporabnika, ki se je z internetom prvič srečal v drugi polovici 90. let prejšnjega tisočletja ali v prvem desetletju novega tisočletja, prvo okno v svetovni splet. Foto: Guliver Image

Bill Gates je bil na zaslišanjih, ki jih je vodilo ameriško pravosodje, po poznejših navedbah prič težaven sogovorec, saj se je izmikal vprašanjem tožilcev in jih dražil s prošnjami za definicijo najpreprostejših besed, ki so jih tožilci uporabili v svojih vprašanjih. Prav tako se je zdelo, da ga celotna stvar malce zabava. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Microsoft je na vlak svetovnega spleta skočil relativno pozno. Ko so se pri Microsoftu šele začeli zavedati, kako velika stvar bo v prihodnosti svetovni splet, je bil na številnih brskalnikih že nameščen spletni brskalnik, in sicer Netscape Navigator. V njem je Bill Gates – tako kot v vsaki programski opremi, ki je ni razvil oziroma posedoval Microsoft – videl veliko grožnjo svojemu podjetju.Microsoft je nujno potreboval lasten spletni brskalnik, a ga v veliki meri niso naredili sami, temveč so uporabili programsko kodo brskalnika Mosaic, ki ga je razvilo podjetje Spyglass Software. Microsoft je na temeljih Mosaica naredil svoj brskalnik Internet Explorer. Podjetju Mosaic so obljubili kompenzacijo z deležem od prodaje Internet Explorerja.Internet Explorer je izšel leta 1995 za operacijski sistem Windows 95, bil pa je brezplačen. S tem je Microsoft ubil dve muhi na en mah: podjetju Spyglass Software mu ni bilo treba plačati tako rekoč ničesar, kar je vplivalo na kasnejši propad Spyglassa, obenem pa je postal eksistenčna grožnja takratnemu največjemu tekmecu Internet Explorerja, brskalniku Netscape Navigator, ki je bil plačljiv.Microsoft je Netscape Navigator kasneje dokončno dotolkel tako, da je proizvajalcem osebnih računalnikov, ki so kupcem za darilo prilagali Netscape Navigator, takšnih je bilo precej, zagrozil, da jim ne bo več prodajal operacijskih sistemov, če se ta praksa ne preneha.Bill Gates in Microsoft sta se zaradi tega konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. Iz tega na koncu ni bilo nič, Microsoft je dobil kazen, ki se je marsikomu zdela povsem benigna. Netscape Navigator je bil medtem tako rekoč uničen, ob prelomu tisočletja ga ni več uporabljal skoraj nihče.Microsoft se je za vzpostavitev dominantnega položaja Internet Explorerja odločal tudi za druge udarce pod pasom, na primer nespoštovanje standardov HTML konzorcija World Wide Web, kar je za razvijalce spletnih strani tako rekoč pomenilo, da te ne bodo prikazane pravilno, če ne bodo napisane posebej za Internet Explorer, in blokiranje obiskovalcev nekdaj zelo priljubljenega portala MSN.com, če je ta ugotovil, da uporabljajo spletni brskalnik Opera.