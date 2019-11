Vsak dober marketingaš bi moral ignorirati milenijce

Oglasno sporočilo

Milenijci so daleč najbolj raziskovana generacija vseh časov in o njih vladajo številni miti, ki se jim posvečamo tudi marketingaši. So tisti, ki milenijce vidijo kot novodobne vodje, ki v poslovni svet vnašajo elemente človečnosti in so tisti, ki jih vidijo le kot zasvojence z virtualno podobo.

Ivan Ivanov meni, da so milenijci preveč prevladujoča tema v trženju in da resnične generacijske razlike ne obstajajo v tolikšni meri, da bi se marketing moral toliko ukvarjati z njimi. To je le ena od tem, ki se jih bo Discoveryjev direktor marketinga in komunikacij v regiji CEEMCA dotaknil v svoji prezentaciji na SEMPL-u. Mi smo raziskali nekaj mitov o milenijcih, vi pa sami presodite, koliko vas milenijci usmerjajo pri oblikovanju vaših marketinških aktivnosti.

ZMOTNI MITI O MILENIJCIH

Mit št. 1: Vsi hočejo postati Zuckerbergi

O milenijcih prevladuje misel, da bi vsi radi služili kot Mark Zuckerberg in se izognili rednemu delu. Tudi številke kažejo na višjo stopnjo brezposelnosti med generacijo milenijcev pri čemer je v statistiko vključena tudi generacija študentov. Če upoštevamo to spremenljivko, je stopnja brezposelnosti med milenijci enaka, kot pri ostalih generacijah.

Mit št.2: Najbolj podjetna generacija v zgodovini

Internet je morda podjetništvo milenijcev naredil bolj vidno in trendovsko, vendar zadnje raziskave kaejo, da ni nič bolj pogosto, kot pri predhodnih generacijah, še več, nekatere raziskave namigujejo, da naj bi bila stopnja podjetništva med mladimi najnižja v zadnjih petindvajsetih letih.

Mit št. 3: So nezvesti iz zavračajo poroko

Milenijci se ne marajao vezati, imajo veliko število partnerjev in bežijo od poročnih zvonov ter otroških plenic. Res je, da se poročajo kasneje, vendar je na vprašanje, ali se v prihodnosti želijo poročiti, pritrdilno odgovorilo kar 61% milenijcev. Odstotek, ki je pri mladih nespremenjen že od leta 1970.

Mit št. 4: Zasvojeni z družbenimi omrežji

Družbena omrežja so za milenijce "vsakdanje vode, v katerih plavajo kot ribe". A statistika kaže, da največ časa na družnenih omrežjih prežvijo tisti, ki so stari med 37 in 52 let

Mit št. 5: Milenijci so leni

Kaj porečete na ugotovitev raziskave družbe Ernst & Young, da 47% milenijcev, ki zaseda vodstvene pozicije v zadnjih petih letih dela več? Enako lahko potrdimo le za 38% vodij generacije X in 28% Baby Boomerjev. Več kot polovica milenijcev je za uspeh pripravljenih delati tudi nadure in med vikendi.

Ivan Ivanov, direktor marketinga in komunikacij v regiji CEEMCA pri podjetju Discovery milenijce obožuje vendar meni, da bi jih vsak dober marketingaš moral ignorirati. Če te zanima zakaj, pridi na 21. SEMPL in mu prisluhni.

Naročnik oglasnega sporočila je SEMPL.