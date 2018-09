Tragična zgodba, ki se vidi celo iz vesolja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V japonskem mestu Čoši so januarja letos zaprli akvarij Inubosaki. Delavci so odšli, nekateri stalni prebivalci akvarija pa ne. Devet mesecev pozneje v enem od bazenov akvarija tako še vedno plava osamljen delfin, na rešitev pa še vedno čaka tudi 46 Humboldtovih pingvinov ter nekaj sto rib in plazilcev. Živali prihajajo hranit nekdanji uslužbenci akvarija, japonske oblasti pa niso storile še ničesar.