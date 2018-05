Šef Facebooka se bo srečal z evropskimi poslanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg se bo v Bruslju srečal z evropskimi poslanci, s katerimi bo razpravljal o praksah podjetja, ki zadevajo osebne podatke, je danes tvitnil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Dodal je, da bodo srečanje organizirali čim prej, "upamo, da že prihodnji teden".

Konferenca predsednikov, ki jo sestavljajo vodje političnih skupin in Tajani, se je strinjala, da bi moral Zuckerberg pojasniti prakse podjetja, povezane z uporabo osebnih podatkov, na srečanju s predstavniki Evropskega parlamenta, je zapisal Tajani v izjavi na Twitterju. "Naši državljani si zaslužijo polna in podrobna pojasnila," je dodal.

Cambridge Analytica zlorabilo podatke približno 50 milijonov njegovih uporabnikov

Facebook je bil namreč tarča očitkov zaradi razkritja informacij, da je britansko podjetje Cambridge Analytica zlorabilo podatke približno 50 milijonov njegovih uporabnikov za prirejanje osebnih sporočil v politične namene. Tako naj bi vplivali na kampanjo o izstopu Velike Britanije iz EU kot na izid ameriških volitev leta 2016.

Kot je pojasnil Tajani, se bo Zuckerberg v Bruslju sestal z voditelji političnih skupin in nekaterimi evropskimi poslanci, tudi člani odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine. Facebook pa je v sporočilu za javnost pozdravil možnost za srečanje z evroposlanci ter priložnost za dialog, poslušanje njihovih stališč in da pokaže, katere korake je sprejel za zaščito zasebnosti ljudi.

Zuckerberg je zaradi afere že moral v ameriški kongres

Šef Facebooka se je tako vendarle odzval na pozive evropskih poslancev, naj pride na zagovor tudi k njim, potem ko je moral afero pojasnjevati na deseturnem zaslišanju v ameriškem kongresu. V kongresu je prevzel osebno odgovornost za zlorabo osebnih podatkov več deset milijonov uporabnikov tega družbenega omrežja in opozoril na "oboroževalno tekmo" proti ruskemu širjenju dezinformacij.

"To bi moralo biti javno zaslišanje"

Bruseljski mediji ugibajo, da bo srečanje v Evropskem parlamentu za zaprtimi vrati. To je že ujezilo nekatere evroposlance. "Ne bom se udeležil srečanja z gospodom Zuckerbergom, če bo za zaprtimi vrati. To bi moralo biti javno zaslišanje," je tvitnil vodja skupine liberalcev Alde Guy Verhofstadt. "Zakaj ne bo Facebook Live," je vprašal in s tem spomnil na Facebookovo možnost prenosa v živo.

Afera z zlorabo osebnih podatkov uporabnikov Facebooka je izbruhnila nekaj mesecev pred uveljavitvijo korenite reforme evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Zuckerberg naj bi se prihodnjo sredo skupaj s še nekaterimi predstavniki vodilnih tehnoloških podjetij srečal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, so sporočili iz Elizejske palače.