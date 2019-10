Sempl - prvi regijski dogodek za gluhe in naglušne

Oglasno sporočilo

Na letošnji 21. konferenci SEMPL, ki bo 28. in 29. novembra 2019 v portoroškem Bernardinu, bo celoten program glavnega odra, ki vključuje več kot 20 predavanj uglednih strokovnjakov iz enajstih držav, tolmačen v slovenski znakovni jezik. S Semplom bo Slovenija dobila prvi dogodek v regiji, ki bo vrata odprl tudi skupini gluhih in naglušnih, ki jih teme s področja marketinga, medijev in inovacij zanimajo.

Predsednica konference SEMPL, Valerija Prevolšek. Organizatorji konference SEMPL so z odprtimi rokami sprejeli pobudo NLB, da postanejo prva tovrstna konferenca v regiji, ki bo imela dvodnevni program v celoti tolmačen. S pomočjo društev, ki združujejo gluhe in naglušne, bodo njihove člane razveselili tudi z možnostjo brezplačne udeležbe dogodka. Ne samo, da bodo SEMPL naredili dostopen tistim, ki jim konference in festivali običajno niso, opozorili bodo tudi na to, kako prihajajoče tehnologije, ki za osnovo uporabljajo govor in zvok, dodatno pozabljajo na že tako marginalizirane skupine. “Če obisk omogočimo samo enemu posamezniku, ki si tega želi in mu prej tovrstno pridobivanje znanj ni bilo omogočeno, smo naredili ogromno,” je povedala predsednica konference SEMPL, Valerija Prevolšek.

“Veseli nas, da se podjetja, kot je NLB zavedajo tega, da so gluhi, osebe s polževim vsadkom in naglušni tudi del družbe in da se jim z majhnimi koraki lahko omogoči veliko. V letošnjem letu so tolmačenje v slovenski znakovni jezik že uvedli v nekatere svoje storitve, gluhim omogočili obisk finančne delavnice in obisk gledaliških predstav, zdaj pa se našim članom odpirajo vrata še na tako veliko in pomembno srečanje oglaševalske stroke. Dejstvo, da bomo letos lahko svoje člane, med katerimi se jih nekaj ukvarja s področji vezanimi na oglaševalsko panogo, brezplačno povabili v Portorož in jim omogočili, da tudi oni prisluhnejo odličnim vsebinam SEMPL-a in se seznanijo z globalnimi trendi na področju marketinga in komunikacij, pa je naravnost fantastično” so združeno pobudo organizatorjev in podjetja NLB pozdravili pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije.