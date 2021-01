Tu je vaš osebni svetovalec za nakupovanje

Oglasno sporočilo

Govorimo o televizijskem kanalu Shoppster TV, ki v svojem programu na enem mestu združuje informacije o najrazličnejših izdelkih, gosti znane strokovnjake z različnih področij, ki izdelke predstavljajo in preizkušajo, obenem pa vas skozi program popeljejo znani slovenski obrazi. Shoppster, prva integrirana spletna in televizijska trgovina pri nas, torej platforma, ki povezuje TV-vsebine in spletno trgovino, je s svojim prihodom v Slovenijo omogočila prav posebno nakupovalno izkušnjo z domačega naslanjača.

Nasveti, predstavitve, ideje in vse preostale informacije, povezane z izdelki, ki jih ponuja spletna trgovina Shoppster, so tako na voljo na televiziji in kanalu na YouTubu. Oba postajata prava nakupna svetovalca za vsakega. To je še posebej priročno v času, ko smo primorani nakupovati na spletu, kar za mnoge ni najprimernejši način za nakup številnih vrst izdelkov. Zato Shoppster TV rešuje to zagato ter pomanjkanje medosebnih stikov blaži z oddajanjem v živo, preizkušanjem in predstavitvijo izdelkov. Za to tako rekoč v vsaki oddaji poskrbi strokovni gost, ki da kredibilno oceno in dodatne informacije o izdelku.

Znani Slovenci lahko postanejo vaši osebni svetovalci za nakupovanje

K ogledu Shoppster TV vas vabimo predvsem, če se odločate za nakup izdelka ali gospodinjske naprave, katere lastnosti delovanja slabo poznate, kot sta na primer pralni ali pomivalni stroj. V tem primeru vas na Shoppster TV čaka ogromno nasvetov, s katerimi vam bodo zvezdniški voditelji zagotovo olajšali vašo odločitev glede nakupa. Poleg predstavljanja osnovnih lastnosti izdelkov Shoppsterjevi zvezdniški voditelji doma izdelke tudi preizkušajo, nato pa v oddajah o njih povejo svoje mnenje.

V vlogo voditeljev Shoppsterjevih oddaj so se postavili nekdanji smučarski as in promotor zdravega življenja Jure Košir, televizijska osebnost Tanja Postružnik Koren, pevka Tinkara Fortuna in igralec Sašo Stojanov. Izkušenim televizijcem sta se pridružila tudi nadobudna igralka Vesna Ponorac ter animator in spletni vplivnež Klemen Kopina. Poskrbijo za pridih humorja in pozitivne naravnanosti ter vsakemu gledalcu približajo predstavljeni izdelek.

Shoppster TV tudi na YouTubu

Če ste predstavitev določenega izdelka na Shoppster TV zamudili ali pa do Shoppster TV nimate dostopa, si ga vedno lahko ogledate na Shoppsterjevem kanalu na YouTubu. Tam so poleg oddajanja v živo tudi vsi posnetki posameznih oddaj ali predstavitev izdelkov. Vabimo vas, da se naročite na kanal Shoppster TV na YouTubu, kjer vas pričakujejo vedno nasmejani in privlačni zvezdniški voditelji.

Preklopite na Shoppster

Shoppster TV je sicer gledalcem na voljo v Telemachovih programskih shemah EON na programskem mestu 7, Total TV na programskem mestu 5 in D3 na programskem mestu 14.

Naročnik oglasnega sporočila je Shoppster.