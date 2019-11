Septembra so bili računalniški nepridipravi nadpovprečno dejavni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tretjem letošnjem trimesečju je bilo število računalniških napadov s porazdeljeno ohromitvijo storitve (DDoS, Distributed Denial of Service) v primerjavi z lanskim obdobjem večje za skoraj tretjino. Septembra so zaznali več tovrstnih napadov kot julija in avgusta skupaj.