Uradno in dokončno: Disney+ v Sloveniji od 14. junija

Slovenija bo skupaj z državami srednje in vzhodne Evrope od Poljske do Severne Makedonije in od nas do Bolgarije dobila prilagojeno različico storitve za pretočni video Disney+

"Disney+ je globalna storitev, a se zavedamo, da je vsaka država edinstvena," je ob uradni (virtualni) regijski predstavitvi zagona povedal Kakhaber Abashizde, ki je v korporaciji Walt Disney odgovoren za medije ter vodenje poslovanja v srednji in vzhodni Evropi, Rusiji in državah nekdanje Sovjetske zveze (prej je sorodno funkcijo opravljal za kitajski trg).

Pisarna tudi v Sloveniji

V teh dneh bo skupno število držav, kjer bodo začeli ponujati storitev pretočnih videovsebin, naraslo na 42, kar je skladno z njihovim prej objavljenim načrtom, je med drugim pojasnil Abashizde. "V srednji in vzhodni Evropi zaposlujemo 300 ljudi, pisarno imamo tudi v Sloveniji."

Videoteka storitve Disney+ zajema vsebine produkcijske hiše Walt Disney, a tudi drugih znanih imen zabave in izobraževanja, kot so Pixar, Marvel, Star Wars in National Geographic ter Star, prek katerih bodo na voljo vsebine hiš 20th Century Studios, FX in Searchlight Pictures.

Videoteka storitve Disney+ zajema vsebine produkcijske hiše Walt Disney, a tudi drugih znanih imen zabave in izobraževanja, kot je razvidno tudi z zaslonskega prikaza aplikacije Disney+. Foto: Unsplash

Z državami, ki jih zdaj priključujejo, bo število držav v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Aziji (EMEA), ki jih pokrivajo, zraslo na 60. "Znamka Disney je stara sto let, v Evropi smo prisotni dobro polovico tega časa. V malo več kot dveh letih od zagona storitve Disney+ na izbranih trgih smo pridobili 137,7 milijona naročnikov, naš cilj pa je 240 milijonov do konca fiskalnega leta 2024," je načrte predstavil Disneyjev regijski vodja.

Več o storitvi Disney+:

Slovenščina in več drugih jezikov med podnapisi in jeziki aplikacije

Dokončno so potrjene tudi cene, ki so krožile: mesečna naročnina je 7,99 evra, letna pa desetkratnik tega zneska. "Trenutno so vsebine v storitvi Disney+ podnaslovljene v 33 jezikih, z bližajočimi se zagoni v drugih državah pa bo to število naraslo na 43," je še pojasnil Abashizde, ki je še posebej poudaril okrepljene možnosti starševskega nadzora in možnost do sedmih uporabniških profilov z vsemi nastavitvami na posamezno naročnino.

Povečalo se bo tudi število jezikov aplikacije z zdajšnjih 20 na 29, so še med drugim napovedali pred zagonom storitve Disney+ v Sloveniji ter preostalih državah srednje in vzhodne Evrope.