Za to masko je žrtev enega najskrivnostnejših umorov v zgodovini

V Pakistanu so oktobra 2000 naleteli na izjemno zgodovinsko najdbo. Neki moški je imel doma mumijo, staro več kot 2.500 let, za katero je bilo pozneje rečeno, da gre pravzaprav za truplo hčere legendarnega perzijskega kralja. Arheologi po vsem svetu so bili sprva navdušeni, a jih je pozneje mnogo opazilo, da nekaj ni v redu. "Perzijska princesa", kot so poimenovali mumijo, je v resnici umrla šele leta 1996.

Obraz Perzijske princese, prve mumije, ki so jo odkrili na območju Pakistana oziroma nekdanjega perzijskega kraljestva. Tale fotografija je nastala 26. oktobra 2000 v muzeju v Karačiju po tiskovni konferenci, na kateri se je Pakistan s svojim izjemnim odkritjem pohvalil pred mediji z vsega sveta. Foto: Reuters

Pakistanska policija je 19. oktobra 2000 izsledila in zasegla arheološki zaklad, ki ga je Wali Mohammed Reeki, poglavar neke odmaknjene vasi blizu meje med Pakistanom in Afganistanom, na črnem trgu poskušal prodati za več deset milijonov ameriških dolarjev. Šlo je za mumijo ženske, ki jo je, tako je trdil njen tedanji lastnik, nekaj let prej razkril potres na severu Pakistana. Našel naj bi jo naključni mimoidoči in jo prodal vaškemu poglavarju.

Mumijo so skupaj s sarkofagom pod drobnogled vzeli pakistanski arheologi in 26. oktobra 2000 razglasili izjemno novico: truplo je bilo v staroegipčanskem slogu mumificirano nekaj sto let pred našim štetjem, na zlati plošči na njenem prsnem košu pa je bil napis, da gre za dotlej neznano hčer perzijskega kralja Kserksa prvega oziroma Kserksa Velikega.

Zgodovinarji sprva niso bili prepričani, da gre res za Kserksovo hčer. Zaradi sloga mumifikacije, odstranjeni so bili namreč večina organov in možgani, odkrili pa so tudi snovi, ki so jih Egipčani uporabljali pri balzamiranju trupel, so med drugim ugibali, da je telo morda pripadalo staroegipčanski princesi, ki se je poročila s Perzijcem, po njeni smrti pa so se z mumifikacijo poklonili njeni rodni deželi. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters

Perzijska princesa

Svetovni arheologi in antropologi so bili do odkritja mumije, ki so jo poimenovali "Perzijska princesa", prepričani, da so trupla umrlih v mumije na tak način zavijali samo stari Egipčani. Perzijska princesa je bila za nameček sploh prvo mumificirano truplo, ki so ga odkrili v Pakistanu oziroma na območju nekdanjega perzijskega kraljestva.

Mumija je novembra 2000 dobila stalno mesto v pakistanskem narodnem muzeju v Karačiju, vladi Pakistana in Irana pa sta se istočasno začeli tudi prerekati o tem, kateri državi mumija pravzaprav sploh pripada.

Zgodovinarji, ki so mumijo preučevali naprej, pa so medtem začeli ugotavljati, da Perzijska princesa morda ni tisto, za kar se izdaja.

Za mumijo je bila Perzijska princesa zelo mlada

Nadaljnja opazovanja in analize mumificiranega trupla so znanstvenikom povedali zelo zanimivo in precej skrb vzbujajočo zgodbo, ki še danes nima epiloga.

Prava Perzijska princesa nekaj dni po tem, ko jo je izsledila pakistanska policija. Foto: Reuters

Napisi na zlatih ploščah, ki so obdajale truplo, na obrazni maski in na sarkofagu (krsti) so bili polni slovničnih napak oziroma neujemanj s pisavo in jezikom, ki so ju pred 2.500 leti uporabljali na območju nekdanjega perzijskega kraljestva. Ko so znanstveniki kose sarkofaga poslali na analizo, da bi izvedeli, ali je bil res narejen pred nekaj tisočletji, so odkrili, da je pravzaprav nastal pred samo 250 leti, kamnita plošča, na kateri je počivala Perzijska princesa, pa je bila stara celo samo pet let.

Prelomna arheološka najdba je velik misterij dokončno postala po ugotovitvi, da je mumificirano truplo ženska, stara med 21 in 25 let, ki je najverjetneje umrla šele leta 1996.

"Mumijo" je najverjetneje povozil avtomobil

Rentgenski pregled mumije je pokazal, da ima ženska zlomljen vrat in hrbet ter več udarnin, kar je predstavljalo zelo veliko verjetnost, da jo je do smrti nekdo povozil z avtomobilom.

Medicinski izvedenci so ugotovili tudi, da so sklepi in vezi v udih mumificiranega trupla še skoraj celi, čeprav bi se skozi stoletja morali že razkrojiti.

Kdor je mumifikacijo želel prikazati kot staroegipčansko, je naredil tudi usodno napako - iz trupla je odstranil srce, česar stari Egipčani niso počeli nikoli. Foto: Reuters

Od arheološke najdbe do prave kriminalke in še vedno trajajočega misterija

Do danes nihče ne ve, kdo je bila mumificirana ženska, kako in zakaj je umrla ter kdo je bil tisti, ki je iz njenega trupla naredil mumijo.

Pakistanske in iranske oblasti so aretirale in zaslišale celo vrsto ljudi, med glavnimi osumljenci pa so bili preprodajalci, ki so Perzijsko princeso pred odkritjem poskušali prodati na črnem trgu. A dokazov, da bi koga dejansko obtožili kaznivega dejanja, ni bilo nikoli dovolj in preiskovalci so večkrat zašli v slepo ulico.

Pravi pogreb so pakistanske oblasti Perzijski princesi po dolgem birokratskem prerekanju o tem, komu pripada in kaj z njo storiti, dovolile šele leta 2008. | Foto: Narodni muzej Pakistana v Karačiju

Televizijski dokumentarec o skrivnostni mumificirani ženski, ki ga je pred leti predvajala britanska televizija BBC, je mnogo ljudi, ki jih navdušuje skrivnostnost Perzijske princese, sicer prepričal, da je šlo v resnici za skrbno načrtovan umor in da je smrt ženske nekdo ali želel prikriti ali pa jo je ubil navdušenec nad mumifikacijo, ki je potreboval pravo človeško truplo.

Mumija je bila namreč celokupno obdelana ter postarana tako skrbno, da je malo verjetno, da bi šlo za delo serijskih ponarejevalcev. Pakistanske oblasti so v regiji namreč odkrile še nekaj podobnih mumij, a nobena ni bila tako avtentična kot Perzijska princesa.