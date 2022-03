Slovenija in vsa Evropa pomagata s komunikacijskimi storitvami

Ne le slovenski, tudi številni drugi evropski telekomunikacijski operaterji so se nemudoma odzvali s pomočjo za Ukrajino in Ukrajince, ki so pred vojno zbežali v druge države.

Ne le slovenski, tudi številni drugi evropski telekomunikacijski operaterji so se nemudoma odzvali s pomočjo za Ukrajino in Ukrajince, ki so pred vojno zbežali v druge države. Foto: Reuters

Številnim Ukrajinkam in Ukrajincem, ki so varno zavetje pred rušilno vojno poiskali v drugih evropskih državah, pomagajo tudi telekomunikacijski operaterji. Tudi Slovenija se je takoj odzvala.

Najpogostejša oblika tovrstne komunikacijske pomoči je omogočanje brezplačnih klicev iz svojega fiksnega in mobilnega omrežja – zanjo so se poleg Telekoma Slovenije in ostalih slovenskih operaterjev med drugim odločili avstrijski A1 Telekom, belgijski mobilni operater Proximus, bosansko-hercegovski operater BH Telecom, bolgarski Vivacom, finski DNA, francoski in romunski Orange, Deutsche Telekom (izrecno omogočajo brezplačne klice v Ukrajino tudi iz govorilnic), švedska Telia ter britanski BT, EE, O2 in Vodafone, razkrivajo podatki, zbrani na spletni strani Evropskega združenja operaterjev telekomunikacijskih omrežij (ETNO).

Pomoč predvsem za Ukrajince, manj pa za gostovanja v Ukrajini

Del teh operaterjev je omogočil tudi oprostitev plačevanja nekaterih ali vseh storitev mobilnega gostovanja svojih uporabnikov v Ukrajini – med njimi je tudi slovenski Telemach, ki svojim uporabnikom med gostovanjem v Ukrajini ne zaračunava kratkih sporočil (SMS) in podatkovnega prenosa.

Številni operaterji pa se za to obliko pomoči niso odločili, tudi ker ne bi bila namenjena ukrajinskemu prebivalstvu in ker so dejanski stroški mobilnega gostovanja v Ukrajini za operaterje drugih držav neprimerljivo višji od (nizkih) končnih cen mobilne telefonije za predplačnike ukrajinskih mobilnih operaterjev.

Gostujočim uporabnikom v Ukrajini je tako že za nekaj evrov na voljo zajeten sveženj mobilnih komunikacij s predplačniško kartico enega od tamkajšnjih operaterjev.

Beguncem brezplačne SIM-kartice z vključenimi storitvami

Pomoč prebežnikom iz Ukrajine telekomunikacijski operaterji zagotavljajo tudi na druge načine. Nekateri evropski operaterji, med njimi je na primer albanski ALBtelecom, gostujočim ukrajinskim uporabnikom ne zaračunavajo storitev v svojem omrežju, a so enako dostopnost povečini tudi pri nas zagotovili drugače.

Številni operaterji, tudi Telekom Slovenije in Telemach, so poskrbeli, da prek ustreznih organizacij ali kar neposredno na meji (kot na primer romunski Orange) ukrajinski begunci prejmejo brezplačne domače SIM-kartice z brezplačnimi klici in sporočili v Ukrajino ter neredko tudi z vključenim ali celo neomejenim mobilnim podatkovnim prometom v lastnem mobilnem omrežju.

Neposredne donacije, solidarnost zaposlenih, odstopanje prostorov …

Telekomunikacijski operaterji pomagajo tudi z neposrednimi donacijami – Telekom Slovenije je na primer doniral 20 tisoč evrov Kulturnemu društvu Ljubljana – Kijev za humanitarno pomoč prebivalcem Ukrajine, finski DNA 50 tisoč evrov več humanitarnim organizacijam za Ukrajino – in odstopanjem svojih prostorov za namestitev beguncev (belgijski Proximus Deutsche Telekom).

Podobno kot še nekateri operaterji je tudi Telekom Slovenije v svojo ponudbo TV-programov vključil ukrajinski TV-program 1 + 1 International, ki gledalcem iz drugih držav zagotavlja sprotno poročanje iz Ukrajine, povsod po Evropi in tudi pri vseh slovenskih operaterjih pa so s klicnimi centri in kratkimi številkami za SMS-donacije dodatno podprli humanitarne akcije zbiranja sredstev za Ukrajino.

Nenazadnje pa tudi zaposleni pri slovenskih telekomunikacijskih operaterjih – podobno kot drugod po Evropi – zbirajo sredstva in potrebščine za Ukrajino in Ukrajince, kar potrjuje, da se je Evropa poenotila v solidarnosti na številnih ravneh.