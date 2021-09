Clive Sinclair je že v 70. letih prejšnjega stoletja izumil enega prvih res priročnih žepnih kalkulatorjev, Sinclair Executive, ki je bil v primerjavi s takratno ponudbo precej bolj vitek, toda britanskega računalničarja si bo svet najbolj zapomnil po osebnem oziroma domačem računalniku ZX Spectrum.

ZX Spectrum, med ljubitelji je bil zaradi barvne sheme in zmožnosti predvajanja barvne slike znan tudi kot "mavrica", je predvsem v Evropi povzročil pravo računalništvo revolucijo, saj je bil dovolj poceni, da so si ga lahko privoščili v marsikaterem gospodinjstvu, oziroma pa dovolj zmogljiv, da je lahko poganjal računalniške igre in drugo programsko opremo.

Če pogledamo strojno zmogljivost, ni bil ZX Spectrum nič posebnega, saj so njegovo sredico sestavljali osembitni mikroprocesor Zilog Z80A, ki je tekel pri 3,5 megaherca, grafični čip, sposoben izrisa slike v najvišji ločljivosti 256 x 192 pikslov, in bodisi 16 bodisi 48 kilobajtov pomnilnika, programi pa so bili spisani v programskem jeziku BASIC. Primerljivo s Commodorjem 64 in platformo BBC Micro, s katero so svoj tržni delež iskali Sinclairjevi najostrejši konkurenti Acorn Computers. Prevlado na Otoku si je Spectrum zagotovil s ceno, ki je znašala res proletarskih 200 dolarjev (125 britanskih funtov). Commodore je za svojo štiriinšestdesetico zahteval trikrat toliko, BBC Micro pa s 300 funti ni bil prav daleč zadaj. Foto: Wikimedia Commons

Izredna priljubljenost računalnika ZX Spectrum je v Evropi, predvsem v Sinclairjevi domači Veliki Britaniji, botrovala velikemu napredku v razvoju evropske tehnološke industrije in predvsem ustanavljanju brezštevilnih razvijalcev videoiger in programske opreme, nekateri obstajajo še danes.

Kot gobe po dežju so v Evropi rastli tudi kloni ZX Spectruma. Še posebej priljubljeni so bili v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Prav ZX Spectrum oziroma kateri od njegovih klonov je bil zato prvi računalnik, s katerim se je srečal marsikateri Slovenec.

Vizionar, ki je bil pred svojim časom

Clive Sinclair je kasneje trg elektronike podobno kot z računalniki ZX poskusil navdušiti še z z drugimi izumi, na primer žepnim televizorjem in pa kultnim električnim vozilom C5. Kljub temu, da mu ni več uspevalo tako kot z računalniki, ni nikoli nehal verjeti, da bodo njegove izume oziroma njih derivate ljudje v prihodnosti uporabljali.

Clive Sinclair v svojem električnem "triciklu" C5, januar 1984. Foto: Reuters

Glede na to, da ima tako rekoč vsak danes svoj pametni telefon, ki je lahko tudi televizor, mnogi pa se že vozijo z električnimi vozili (ne le avtomobili, tudi skiroji in kolesi, na primer), je imel prav.

Na to je na družbenem omrežju Twitter opozoril tudi slavni britanski voditelj avtomobilističnih oddaj James May z zapisom: "Sinclair je vsaj živel tako dolgo, da je videl, da je imel v marsičem prav."

At least Clive Sinclair lived long enough to see that he was right about many things. — James May (@MrJamesMay) September 16, 2021

Sinclairju sta se poklonila tudi šefa Tesle in Microsofta

"RIP, gospod Sinclair. Oboževal sem tisti računalnik," je na Twitterju zapisal Elon Musk, šef Tesle:

RIP, Sir Sinclair. I loved that computer. — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

Ob smrti britanskega računalniškega pionirja se je odzval tudi Satya Nadella, direktor Microsofta. "Tvoje inovacije so demokratizirale računalništvo in navdihnile marsikoga vključno z mano," je zapisal: