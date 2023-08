S čim presenečajo novi prepogljivi telefoni Samsung Galaxy Z

Oglasno sporočilo

Samsungovi prepogljivi pametni telefoni so zanimivi in priljubljeni telefoni, ki so primer odlične povezanosti vrhunske tehnologije in oblikovanja. Oblikovalci serije ostajajo predani izpopolnjevanju prepogljivih naprav, pri čemer napredek pete serije kaže poglobljeno razumevanje življenjskega sloga uporabnikov in zavezanost k izboljšanju vsakodnevnih izkušenj.

Foto: Samsung

Najnovejša serija prepogljivih telefonov Samsung serije Z še naprej širi možnosti za uporabnike. Z večjim zunanjim zaslonom pri Galaxy Z Flip5 in izboljšanim 19,3-centimetrskim (7,6-palčnim) dinamičnim zaslonom AMOLED 2X na Galaxy Z Fold5 telefona poskrbita, da je izražanje in ustvarjanje še enostavnejše.

Oba telefona se ponašata z novim prepogljivim tečajem, ki jima omogoča bolj estetsko in uravnoteženo obliko, ko sta zložena. Skupna debelina in teža sta se zaradi tega zmanjšali. Ta izboljšava omogoča, da sta oba telefona bolj stabilna in zavzameta manj prostora, zaradi česar sta še bolj prenosna kot prej.

Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 očarata uporabnike z uravnoteženim in skrbno dodelanim oblikovanjem. Prišli sta tudi dve novi čudoviti barvi. Galaxy Z Flip5 navdušuje s svežo mentol zeleno, Galaxy Z Fold5 pa z osvežujočo ledeno modro barvo.

Kultna oblika s še večjim zunanjim zaslonom

Galaxy Z Flip5 ostaja zvest svoji kultni obliki, navdušuje pa z novim večjim zunanjim zaslonom, ki zdaj ponuja skoraj vse, kar od telefona pričakujete. Z zunanjega telefona lahko tako odgovarjate na klice, s polno tipkovnico odgovarjate na sporočila in si ogledate celotno zgodovino klepetov, preverite vreme, novice in predvajate glasbo. Ne da bi odprli telefon, imate tako na dlani vse najljubše aplikacije.

Z več prostora na zunanjem zaslonu Galaxy Z Flip5 ponuja dovolj prostora, da lahko sprostite svojo ustvarjalnost. Zaslon lahko uskladite tudi s številčnico ure Galaxy Watch6 in tako ustvarite ujemajoč videz vseh naprav Galaxy s svojim trenutnim navdihom.

Nadgrajene so bile tudi zmožnosti za snemanje za selfijev. Do kamere lahko tako dostopate neposredno z zunanjega zaslona in posnamete, pregledate ter celo izbrišete svoje fotografije. Enostavno lahko preklapljate med načini kamere in samodejnimi časovnimi nastavitvami, nastavite dimenzije ali se odločite, katere fotografije želite shraniti – vse to z zunanjega zaslona. Predstavljajte si: posnamete selfi s portretnim načinom, povečate majhne podrobnosti in označite najljubše posnetke, ne da bi sploh odprli telefon.

Večopravilna zver, ki zdaj zmore še več

Telefon Galaxy Z Fold5 odpira nove načine za povečanje produktivnosti. Če pogosto delate na poti, je to telefon, ki lahko odlično nadomesti tudi prenosni računalnik. Z njim se lahko na hitro udeležite konferenčnega klica ali urejate dokumente – in to hkrati, ne da bo morali eno od dejavnosti prekiniti. Brezhibno izkušnjo na velikem zaslonu omogoča prikaz do treh različnih oken na zaslonu, v opravilni vrstici pa je hkrati lahko odprtih do 12 aplikacij za lažje preklapljanje med njimi.

Telefon Galaxy Z Fold5 prinaša tudi inovativno funkcijo povleci in spusti z dvema rokama – izjemen dodatek, ki izboljša večopravilnost na velikem zaslonu. Z enim prstom lahko držite predmet, z drugim pa sodelujete z drugimi funkcijami, kar zagotavlja povsem novo raven učinkovitosti in priročnosti. Z enim prstom na primer pritisnite sliko v galeriji, z drugo roko pa hkrati odprete novo okno in to sliko pripnite k e-pošti.

Popolnoma nov ovitek Slim S Pen je oblikovan tako, da izboljša izkušnjo s pisalom S Pen Fold Edition. Elegantnejše in tanjše ohišje pomaga, da telefon leži ravno, kar omogoča lažje delanje zapiskov na mizi in zagotavlja udobnejši oprijem.

Oba telefona zdaj na voljo za prednaročilo v posebni akciji

Prednaročite svoj novi pametni telefon Samsung Galaxy iz serije Z zdaj in pridobite prednaročniške ugodnosti. Promocijsko obdobje prednaročila je do 10. 8. 2023.

Za popoln ekosistem so tu še izjemne tablice in pametne ure

V vrvežu sodobnega življenja sta ohranjanje povezanosti in zdravega življenjskega sloga bistvenega pomena. Zato sta Samsungovi uri Galaxy Watch6 in Watch6 Classic več kot le uri; sta vrata v polno, zdravo in aktivno življenje.

Pomembne so majhne stvari in nova serija ur Galaxy Watch6 je mojstrsko izdelana tako, da je stalen vir motivacije. Postane vaš osebni trener za dobro počutje, ki vas opomni, da naredite dodaten korak ali da si vzamete trenutek za dihanje.

Foto: Samsung

Galaxy Watch6 in Galaxy Watch6 Classic sta že na voljo za prednaročilo. Za več informacij o promociji obiščite povezavo.

Samsung vam ponuja tudi novo serijo tabličnih računalnikov Galaxy Tab S9, ki prinašajo močan in večji zaslon, idealen za gledanje vsebin ter za delo ali študij na poti. Ti tablični računalniki so vaša premična pisarna ali učilnica, saj omogočajo opravljanje pomembnih nalog, kjerkoli ste. Z udobno in praktično obliko postanejo nepogrešljivo orodje za vse družinske člane, saj vsakdo lahko najde svoj način uporabe. S temi tabličnimi računalniki dobite tudi družinsko skupno pametno napravo, ki je kot nalašč za deljenje in povezovanje z vašimi najbližjimi. Ne glede na to, ali želite uživati v filmih s svojimi otroki ali sodelujete na spletnih sestankih s kolegi, tablični računalniki Galaxy Tab S9 so zanesljivi sopotniki v vsakdanjem življenju.

Foto: Samsung

Tudi tablične računalnike Galaxy Tab serije S9 lahko že prednaročite. Vse podrobnosti o akciji, ki traja do 10. 8. 2023, najdete na povezavi.

