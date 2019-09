Tudi igričarji na androidih so prišli na svoje

Ena od novosti letošnje velike Applove letne predstavitve novosti je tudi Apple Arcade – storitev, ki za mesečno naročnino 4,99 ameriškega dolarja (okrog 4,50 evra) ponuja neomejen dostop do bogatega nabora iger za mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS, ki so jih razvili (ali vsaj prilagodili) posebej za ta namen.

Storitev, ki je že na voljo v 150 državah po vsem svetu, spodbujajo tudi s 30-dnevnim brezplačnim preizkusnim obdobjem.

Še preden so uporabniki androidov utegnili pomisliti, da so s tega vidika ostali prikrajšani, jim je Google postregel s praktično enako storitvijo – Google Play Pass. Še mesečna naročnina je enaka, a je med storitvama vendarle nekaj pomembnih razlik.

Ne samo igre, tudi aplikacije

Google Play Pass ni omejen samo na igre, temveč zajema tudi aplikacije. Google od razvijalcev sodelujočih iger in aplikacij, ki lahko sodelujejo le na Googlovo povabilo, ne zahteva ekskluzivnosti, kot to zahteva Apple za svoj Apple Arcade, a zato tudi ne daje finančnih injekcij za razvoj vsebin.

Vse aplikacije in igre, ki so del storitve Google Play Pass (nekaj več kot 350 jih je), so že od prej na voljo v tržnici Google Play in bodo tudi v bodoče na voljo kot samostojni nakup. Ob aktivaciji storitve Google Play Pass pa se vse morebiti prej nameščene aplikacije spremenijo v brezoglasni način dela, aktivirajo pa se tudi vsi nakupi v aplikaciji.

Ali bo naročnina vabljivejša od nakupa?

Ob zagonu storitve Google Play Pass jo Google za deset dni ponuja brez plačila, novim naročnikom, ki se bodo prijavili v storitev v teh prvih desetih dneh, pa bodo prvo leto računali samo 1,99 ameriškega dolarja (okrog 1,80 evra) mesečno.

Igre in programi, ki so na voljo tudi prek naročnine Google Play Pass, bodo v tržnici Play Store označeni s posebno značko. Foto: Matic Tomšič

To velja za Združene države Amerike, kjer je Google Play Pass na voljo že ta teden, drugod po svetu pa bo, kot so redkobesedni pri Googlu, "kmalu".

Ni skrivnost, da ni ravno veliko uporabnikov, ki bi na tržnici Google Play kupovali programe, zato pri Googlu upajo, da bodo s tem naročniškim modelom pritegnili več zanimanja (in seveda tudi več prihodkov). Posamezno naročnino si lahko deli do pet družinskih članov, so še pojasnili.