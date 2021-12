Upravljanje TV-vsebin z glasom je vedno bolj priljubljeno

V teh dneh mineva natanko tri leta, odkar je Telekom Slovenije v slovenske domove vpeljal novost – upravljanje TV-vsebin z glasom in to v slovenskem jeziku. V tem času je postalo glasovno upravljanje vsebin, ki jih lahko TV-gledalci iščejo tudi po vsebinah, imenu igralca, imenu TV-programa ali naslovu oddaje, serije ali filma, izjemno priljubljeno, saj platformo NEO uporablja že več kot 130 tisoč uporabnikov.

Izkušnje kažejo, da tri četrtine TV-gledalcev glasovno upravljanje uporablja vsak dan, mesečno izrečejo že več kot 200 tisoč različnih ukazov, tretjina pa jih TV-vsebine spremlja "za nazaj". Povprečno uporabnik pogleda za 6,6 ure videovsebin dnevno.

Telekom Slovenije platformo NEO nenehno nadgrajuje, v desetih mesecih letošnjega leta pa se je število njenih uporabnikov povečalo za tretjino.

Z glasovnimi ukazi uporabniki najpogosteje iščejo risanke

Uporabniki platforme NEO z glasovnimi ukazi najpogosteje iščejo risanke. Sicer pa se več kot polovica vseh glasovnih poizvedb nanaša na menjavo programa (izgovorjeno ime programa), dobro tretjino pa predstavljajo konkretne vsebinske poizvedbe, in sicer iskanje filmov, serij, igralcev, videotek, aplikacij in podobno.

Preostalo predstavljajo t. i. tehnični ukazi, s katerimi uporabniki oddajo posnamejo, zamenjajo profil, spremenijo jakost zvoka, upravljajo pametni dom ali pa izgovorijo konkretno zaporedno številko programskega mesta. V zadnjem letu se je uporaba govornih poizvedb povečala za kar 65 odstotkov ter je oktobra in novembra letos že presegla deset milijonov v enem mesecu.

Le na NEO na voljo igranje iger v oblaku

Poleg upravljanja vsebin in naprav pametnega doma NEO od februarja letos omogoča tudi igranje iger v oblaku. Pri tem se je Telekom Slovenije povezal z vodilnim svetovnim ponudnikom iger v oblaku, družbo Gamestream, tako da naročnikom zagotavlja možnost igranja vodilnih iger.

TOP 3 priljubljene igre trenutno so Aqua Moto Racing Utopia, WRC 6 FIA World Rally Championship in MotoGP™ 17. Skupno so na voljo 104 napredne igre različnih žanrov, za igranje katerih uporabniki potrebujejo le igralni plošček.

280 TV-programov, 52 radijskih postaj, 1.426 filmov in serij, 14 programskih opcij

Poleg velike izbire TV in radijskih vsebin NEO prinaša tudi več kot 30 tisoč različnih vsebin v programskih opcijah, kot so DKino, HBO, Minimax+, DaVinci, Pickbox Now, prek NEO lahko uporabniki dostopajo tudi do vsebin na YouTubu. Ob tem NEO skrbi za varno zabavo otrok, saj so zanje izbrane vsebine na voljo v Otroškem parku, starši pa lahko otroku omogočijo le ogled tistih vsebin, ki so primerne starosti otroka.

Do sredine januarja brezplačna praznična nadgradnja programskih shem

V prazničnem času, to je od 15. decembra do 16. januarja, bo Telekom Slovenije naročnikom televizije (IPTV) brezplačno nadgradil TV-programske sheme. Tako bodo brezplačno na voljo: