Xiaomi širi svoje poslovanje v Sloveniji: trgovina Xiaomi Store tudi v Kopru

Xiaomi bo v soboto, 11. decembra, v nakupovalnem središču Planet Koper, v prvem nadstropju, odprl tretjo trgovino − Xiaomi Store − v Sloveniji. Otvoritvena slovesnost, kjer boste deležni številnih akcij in nagrad, se bo začela ob 10. uri.

Odpiranja trgovin Xiaomi Store v Sloveniji se nadaljujejo

Xiaomi nadaljuje s širitvijo poslovanja v Sloveniji. Po uspešnem odprtju trgovin v Mariboru in Ljubljani zdaj Xiaomi prihaja tudi na Obalo, in sicer v Koper. Xiaomi zasleduje jasen strateški načrt – poleg sodelovanja s trgovskimi verigami, operaterji in spletno prodajo želi sestaviti verigo lastnih prodajaln Xiaomi Store v večjih slovenskih mestih. Na ta način pametni telefoni in izdelki iz ekosistema Xiaomi postajajo dostopni vsem oboževalcem Xiaomija.

Trgovine Xiaomi so od leta 2020 doživele hitro rast, saj jih je po svetu že več kot tisoč. Jedro uspeha temelji na spoštovanju uporabnikov, kar se kaže tudi v odličnih poslovnih rezultatih v letošnjem letu.

Odprtja trgovine v Kopru se bodo udeležili generalni direktor regije CEE in nordijskih držav Andrew Wong, namestnik generalnega direktorja regije CEE in nordijskih držav Andrzej Gladki, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško Goran Mudrovčić ter predstavniki podjetja Orico, maloprodajnega partnerja v Sloveniji.

Posebne akcije in popusti ob slavnostnem odprtju

Kupci lahko pričakujejo do 50-odstotni popust na pametne telefone in druge izdelke, vključno z Xiaomi Mi 11 T Moonlight White, Redmi Note 10 Pro Glacier Blue, Redmi Note S, Redmi 9AT, Mi band 6, TV Stick EU, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, Mi Electric Scooter 3 in Mi Electric Scooter Pro 2.

Prvih 100 kupcev bo sodelovalo tudi v posebni nagradni igri za Mi Scooter 3.

Še več, vsi kupci bodo prejeli kupone z različnimi zneski popustov, tudi do 50 odstotkov.