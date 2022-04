To je ta trenutek najboljši telefon za nakup. Tako pravijo uporabniki.

Oglasno sporočilo

Izbira telefona je za posameznika največkrat nepotrebna nevšečnost in manjša težava. Na trgu je veliko modelov različnih zmogljivosti, velikosti kapacitete shranjevalnega spomina, predvsem pa različnega cenovnega razpona. Vsak si za svoj denar želi izbrati najboljšega. Razmerje med kakovostjo in ceno je v primeru nakupa pametnega telefona bistveno.

Po izbiri bralcev portala Siol.net je najboljši telefon, ki zajema ti dve lastnosti in ju drži v ravnovesju, pametni telefon Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ta je v letu 2022 prejel tudi nagrado v izboru Naj Digi za najboljši nakup leta.

Samsung Galaxy S21 FE 5G je telefon, ki ga odlikuje več lastnosti, značilnih za serijo Galaxy S21. S21 FE 5G je telefon, ki navdušuje tudi najzahtevnejše uporabnike ter jim omogoča predvsem hitro, preprosto in zabavno uporabo. Tako notranjost kot zunanjost sta dovršeni do potankosti.

Zunanjost odraža vaš slog

Mobilni telefon je na voljo v kar štirih barvnih odtenkih, s katerimi lahko izrazite svoj slog. Barva sivke, bela, olivna in grafitna imajo matiran učinek in dodajo zamegljen videz zunanjosti. Celoten dizajn zaokroža okvir Contour-Cut, ki se lepo poveže z ohišjem kamere. Sprednjo stran, ki je najpomembnejši del vsakega telefona, pokriva 16,3-centimetrski zaslon. Dinamični zaslon AMOLED 2X poskrbi za izjemno realistično sliko ter s še tanjšimi robovi prinaša širši pogled, živahne barve in osvetlitev tudi ob močni dnevni svetlobi. Zvečer, ko so oči že nekoliko utrujene, pa zmanjša škodljive učinke modre svetlobe. Praske in poškodbe s časom postanejo nepotrebni "dodatki" na zaslonu. S21 FE 5G je zaščiten z najtrpežnejšim steklom Gorilla® Glass Victus™.

Zmogljiva notranjost

Nov operacijski sistem One UI 4 omogoča visoko personalizacijo zaslonov, ikon, obvestil, ozadij in drugih elementov, ki jih od zdaj lahko oblikujete po lastni meri. Tako bosta poleg zunanjosti v prihodnje prilagojena tudi vaša uporaba in drsenje po zaslonu.

Za brezhibno delovanje skrbi 4.500-miliamperurna baterija, ki skupaj z energetsko učinkovitim zaslonom in procesorjem poskrbi, da telefon zdrži ves dan, tudi v omrežju 5G. Če se baterija morda predčasno izprazni, jo lahko za 50 odstotkov napolnite v samo pol ure s 25-vatnim polnilcem. Lahko pa napolnite svojo ali prijateljevo napravo in tako delite energijo, medtem ko polnite svoj telefon. Telefon uporabite za polnjenje svojih slušalk ali celo prijateljevega telefona prek brezžičnega polnjenja.

Pametni telefon S21 FE 5G vključuje najhitrejši čip pri pametnih telefonih podjetja Samsung do zdaj. Procesor je enako zmogljiv kot tisti, ki se uporablja v celotni seriji S21. Ljubitelji videoiger, ki te igrajo na svojem pametnem telefonu, bodo navdušeni nad izjemno ostrino, odlično grafiko in sliko. Stopnja odzivnosti zaslona na dotik v načinu igre je kar 240 hercev. Iz tega razloga najljubše igre delujejo vrhunsko – s hitrimi odzivnimi zmogljivostmi in tekoče. Telefon zmore tudi upravljanje kompleksnih iger in večopravilnost.

Nikoli ne morete biti z gotovostjo prepričani, da se vam s telefonom v roki ne bo zgodila kakšna nesreča – lahko ga polijete, na poti vas ujame dež, pri čiščenju doma vam pade v lijak. Zdaj vam to ne bo povzročalo več skrbi, saj ima S21 FE 5G certifikat IP68, kar pomeni, da je vaš telefon zavarovan pred brizganjem, kapljanjem in da lahko približno 30 minut zdrži do 1,5 metra globine vode.

Brez kamere ne gre, ta mora biti visoko kakovostna

Dobra kamera je ena izmed odločilnih stvari, ko gre za nakup telefona, saj bo ta postal tudi naš vsakdanji fotoaparat. V vsakem trenutku lahko posnamemo zanimivo fotografijo, ki mora biti vrhunska.

Od kamere uporabniki zahtevamo vedno več. Pri Galaxy S21 FE 5G so na voljo kar tri zadnje kamere: 12 MP ultra široka kamera, 12 MP širokokotna kamera in 8 MP telefoto kamera. Za vrhunske selfije pa poskrbi sprednja 32 MP kamera, ki omogoča visokokakovostni posnetek. Sliko lahko kasneje uredite še z Al Face Restoration, da boste videti kar najbolje. Tudi v nočnem času bodo, zaradi prilagojenega nočnega načina, nastale fotografije izjemne.

S portretnim načinom bo vaš objekt resnično v središču, s sprednjo kamero pa bodo fotografije odlične tudi brez filtra. Tisti, ki vam snemanje veliko pomeni, hkrati pa vas navdušuje tudi sama režija filmov, se lahko preizkusite ravno v tem. Preklapljajte med kamerami med snemanjem ali pa ujemite dogajanje in začudene odzive v enem samem posnetku, ki je takoj pripravljen, da ga naložite. Z dvojnim snemanjem ste istočasno lahko akter in režiser svojih novih videovsebin.

Najboljši nakup z dodatnimi ugodnostmi Vse večje število uporabnikov meni, da je prav pametni telefon S21 FE 5G vreden nakupa. Razmerje med kakovostjo in ceno je pri pametnem telefonu S21 FE 5G vzbudilo navdušenje uporabnikov.

Pri nas je po priporočeni maloprodajni ceni 749,90 evra na voljo v štirih barvnih odtenkih. Več informacij o Samsung Galaxy S21 FE 5G lahko najdete na https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-s21-5g/galaxy-s21-fe-5g/. Samsung vam ponuja še številne druge ugodnosti. Program lojalnosti v aplikaciji Samsung Members vam prinaša popuste, prednosti in številna presenečenja, ki so le del posebnega programa, zasnovanega na način, da vam izrečejo zahvalo za zaupanje. Novi ali obstoječi uporabniki lahko neomejeno izkoriščate številne promocijske ponudbe v obdobju dveh let po aktiviranju računa. Vse informacije o nastavitvi računa, registraciji, trenutnih ugodnostih in pravilih uporabe si preberite na https://www.samsung.com/si/offer/members-lounge/.





Naročnik oglasnega sporočila je Millenium promocija.