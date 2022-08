Windows 10 za 7,40 evra in dosmrtna licenca za Microsoft Office za 27,36 evra v Keysoffovi veliki razprodaji

Programska oprema se ves čas razvija. Razvijalci izboljšujejo učinkovitost in lastnosti, posodobitve pa uporabnikom pomagajo, da imajo boljšo izkušnjo in so bolj produktivni. S posodobitvami pa pride potreba po nadgradnji. Stalne nadgradnje so lahko drage, zlasti pri vrhunskih izdelkih, kot sta Microsoft Office in operacijski sistem Windows, ki ju milijoni po svetu vsak dan uporabljajo doma in v službi. Zahvaljujoč Keysoffu pa zdaj originalni Windows in Microsoft Office lahko dobite zelo poceni.