Tega pa še nismo videli: zaradi vojne v Ukrajini sankcija s Kitajske

Tehnološki velikan DJI je postal prvo veliko kitajsko podjetje, ki se umika z ruskega trga in kot razlog za to navaja vojno v Ukrajini. DJI, ki je največji svetovni proizvajalec dronov oziroma brezpilotnih letalnikov, se umika tudi s ukrajinskega trga. V sporočilu za javnost so pojasnili, da ne želijo, da se njihovi droni uporabljajo v vojaških spopadih.