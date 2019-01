Ruski patriarh: Antikrista morda že imate ves čas v svojem žepu

Med nastopom na ruski državni televiziji je patriarh Kiril uporabnike pametnih telefonov pozval k previdnosti pri uporabi, kot mu pravi, svetovnega omrežja naprav. Kot je posvaril, to predstavlja priložnost za prevzem globalnega nadzora nad človeštvom.

"Vsakič, ko uporabljate svojo napravo, lahko kdo ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne, ali je vaša lokacija vklopljena ali ne, odkrije, kje pravzaprav ste, kaj vas v resnici zanima in česa natančno se bojite. Če ne danes, se bodo jutri pojavile metode in tehnologije, ki bodo poleg omogočanja dostopa do teh informacij omogočile tudi uporabo teh informacij."

"Ko hudič ljudem ponuja takšno igračo, kot je pametni telefon, deluje zelo pametno," je med drugim dejal patriarh Kiril in sklenil svoje svarilo: "Antikrist je oseba, ki bo na vrhu svetovnega omrežja in tako nadzorovala vse človeštvo." "Ne smemo dovoliti takšnega središča, vsaj ne v bližnji prihodnosti, če ne želimo povzročiti apokalipse," je posvaril.

Kiril je poudaril, da Ruska pravoslavna cerkev ni nasprotnik tehnološkega napredka, nasprotuje pa razvoju sistema, katerega cilj je nadzor identitete oseb. "Ne smemo pasti v suženjstvo tistega, kar imamo v svoji roki. Moramo ostati svobodni znotraj in ne biti žrtev katerekoli zasvojenosti, ne od alkohola, ne od elektronske poše, ne od naprav."

Ruska pravoslavna cerkev si zelo intenzivno prizadeva pridobiti mlade vernike, za kar je pripravila tudi močan digitalni nastop.

Oktobra so na tiskovni konferenci, na kateri je bil navzoč tudi Steven Seagal – igralec akcijskih filmov, ki ima poleg ameriškega tudi rusko in srbsko državljanstvo –, napovedali ustanovitev sveta za mladino, kjer bo njihova digitalna prisotnost še močnejša.

Veliko odzivov uporabnikov na družbenih omrežjih je bilo humorističnih, celo satiričnih ali obtoževalnih, češ da Cerkev deluje v interesu državne oblasti. Ni pa malo niti takih, ki se s patriarhom vendarle strinjajo – vsaj delno, če že ne tudi z antikristom.

Med kritiki njegovega razmišljanja so tudi tisti, ki patriarha Kirila sprašujejo, ali se ne boji, da bi antikrist lahko prišel tudi skozi njegovo več kot 25 tisoč evrov vredno uro Breguet.

Leta 2012 so namreč na fotografiji z zapestja patriarha Kirila odstranili vredno uro (ne pa tudi njenega odseva na mizi), kar je izzvalo kar nekaj ogorčenja v javnosti. Kiril se, kot poročajo tuji mediji, tudi sicer na fotografijah rad pojavlja s torbami in čevlji (dragih) dizajnerskih blagovnih znamk.