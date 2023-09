Rusijo zapušča eno največjih podjetij na svetu

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je o tem, da ameriško pravosodno ministrstvo preverja trditve, da so Rusi Binance uporabili, da bi se izognili ameriškim sankcijam, uvedenim zaradi invazije na Ukrajino, maja prvi poročal ameriški medij Bloomberg.

Podjetje, ki se trenutno sooča s številnimi regulativnimi ovirami in preiskavami poslovanja, predvsem v ZDA, je sicer kakršnokoli vpletenost pri kršitvi sankcij že zanikalo, danes pa je prek družbenega omrežja X in uradne spletne strani sporočilo, da se "popolnoma umika z ruskega trga".

Binance has entered into an agreement to sell the entirety of its Russia business to CommEX (https://t.co/JJRKCo9coA).



To ensure a smooth process for existing Russian users, the off-boarding process will take up to one year. All assets of existing Russian users are safe and…