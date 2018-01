To je človek, ki je zakuhal eno največjih težav 21. stoletja

Glavni krivec za to, da se svet v zadnjih dveh desetletjih vrača v srednji vek, saj se znova pojavljajo nalezljive bolezni , ki so jih sodobna cepiva marsikje že povsem izkoreninila, je nekdanji angleški zdravnik Andrew Wakefield. Leta 1998 je objavil študijo o tem, da otroška cepiva povzročajo avtizem, čeprav za to ni imel oprijemljivih dokazov. Študija je bila večkrat ovržena, a škoda je bila storjena.

Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) cepljenje opisuje kot "enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep pred nekaterimi nalezljivimi boleznimi, ki ne ščiti le cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge, v zadnjih desetletjih pa je bilo s cepljenjem preprečenih več smrti kot s katerimkoli drugim zdravstvenim ukrepom".

Kljub temu precepljenost otrok v številnih državah, tudi v Sloveniji, v zadnjih letih upada. Krivdo za to mnogi pripisujejo opozorilom o domnevnih pogubnih posledicah cepljenja otrok, ki jih širijo svetovni splet in družbena omrežja, v prvi vrsti Facebook.



Takšne informacije ali sploh niso podprte z znanstvenimi dejstvi ali pa izolirajo oziroma iz konteksta vzamejo določene izsledke znanstvenih raziskav.



Primer klasične objave zoper cepljenje na Facebooku je, da je en otrok resno zbolel po tem, ko je prejel cepivo, in da to v študiji priznavajo tudi zdravniki. Objava medtem izpusti podatek, da je sto tisoč drugih otrok, ki so bili prav tako cepljeni in omenjeni v isti študiji, zdravih.

Kako se je sodobni križarski pohod proti cepljenju otrok sploh začel?

Dvomi o varnosti cepiv se pojavljajo že, odkar obstajajo cepiva. A gonja proti obveznemu cepljenju otrok bi bila danes najverjetneje precej manjša globalna težava, če leta 1998 britanski zdravnik Andrew Wakefield ne bi objavil kontroverzne raziskave, v kateri je cepljenje otrok proti ošpicam, rdečkam in mumpsu povezal z nastankom avtizma pri otrocih.

Drugi znanstveniki in pripadniki zdravstvene stroke so rezultate Wakefieldove študije večkrat poskusili ponoviti, a bili pri tem vsakič neuspešni.

Kasneje se je izkazalo, da je Wakefield rezultate študije ne le priredil tako, da so podprli njegovo hipotezo, temveč je med izvajanjem raziskave kršil kodeks zdravniške etike. Dodatna preiskava je celo pokazala, da so raziskavo financirali posamezniki, ki jim je bilo veliko do tega, da Wakefield cepiva prikaže kot nevarna za zdravje otrok.

Andrew Wakefield trdi, da je žrtev korupcije v medicini in da so ga iz zdravniške zbornice Velike Britanije vrgli in demonizirali zato, ker je povedal resnico. A preiskovalci njegovega dela so medtem dokazali, da je tudi sam deloval pridobitniško. Nameraval naj bi namreč ustanoviti podjetje, ki bi prodajalo zdravstvene teste za preverjanje škodljivosti cepiv. Zaslužil bi lahko več deset milijonov evrov, so ugotovili pri britanski zdravstveni publikaciji BMJ.

Raziskava je bila dokončno ovržena leta 2010, Wakefielda pa so takrat tudi vrgli iz britanske zdravniške zbornice in mu vzeli licenco, kar pomeni, da v Veliki Britaniji ni več mogel opravljati dela zdravnika.

A nepopravljivo škodo je Wakefield naredil že leta prej. Njegova študija je bila raketno gorivo za nasprotnike cepljenja, ki so na internetu začeli križarsko vojno proti cepivom in zdravstvenim organizacijam ter svetovnim vladam, ki naj bi s cepljenjem otrok poskusile doseči vse mogoče - od načrtnega zmanjševanja populacije do nadzora nad mislimi cepljenih ljudi.

Javno dostopni in preverljivi podatki o tem, kako je uvedba cepiv zmanjšala pogostost nalezljivih boleznih (v konkretnem primeru otroške paralize), nasprotnikov cepljenja največkrat ne zanima. | Vir: Svetovna zdravstvena organizacija

Wakefielda imajo vsi "poln kufer", a ne odneha

Čeprav ga zdravstvena stroka ne jemlje več resno, Wakefield še naprej zagovarja svoje stališče do cepiv in straši mlade starše po vsem svetu. Leta 2016 je pod njegovo režisersko taktirko celo izšel propagandni film Vaxxed, ki opisuje domnevno katastrofalne posledice cepljenja in njegovo povezavo z avtizmom.

Premiera dokumentarca Vaxxed je bila napovedana za newyorški filmski festival Tribeca, a ga je slavni hollywoodski igralec Robert De Niro, ustanovitelj festivala, ki ima otroka z avtizmom, po posvetu s sodelavci vrgel s sporeda. Skupaj so sklenili, da film k javni razpravi o cepljenju ne bo prispeval ničesar, le dodatno jo bo podžgal

