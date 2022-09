Panika zaradi Putinove poteze, Rusi bežijo iz države

Mnoge ruske državljane je že v torek očitno zelo skrbelo, da bo predsednik Vladimir Putin razglasil vojaško mobilizacijo, kar se je nazadnje res zgodilo danes zjutraj. Milijoni Rusov so v torek na spletu namreč iskali informacije, povezane z vojaško mobilizacijo, izogibanjem mobilizaciji in hitrim zapuščanjem domovine v času mobilizacije. Ruske spletne strani za prodajo letalskih vozovnic medtem ječijo zaradi velikanskega navala, razprodani naj bi bili tako rekoč vsi leti iz Rusije v druge države.

Vojaška mobilizacija je bila v torek v Rusiji daleč najbolj iskana tema na Googlu. Analitično orodje Google Trends je včeraj na ruskem delu interneta zabeležilo več kot pet milijonov poizvedb, povezanih z vojaško mobilizacijo, ki jo je Putin, uradno v delni obliki, razglasil danes zjutraj.

Med petimi v torek najbolj iskanimi temami na Googlu v Rusiji so bile kar tri povezane z vojaško mobilizacijo in Putinovim nagovorom domači javnosti, med katerim je nato potrdil domnevne in res razglasil delno vojaško mobilizacijo. Foto: Matic Tomšič

Resnična številka torkovih poizvedb o vojaški mobilizaciji med ruskimi uporabniki spleta je najverjetneje sicer še precej višja, saj je Google v Rusiji šele drugi najbolj uporabljani spletni iskalnik, prvi je njihov domači Yandex.ru.

Sredina statistika iskalnih poizvedb dopoldan ni bila bistveno drugačna. Ruske uporabnike Googla so še naprej najbolj zanimale teme, ki so bolj ali manj povezane z vojaško mobilizacijo: koliko prebivalcev ima Rusija, kdo vse je lahko mobiliziran in eskalacija vojaškega konflikta v Ukrajini:

Foto: Matic Tomšič

Med zanimivimi današnjimi pogostejšimi iskanji med ruskimi uporabniki sta tudi temi "Kako se izogniti mobilizaciji" in "Kategorije rezervistov", kar morda nakazuje na to, da nekatere Ruse s predhodnimi vojaškimi izkušnjami skrbi, da bodo izbrani za odhod na fronto:

Foto: Matic Tomšič

V torek zvečer, torej na predvečer razglasitve mobilizacije oziroma začetka veljavnosti odloka o mobilizaciji, je v Rusiji izredno poskočilo tudi število iskalnih poizvedb o tem, kako zapustiti Rusijo.

Ta tema je najbolj zanimala prebivalce Sankt Peterburga in Moskve. Pričakovano, saj je koncentracija uporabnikov spleta tam največja, pa tudi zato, ker bogate ruske metropole do zdaj še niso občutile resničnih posledic vojne, z mobilizacijo pa se bo to morda spremenilo:

"Kako zapustiti Rusijo?" Foto: Matic Tomšič

Med iskalnimi izrazi, povezanimi s "kako zapustiti Rusijo", se sicer pojavljajo tudi kombinacije ključnih besed "kako zapustiti Rusijo med mobilizacijo", "mednarodni potni list" in "kako priti do Kazahstana".

Rusi bežijo iz države, razprodane skoraj vse vozovnice za mednarodne polete

Z iskalnimi izrazi na temo zapuščanja Rusije je sicer močno povezana tudi tema Aviasales.ru. Gre za rusko spletno platformo za iskanje najcenejših letalskih vozovnic. Več uporabnikov Twitterja je včeraj izpostavilo izredno narasle cene letalskih prevozov iz Rusije, kar naj bi bila posledica velikanskega povpraševanja. Vsi leti iz države so danes tako rekoč razprodani. Podjetje Aviasales je v torek celo kar samo začelo objavljati najcenejše letalske vozovnice za enosmerne polete iz Rusije v druge države:

Поискали реально дешёвые билеты по разным заграничным направлениям, сейчас будет тред.



Тюмень - Алматы за 5800р (4 октября, прямой) https://t.co/AmuOvvlcel pic.twitter.com/V7jGkLQo1T — aviasales (@aviasales) September 20, 2022

Po podatkih spletne strani Aviasales so za danes razprodane že vse vozovnice za neposredne lete na najbližje destinacije, denimo v Armenijo, Gruzijo, Azerbajdžan in Kazahstan.



Vsaj do sobote naj bi bili polno zasedeni tudi vsi leti v Istanbul, ki je po zahodnih sankcijah in zaprtju evropskega zračnega prostora postal ena glavnih letalskih poti iz Rusije. Podobno velja za Beograd - naslednji let naj bi bil na voljo šele naslednji ponedeljek.



Poskočilo je tudi zanimanje za notranje lete v mesta, ki so blizu ruskih meja. Vozovnice iz Moskve v Vladikavkaz na jugu države se denimo prodajajo za več kot 750 ameriških dolarjev, medtem ko je bila običajna cena približno 70 dolarjev. (STA)

Rusija je danes medtem že zaustavila prodajo letalskih vozovnic vsem moškim med 18. in 65. letom starosti, torej tistim, ki morda ustrezajo kriterijem vojaške mobilizacije. To je tudi v skladu z ukazom za delno mobilizacijo.

