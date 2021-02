Šopke za valentinovo najraje kupujejo – Rusi

Letošnje valentinovo bo očitno pokazalo, da je romantično vzdušje mogoče (in treba) ustvarjati tudi med štirimi stenami, v udobju in varnosti domovanj.

Ni več dvoma o tem, da je praznik zaljubljenih v zadnjem desetletju postal zlata jama predvsem za trgovce. Količina daril za valentinovo je namreč letos na naši celini skoraj sedemkrat večja kot pred desetimi leti, ugotavlja letošnja izvedba raziskave Mastercard Love Index, ki so jo opravili na vzorcu po tisoč odraslih iz 19 evropskih držav (letos, za razliko od lani, žal ne tudi v Sloveniji).

Tudi ob valentinovem cvetijo spletni nakupi

Letošnje valentinovo pa bo v režiji epidemije bolezni covid-19 nekoliko drugačno in predvsem bolj usmerjeno (oziroma omejeno) na domač prostor. Letos namreč na lestvici najbolj priljubljenih romantičnih doživetij vodijo domača hrana, piknik med štirimi stenami in razvajanje v domačem spaju.

V domač prostor pa se je letos preselilo tudi nakupovanje daril za valentinovo, kar 45 odstotkov vprašanih je namreč odgovorilo, da bodo te nakupe opravili prek spleta.

Pri nakitu vodijo Italijani

Šopki cvetja so med najbolj priljubljenimi darili, njihova priljubljenost je v zadnjem desetletju rasla zelo hitro. Lani so za valentinovo šopke največ kupovali Rusi, sledijo pa jim Švedi in Britanci.

V domač prostor se je letos preselilo tudi nakupovanje daril za valentinovo, kar 45 odstotkov vprašanih je namreč odgovorilo, da bodo te nakupe opravili prek spleta. Foto: Getty Images

Nekoliko drugačna pa je uvrstitev pri nakupu nakita, katerega vrednost se je od leta 2011 do danes več kot podvojila. Za takšna darila največ porabijo Italijani, za njimi pa so se uvrstili Britanci in nato Rusi.

Letos bo v modi romantika ob (polnem) krožniku

Letos je zaradi koronavirusa vse drugače in tudi valentinovo se ne more izogniti vsem omejitvam, ukrepom in grožnjam, ki to epidemijo spremljajo. A to še ne pomeni, da zaljubljeni ne bodo našli načina za romantično preživljanje časa tudi v takšnih okoliščinah – le prostorsko omejeni in najbrž tudi nekoliko bolj ustvarjalni bodo morali biti.

Deset najbolj priljubljenih romantičnih doživetij za valentinovo v letu 2021:

Doma skuhan obrok (49 %)

Dostava hrane na dom (27 %)

Sprehod v parku (21 %)

Filmski maraton (20 %)

Sprehod po domačem kraju (19 %)

Domači spa (13 %)

Družabne igre (12 %)

Piknik med štirimi stenami (11 %)

Pop-up piknik pod nebom (6 %)

Virtualni zmenek, npr. Zoom, Facetime ... (5 %)

Splet ustvarja nove zveze

Število spletnih nakupov v obdobju pred valentinovim je skoraj šestkratnik števila tovrstnih nakupov pred desetimi leti, toda splet ni okrepil zgolj valentinovih nakupovanj, temveč tudi tkanje romantičnih vezi. Letos, ko so pristni stiki po sili razmer omejeni, je ta vloga spleta še bolj očitna.

Epidemija je gotovo pomagala, da se je število uporabnikov spletnih strani in aplikacij za zmenke (tudi v Evropi) močno povečalo, skoraj ena petina vprašanih pa je tako v zadnjem letu našla svojo ljubezen. Foto: Getty Images

Tako je skoraj vsaki peti Evropejec v zadnjem letu našel svojo ljubezen na spletu, približno enak delež pa je bil v zadnjem letu na zmenku prek videoklica. Karantene in omejitve gibanja so naredile uslugo tudi spletnim mestom za zmenke, saj je kar 21 odstotkov vprašanih poročalo, da so se v zadnjem letu pridružili uporabnikom spletnih mest ali aplikacij za zmenke.