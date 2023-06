Ula prisega samo na enega ...

Oglasno sporočilo

Pametne naprave nam ponujajo sprostitev, nova znanja in pomembne informacije, obenem pa nam omogočajo, da ostajamo povezani. So velik del našega vsakdana, in če želimo, da nam služijo čim bolj učinkovito, je pomembno, da imamo dobrega operaterja.

Uporabnika T-2 imata na voljo veliko različnih vsebin. Foto: T-2 d.o.o.

Raziskave že vrsto let kažejo, da so naročniki T-2 najbolj zadovoljni s svojim operaterjem. T-2 so izbrali zaradi dostopnosti, odzivnosti, prijaznosti svetovalcev iz centra za pomoč uporabnikom in tehnične podpore. Nobeno presenečenje ni, da je nad T-2 navdušena tudi igralka in voditeljica Ula Furlan. Preverite, kako je postala ambasadorka T-2 in kako lahko ambasador postanete tudi vi.

Foto: T-2 d.o.o. Ula 2.0

"Ko postane življenje še posebej dinamično, je poleg vsesplošne odzivnosti mašinerij in ljudi zame izredno pomemben tudi moj operater. Ko sem pred dobrimi desetimi leti ali pa še več, morda celo kar 15 leti, našla svojega internetnega in televizijskega ponudnika, ga nisem izpustila.

Takrat sem prvič na čisto svojem stalnem naslovu samostojno vzela, podpisala in zares nadgradila svoj paket. Za en vmesni čas se me je celo oprijel vzdevek 'Ula 2.0', ker sem razširila svoja obzorja in končno izboljšala svojo odzivnost.

Pri T-2 so vedeli vse. Kam namestiti modem št. 1, kje in kako se bova prvič srečali z optiko, katere TV-kanale potrebujem in katere lahko preskočimo. Pa tudi, da mi je nekajkrat daljinski upravljavec zgrmel s kavča na tla, da je zdaj videti malo kot grablje in da je skrajni čas, da ga nadgradim in zamenjam. Brezplačno.

Zakaj še danes vztrajam z njimi?

Ker večkrat na leto pozabim na položnico in opomin ter prijazno kličem, da mi po telefonu povedo znesek in sklic, čeprav me potem vedno prijazno opomnijo, da lahko obveznosti prenesem tudi na trajnik. Pa se pač ne zganem. In je potem spet enako. Jih očitno rada še kaj slišim.

Ker me obvestijo, ko se poveča ponudba, in mi svetujejo, kateri paket bi bil za isti znesek na mesec zame boljši. Poslušam in je res boljši. Ker mi po vsakem kotičku stanovanja šiba bliskoviti internet T-2."

Paketi T-2 za vsak okus

Tako kakor so pri T-2 ponudbo popolnoma prilagodili Uli in njenim potrebam, tako jo bodo popolnoma prilagodili tudi vam. Prijazni in profesionalni strokovnjaki si prizadevajo, da imajo na voljo pakete prav za vsakogar.

Oranžni paketi vključujejo internet, televizijo in telefonijo ter vam tako omogočajo, da hitro in preprosto uredite vse na enem mestu. Posebni prilagodljivi paketi pa so ustvarjeni popolnoma individualno, glede na vaše edinstvene želje in potrebe. Če kasneje ugotovite, da potrebujete kakšno dodatno storitev, lahko paket enostavno tudi nadgradite.

Ne glede na to, kateri paket izberete, vas čakajo izjemno hiter internet, odličen brezžični signal in nenehna strokovna podpora osebja. Tudi sam priklop storitev je preprost, hiter ter brez stroškov priklopa in priključnine.

Podpora 24/7

Ena največjih prednosti operaterja T-2 je nenehna podpora. Če potrebujete pomoč ali nasvet pri uporabi, se lahko vedno zanesete na njihov kontaktni center, ki je dosegljiv sedem dni v tednu, 24 ur na dan. Obiščete lahko tudi poslovalnice T-2, kjer vam bodo svetovalci v živo pomagali pri vaših dilemah. Ob morebitni napaki ali potrebni menjavi opreme na pomoč priskoči eden od več kot 80 terenskih tehnikov, ki so v nenehni pripravljenosti.

Ula Furlan je zadovoljna naročnica T-2.

Bliskovito hiter internet T-2

Tako Ula kakor tudi druge stranke so navdušene nad neverjetno hitrim internetom, ki dosega hitrost tudi do 1.000 megabitov na sekundo. Tako boste lahko vedno brez skrbi uživali v spletu in imeli hiter dostop do vseh vsebin, ki vas zanimajo. Poskrbljeno pa je tudi za varno spletno hrambo datotek; pri operaterju ponujajo Horizont, oblak za shranjevanje vaših vsebin.

Foto: T-2 d.o.o.

Postanite ambasador T-2

Ali T-2 navdušuje tudi vas? Delite svoje zadovoljstvo s prijatelji in prihranite!

Pri operaterju cenijo vašo zvestobo in jo tudi ustrezno nagradijo. Poleg programa zvestobe T-2 Klub so zato ustvarili še poseben program ambasadorjev, pri katerem ste nagrajeni takrat, ko njihove storitve priporočite drugim. S tem, ko svoje prijatelje, sosede, sodelavce in znance povabite, da postanejo uporabniki T-2, pridobite bonus pri mesečnem računu.

Za vsakega novega uporabnika, ki mu boste priporočili paket T-2 fiksnih storitev, boste prihranili 100 evrov pri svojem mesečnem računu, za vsakega novega uporabnika njihovih mobilnih paketov pa 10 evrov.

Pri T-2 se ponašajo s popolno kombinacijo strokovnosti in tehnološkega znanja ter prijaznosti in prilagodljivosti. Vedno so pripravljeni prisluhniti, svetovati in pomagati ustvariti najboljšo ponudbo za vas. Obiščite jih na spletni strani T-2 ali izberite eno od petdesetih poslovalnic T-2, kjer lahko odkrijete njihovo celotno ponudbo in izberete tisto, ki vam najbolj ustreza.