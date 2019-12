Twitterjeva metla bo najprej čistila po Evropski uniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po tem, ko je Twitter napovedal množično brisanje nedejavnih uporabniških imen na svojem družbenem omrežju, so svoje namere dopolnili z nekoliko milejšo različico.

Pri Twitterju so se sprva odločili brisati vse uporabniške račune, kjer se uporabniki niso prijavili vsaj šest mesecev.

Svojo namero, s katero so uporabnike, na katere se nanaša, seznanili z e-pošto, so pojasnili s tem, da nedejavni uporabniki niso sprejeli nove politike varovanja zasebnosti tega družbena omrežja in s potrebo po sproščanju uporabniških imen, ki jih nedejavni uporabniki zasedajo po nepotrebnem.

Razlog: evropska regulativa

Zdaj pa niso več tako odločni glede datuma, ko naj bi se to zgodilo, dodatno pa poudarjajo, da bodo sprva brisali račune nedejavnih uporabnikov zgolj na območju Evropske unije.

Razlog je, kot navajajo, predvsem evropska regulativa o varovanju zasebnosti uporabnikov, zlasti splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Politika brisanja nedejavnih uporabnikov obstaja od nekdaj, le niso je dosledno izvajali

Twitterjeve namere za brisanje nedejavnih uporabnikov so med mnogimi uporabniki sprožile nezadovoljstvo, a jim skrbniki tega družbenega omrežja odgovarjajo, da ima Twitter tovrstno politiko že od svojih prvih dni, le da je ne po obsegu ne po terminih ni izvajal tako dosledno, kot je v njej predpisano.

Prav tako so napovedali, da bodo pred začetkom izvajanja napovedanega ukrepa poiskali način, kako lahko rodbina arhivira objave svojih preminulih članov, in še vedno zagotavljajo, da bodo pred vsakim morebitnim brisanjem poslali obvestilo po elektronski pošti – a je ravno pri preminulih velikokrat vprašanje, ali sploh kdo še ima dostop do pripadajočega e-poštnega predala.