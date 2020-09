Samsung predstavil svoj tretji pregibni telefon

Novinec je še tanjši, ima še večji in odzivnejši zaslon, je trpežnejši in z izboljšanim programjem, a še ne vemo, kakšna bo njegova cena v primerjavi s predhodnikom, katerega pomanjkljivosti so, kakor kažejo napovedi proizvajalca, uspešno odpravili.

Pregibni telefoni obetajo povsem novo razsežnost uporabniške izkušnje in podirajo ločnico med pametnimi telefoni in tablicami. Njihov potencial je zagotovo navdušil že od vsega začetka, a je njihova izvedba naletela na izzive, ki jih ni bilo (vsaj sprva ne) zlahka premostiti.

Samsung Galaxy Z Fold2: pregibni telefoni odpravljajo ločnico med pametnimi telefoni in tablicami, Foto: Samsung

Odločni in vidni koraki

Ob predstavitvi trenutno najzmogljivejše Samsungove serije pametnih telefonov Galaxy Note 20, ki je bila namesto v New Yorku 5. avgusta prek interneta, so Južnokorejci vrgli trnek, ko so namignili na svoj nov pregibni telefon. Za njegovo (ravno tako virtualno) predstavitev pa so izbrali 1. september.

Pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold2 ima za več kot desetino večji izkoristek zaslonskega prostora od svojega predhodnika. Foto: Samsung

Tretji Samsungov pregibni telefon je naredil nekaj pomembnih korakov naprej, s katerimi je pregibne telefone še bolj približal cilju na poti od zanimivega koncepta do uporabnega izdelka.

Boljši izkoristek zaslona

Začne se že pri obliki. Tako notranji kot zunanji zaslon sta večja, ker je Samsungu uspelo zmanjšati obrobo. Tečaji so izboljšani in, kot zatrjuje Samsung, veliko bolj trpežni in brez špranj, kjer bi se lahko nabiral prah. Sprednja kamera je skrita še bolje kot pri prvem Foldu, kjer je odščipnila vidnejši del vogala zaslona.

Pri Samsungu obljubljajo, da so pri tečajih novinca odpravili vse, kar pri predhodnih modelih ni bilo brezhibno. Foto: Samsung

Toda veliko izboljšav je tudi v programju telefona. Zaslonski način Flex obravnava zgornji in spodnji del velikega (pregibnega) zaslona kot povsem ločena, ker med drugim omogoča, da imamo na istem velikem zaslonu hkrati odprto kamero in predogled pravkar posnete fotografije, tudi če ne odpremo galerije v posebnem oknu.

Sicer pa Fold omogoča tudi snemanje selfijev z zadnjo kamero, ki je vendarle boljša kot sprednja, ob sočasnem spremljanju in nadzoru prek zunanjega zaslona.

S pregibnim telefonom si lahko privoščimo snemanje selfijev z zadnjo kamero, ki je zmogljivejša od sprednje, in hkratni pogled na pravkar posneto fotografijo na zaslonu. Foto: Samsung

Več oken za več udobja

Obenem pa povezanost med različnimi hkrati odprtimi okni zagotavlja, da prenos vsebin med odprtimi aplikacijami na istem zaslonu ni zahtevnejši od enega premika prsta po zaslonu. Isto aplikacijo je mogoče tudi neodvisno zagnati v dveh oknih.

S funkcijo prilagodljivega osveževanja bo Fold2 najbolj dinamične vsebine prikazal z osveževanjem zaslona do 120-krat v sekundi, enako, kot smo že lahko preverili pri pametnem telefonu Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Dve barvi s štirimi variacijami tečajev

Novi Fold2 bo na voljo v dveh barvah, ki smo jih spoznali pri seriji Galaxy Note 20: mistično bronasti in mistično črni. V nekaterih državah (ne vemo še, ali je med njimi tudi Slovenija) bo pri spletnem naročilu na Samsungovih straneh mogoče izbrati eno od štirih barv tečajev – srebrno, rdečo, modro ali zlato, vse štiri s kovinskim pridihom.

Debelina novega Samsungovega pregibnega telefona (ko ni zaprt) je dobrih šest milimetrov. Foto: Samsung

Prodajo bodo predvidoma začeli sredi septembra, še prej pa bodo začeli zbiranje prednaročil, ko bomo natančneje izvedeli, kakšne bodo cene v prosti prodaji in z vezavo naročniškega razmerja.