Telekom Slovenije v svojem optičnem omrežju omogoča do dva gigabita v sekundi

Obstoječi in novi naročniki na optičnem omrežju Telekoma Slovenije, sprva v večjih krajih, postopoma pa tudi drugod po Sloveniji, lahko nadgradijo hitrosti svojega interneta na do dva gigabita v sekundi v smeri do uporabnika. Foto: Reuters

Naročnikom paketov NEO A, NEO B, NEO C, NEO Svet A, NEO Svet B. NEO Svet C, NEO SuperNet, Poslovni net, Poslovni duo in NEO poslovni, tudi v omrežjih OŠO (odprto širokopasovno omrežje), kjer obstajajo tehnične možnosti, je dvogigabitna hitrost na voljo za mesečno doplačilo 16 evrov, so pojasnili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.

Razvoj se nadaljuje

Telekom Slovenije danes omogoča priklop na svoje optično omrežje več kot 424 tisočim gospodinjstvom v Sloveniji, to je več kot polovici gospodinjstev v državi, ob tem pa nadaljuje dejavnosti za nadgradnjo svojega optičnega omrežja s tehnologijo XGS-PON, kar bo omogočilo hitrosti prenosa do deset gigabitov v sekundi.

V lanskem letu je na svoje optično omrežje priključil 42.150 dodatnih gospodinjstev, v zadnjih letih pa v nadgradnjo, širitev ter razvoj omrežja in IKT-infrastrukture letno namenja prek 100 milijonov evrov, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.