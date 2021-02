Resna napaka v zelo priljubljeni aplikaciji, hitro jo odstranite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacija ShareIt za hitro deljenje datotek med pametnimi telefoni, ki jo uporablja ogromno ljudi, lahko pomeni grožnjo varnosti osebnih podatkov. Morebitni napadalec jo zaradi napak v programski kodi lahko zlorabi za dostop do vsebine pametnega telefona. Do nadaljnjega bo najbolje, da to aplikacijo, če jo uporabljate, takoj izbrišete.