S serijo tabličnih računalnikov Samsung Galaxy S8 prebudite umetnika v sebi

Ustvarjalnost je v današnjem času v spletnem okolju vse pomembnejša. Na tem področju Samsung predstavlja pravo malo čudo tehnologije. Gre za nove tablične računalnike, s katerimi boste lahko svoje umetniške spretnosti in domišljijo predstavili bolje kot kdajkoli prej. Ustvarite lahko le hitro skico ali pravo digitalno umetniško delo.

Vsi novi tablični računalniki S8, S8+ in S8 Ultra prinašajo 4K kakovost videoposnetkov, ultra široko sprednjo kamero z 12 MP ter dvojno zadnjo kamero s 13 in 6 MP. Če se želite še dodatno poigrati s svojimi vizualnimi stvaritvami, fotografirajte skice, ki ste jih narisali na papir, in na njih rišite s pisalom S Pen, ki daje občutek pisanja na pravi papir.

Ljubezen na prvi dotik

Samsung tablice so oblikovane preprosto in zelo elegantno, zaznamuje pa jih izjemno tanko ohišje, ki je zasnovano iz čvrstega materiala Armor Aluminium. Vse tablice podpirajo Samsung Dex, ki omogoča, da imate odprtih več oken hkrati.

Galaxy Tab S8 Ultra je največji Samsung tablični računalnik doslej s 37-centimetrskim zaslonom Super AMOLED, okvir pa ima le 6,3 milimetra debeline. Veliki zaslon prinaša občutek neomejenega prostora, v katerem lahko vsakodnevno izražate svojo ustvarjalnost. Za navdih pa si lahko zavrtite najljubšo glasbeno spremljavo na kar štirih zvočnikih Dolby Atmos, ki omogočajo kristalno čist zvok.

Poleg odlične kamere, zvoka in dizajna je Samsung poskrbel tudi za zmogljivo baterijo, ki vas ne bo pustila na cedilu. Vsi trije modeli podpirajo hitro polnjenje s 45 W, ki baterijo popolnoma napolni v zgolj 80 minutah. Če vam je zmanjka sredi digitalnega ustvarjanja, ste lahko prepričani, da se bo hitro napolnila, medtem ko si vi vzamete malo oddiha.

Domišljiji pustite prosto pot

Tako kot model Ultra tudi Galaxy Tab S8+ podpira pisalo S Pen, ki uporablja algoritem za zmanjšano latenco. Prav zaradi tega je vse, kar na tablici ustvarite, bolj pristno in natančno – občutek, da rišeš in pišeš s svinčnikom na papir. Partnerstvo podjetja Samsung z aplikacijo Clip Studio Paint tablični računalnik spremeni v digitalno paleto živopisanih barv, ki iz vas naredi resničnega umetnika. S Pen pisalo postane čopič in veliki zaslon slikarsko platno.

Za več informacij obiščite www.samsung.si.





