Ruski hekerji napadli več ameriških spletnih strani

Ruski hekerji so izvedli neuspešen napad na spletne strani ameriškega senata in dveh ameriških konservativnih think tankov, je danes sporočil ameriški tehnološki velikan Microsoft. Kremelj vpletenost zanika.

Microsoft je pretekli teden zaprl šest lažnih spletnih domen, ki jih je vzpostavila hekerska skupina Fancy Bear, te nadzoruje ruska obveščevalna služba GRU. S temi domenami so posnemali spletne strani dveh konservativnih think tankov in ameriškega senata. S tem so želeli uporabnike spleta odvrniti od pravih strani in pridobiti njihove osebne podatke, med drugim gesla za elektronsko pošto.

Cilj je bil napasti vsakogar, ki nasprotuje Putinu

Eden od napadenih je think tank International Republican Institute, ki se zavzema za demokratična načela. V njegovem vodstvu je republikanski senator John McCain, sicer velik kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Napadli so tudi Hudson Institute, ki se zavzema za nadaljevanje gospodarskega in političnega pritiska na Rusijo, v čemer se razlikuje od stališč ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kot so sporočili iz ameriškega tehnološkega podjetja, nimajo dokazov, da bi bile lažne domene uporabljene v uspešnem napadu. Ne vedo, kdo bi lahko bil tarča napadov. Po mnenju strokovnjakov pa je bil cilj napasti vsakogar, ki nasprotuje Putinu. "Odločajo se za napade, ki so v njihovem nacionalnem interesu," je povedal Eric Rosenbach z univerze v Harvardu.

Zaskrbljenosti ne skrivajo niti na Microsoftu

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je vpletenost Rusije zavrnil. "Ne razumemo, kaj ima ruska vojaška obveščevalna služba s tem. Na čem temeljijo te resne obtožbe?" se je vprašal.

Gre sicer za veliko razširitev aktivnosti skupine Fancy Bear, ki je znana tudi pod imenom ATP28. Doslej so namreč izvajali predvsem napade na kandidate in njihove kampanje, politične stranke in volilne sisteme.

Na Microsoftu so izrazili zaskrbljenost, da zadnji in tudi drugi poskusi hekerskih napadov pomenijo varnostno tveganje za čedalje več skupin, povezanih tako z demokratsko kot republikansko stranko, pred novembrskimi delnimi volitvami v kongres.

Ameriški obveščevalci sicer trdijo, da se je Rusija vmešavala v predsedniške volitve leta 2016 v korist tedanjega kandidata republikancev Donalda Trumpa. Posebni tožilec Robert Mueller, zadolžen za preiskavo ruskega vpletanja, je zaradi tega tudi že vložil obtožnice proti 12 ruskim obveščevalcem.