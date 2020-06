Krvava prašičja maska, knjiga o prebolevanju smrti partnerja in nagrobni venec. Takšne grozilne pošiljke je prejemal par v ZDA, ki upravlja portal z novicami o spletnem nakupovanju. Ker jim ni bilo všeč njuno pisanje, so ju na ta način več mesecev ustrahovali zaposleni v vrhu kadrovske hierarhije ameriškega giganta spletne trgovine eBay.

Neimenovani par iz ameriške zvezne države Massachusetts je bil v nekaterih člankih na svoji spletni strani kritičen do eBaya, zato je šest njegovih zaposlenih avgusta in septembra lani zoper novinarja začelo kampanjo ustrahovanja.

Na novinarja so se spravili po mafijsko

Ustrahovanje se je začelo na spletu v obliki anonimnih grozilnih sporočil, nato pa se iz virtualnega preselilo v resnično življenje. Žrtvi šesterice, v kateri je bilo kar pet oseb na vodstvenih položajih v podjetju eBay, dve celo na zelo visokih, sta na dom začeli prejemati zlovešče pošiljke.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ob uvodoma omenjenih krvavi prašičji maski, knjigi z naslovom Kako preživeti izgubo partnerja in nagrobnem vencu sta po pošti prišli še škatla s ščurki in zbirka pornografije, na poti pa je bil tudi prašičji zarodek, razkriva pojasnilo o postopku zoper zdaj že nekdanje eBayeve zaposlene, ki ga je v ponedeljek objavilo pravosodno ministrstvo ZDA.

"Urednika je treba zdrobiti"

Tako so v interni komunikaciji vpleteni v ustrahovanje lastnikov novičarskega portala opisali končni cilj kampanje teroriziranja. Ta je iz grozilnih sporočil na spletu in strašljivih pošiljk prerasla celo v zalezovanje para na ulici in pred njunim domom.

Obtožnica zoper šesterico med drugim omenja tudi namen Jamesa Baugha in Davida Harvilla, nekdanjih visokih področnih vodij pri eBayu, ki sta načrtovala celotno "operacijo", da bi vdrla v garažo žrtev in na njuno vozilo namestila sledilnik GPS.

Pri eBayu so incident v ponedeljkovi izjavi za javnost obsodili in se od njega distancirali. Pojasnili so tudi, da so v interni preiskavi ugotovili, da takratni direktor eBaya Devin Wenig ni bil vpleten v ustrahovanje novinarjev. Foto: Reuters

Pristali so na radarju FBI

Ko se je septembra lani v podjetju eBay razvedelo za napad na novinarja, je vodstvo družbe nemudoma ukrepalo in odpustilo vse vpletene, so pojasnili v ponedeljkovi izjavi za javnost.

Primer je medtem začela preiskovati obveščevalna agencija FBI, kaznivega dejanja pa jih je ameriško pravosodje uradno obtožilo 11. junija, razkriva sodni dokument.

FBI je sicer aretiral zgolj Baugha in Harvilla, toda vseh šest je obtoženih istih kaznivih dejanj: agresivnega zalezovanja in ustrahovanja na spletu ter poskusa vplivanja na priče zločina. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do pet let zapora za vsako od očitanih kaznivih dejanj.

