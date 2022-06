"Rešitve prihodnosti bodo še boljše!"

Ko je pred šestimi leti Liao Jia prevzel vodenje Huaweieve enote za mobilne naprave (Consumer Business Group) v jadranski regiji, v katero je uvrščena tudi Slovenija, so bile razmere za Huawei bistveno drugačne kot danes, a kljub oviram, ki so jim jih vsilili, ne bodo vrgli puške v koruzo. Razmeram primerno spreminjajo svojo strategijo, kar se odraža tudi na portfelju novih izdelkov.

Ko je pred šestimi leti Liao Jia prevzel vodenje Huaweieve enote za mobilne naprave (Consumer Business Group) v jadranski regiji, v katero je uvrščena tudi Slovenija, so bile razmere za Huawei bistveno drugačne kot danes. Takrat je bil Huawei rastoče podjetje, na naši celini se je s prodajo svojih pametnih telefonov nezadržno pognal proti najvišji stopnici.

Vse je kazalo, da jo bodo tudi dosegli, a se je potem Huawei znašel v žarišču ameriško-kitajskega gospodarsko-političnega spopada, zaradi katerega na svoje telefone in tablice zadnjih nekaj let ne more več nameščati Googlovega programa in mobilnega okolja.

Ni vse v pametnih telefonih

Že res, da obstaja življenje tudi brez Googla, a je za Huaweieve telefone odsotnost Googla vendarle prinesla nepopravljivo škodo. Huawei je v tem času sicer s prizadevanji in veliko namenjenega denarja razvil nadomestne rešitve, ki pa večinoma, ne pa tudi v celoti, nadomeščajo manjkajoče Googlove storitve, a kaže, da niti to ni dovolj.

Huawei je zato nekoliko spremenil, lahko bi tudi rekli, da je okrepil svojo strategijo. Če so nekoč vse upe polagali v pametne telefone, preostalo je bilo bolj kot ne za priboljšek, so se zdaj usmerili še v druga področja, kjer so bili prej prisotni le za vzorec.

Pametni telefoni postajajo središče povezanih

To dokazuje tudi njihova najnovejša evropska predstavitev v Istanbulu, kjer glavna vloga ni ekskluzivno rezervirana za pametne telefone. Toda pametnim telefonom se niso odpovedali, temveč so jim postavili drugo vlogo: osrednja naprava celotnega sistema (lastnih) informacijskih in komunikacijskih naprav.

Huawei je danes v Istanbulu predstavil več novih izdelkov, katerih postopni prihod v Slovenijo pričakujemo od zadnjih tednov julija, ko bo znana tudi njihova priporočena redna maloprodajna cena.



Pregibni telefon Mate Xs 2 uporablja zelo lahke materiale in je zato po zagotovilih proizvajalca v tem trenutku najlažji pregibni telefon na trgu ter popolnoma gladek, ko je odprt. Prenosna računalnika MateBook 16 D in 16s se ponašata s 16-palčnim (40,5-centimetrskim) zaslonom. Tablični računalnik MatePad Paper je, pravijo, svetovni prvenec svoje vrste z zaslonom na elektronsko črnilo (e-ink). Serija Y, ki velja za srednji razred pametnih telefonov, je zdaj del serije nova in je bogatejša za dva nova člana, nova Y70 in nova Y90, pri katerih so posebej izpostavili njun veliki zaslon in zelo zmogljiv akumulator, ki tudi ob okrepljeni rabi jamči manj srečanj z vtičnico. Nove brezžične slušalke FreeBuds Pro 2 uporabljajo več novih in naprednih tehnologij za še kakovostnejši zvok in še bolj učinkovito odstranjevanje okoliškega hrupa, so med drugim povedali v Istanbulu.

S prvim možem Huaweieve enote za mobilne naprave naše regije smo razsvetlili ta novi pristop in poskušali pogledati v prihodnost mobilnih, pravzaprav bolje rečeno, pametnih telefonov.

Ali je sploh še pravilno pametne telefone imenovati telefoni? Ne nazadnje z njimi počnemo vse drugo, kot pa se samo pogovarjamo …

Strinjam se. Pametni telefoni so zdaj že dolgo časa veliko več kot samo telefoni. Pametne naprave so tu, da nam olajšajo življenje in delo. Upam si reči, da smo priča vznemirljivemu obdobju novih pametnih naprav, ki bodo zmogle veliko več, tudi kaj takega, česar si zdaj morda ne moremo niti predstavljati.

Kako bodo to dosegle?

Uporaba različnih, predvsem nosljivih naprav, ki merijo in zbirajo različne podatke o našem telesu, skupaj s preostalimi vrstami podatkov, in vse medsebojno povezano, lahko ustvari različne pametne scenarije za naše boljše zdravje in življenje ter večjo učinkovitost in storilnost v zasebnem in poklicnem življenju.

Kje vidite glavno vlogo pametnih telefonov v domačem okolju?

Pametni telefoni v preteklosti niso bili zasnovani kot naprave za dom, temveč kot mobilne in prenosne naprave za uporabo zunaj doma. Toda tudi to se spreminja, ker je pametni telefon predvsem osebna naprava, ki je ne delimo niti z najožjimi družinskimi člani. Je naša podaljšana roka, naš zunanji spomin, naš dostop do informacij in še veliko več. To pomeni, da pametne telefone še naprej uporabljamo tudi, ko pridemo domov.

Usmerjeni smo na sodoben način življenja, kjer uporabljamo najrazličnejše povezane naprave za najrazličnejše življenjske situacije – pametni dom, zdravje in rekreacijo, pametna pisarna in še veliko več. Verjamem, da bo javnost osupnila nad tovrstnimi novimi rešitvami.

Kako boste to dosegli?

Naša široka ponudba naprav je že uveljavljena, a bo zdaj še večja in še bolj zanimiva. Ne upočasnjujemo svojega iskanja inovacij, in temu primerno bomo na velikem dogodku v Turčiji te dni predstavili veliko novih naprav.

Ali bodo med njimi tudi pametni telefoni?

Ravno pametni telefoni so tiste naprave, po katerih Huawei najbolj poznamo. To poletje bomo predstavili najlažji pregibni telefon do zdaj, kar ga bo uvrstilo na vrh ponudbe pregibnih telefonov. Ta novost bo izpopolnila našo ponudbo pregibnih telefonov, za katero smo prepričani, da bo najpopolnejša in najrazvitejša na trgu. Ta naprava bi lahko postala glavna naprava, ki jo kdo potrebuje za svoje delo.

Tako so septembra 2019 predstavili serijo Huaweievih pametnih telefonov P30, zadnjo, ki je še imela dostop do Googlovih aplikacij in mobilnega okolja, preden se je zaostril ameriško-kitajski gospodarsko-politični spor. Čeprav so telefoni te premijske serije že v svojem tretjem letu, jih zaradi svojih prepričljivih lastnosti marsikateri uporabnik tudi v Sloveniji še vedno uporablja z veseljem in zadovoljstvom. Foto: Srdjan Cvjetović

Kaj pa za uporabnike, ki jim je pomembna cena?

Predstavili bomo dva modela svoje zelo uveljavljene produktne serije, ki bosta zagotovila ustvarjalne rešitve po dostopnih cenah. Uporabniki so nam jasno dali vedeti, da je tudi cena pomemben dejavnik pri pametnem telefonu za vsak dan, zelo cenijo tudi velik zaslon, dolg čas pripravljenosti, veliko shrambnega prostora, privlačen videz in zanesljivo delovanje. Tehnologija in moda v enem.

Vse te nove povezave med najrazličnejšimi napravami zahtevajo varne in zanesljive komunikacije – ali je za to ustrezno poskrbljeno?

Seveda, prav imate, komunikacijsko omrežje je nujen predpogoj za zanesljivo in varno povezljivost in izmenjavo podatkov. Naše podjetje tesno sodeluje z vsemi upravami in organizacijami pri doseganju vseh predpisanih zahtev.

Ali bodo pametni telefoni uspeli zamenjati in združiti vse daljinske upravljalnike, ki jih imamo v domu?

Kot sem že povedal, je naš namen ustvarjati preproste in uporabne povezave med napravami. Enako velja za zaslone televizorjev in pametne telefone. Rešitve prihodnosti bodo morale biti veliko boljše, kot smo jim priča zdaj – in prepričan sem, da tudi bodo. Zato na vaše vprašanje odgovarjam, da bodo daljinski upravljalniki, kot jih poznamo danes, najverjetneje romali v zgodovino.

Ali menite, da bodo že v neki dogledni prihodnosti pametni telefoni uspeli nadomestiti prenosne in namizne (osebne) računalnike?

Pametni telefoni so že zdaj zelo funkcijsko zmogljivi, toda ostaja vprašanje, kakšne so zahteve in pričakovanja uporabnikov glede velikosti zaslona, udobnosti pri vnosu podatkov s tipkanjem ter preostalih zasebnih in poslovnih funkcionalnostih. Vsak mali del uporabniške izkušnje se hitro razvija v smeri boljših in udobnejših rešitev. Zdaj vidimo pregibne zaslone in pregibne tipkovnice, a tudi orodja umetne inteligence, ki pretvarjajo govor v pisano besedilo, in veliko drugih zanimivih inovacij.

Ali bo to dovolj za omenjeni prehod in slovo od klasičnih računalnikov?

Še vedno je osebni računalnik predvsem za delo. Vsi se zavedamo omejitev, ki jih prinaša prenosni računalnik kot edini del delovne postaje, zato bodo naše nove pobude za osebne računalnike združile najboljše lastnosti prenosnikov in monitorjev v novi napravi, ki bo izziv tradicionalno postavljenim namiznim računalnikom.

Pregibni telefon Huawei Mate Xs in slušalke FreeBuds Pro 2 sta le del novosti, ki jih je Huawei predstavil v Istanbulu.

Komu bo to namenjeno?

Vsekakor bo to zanimivo delavcem v pisarnah, zlasti tistim, ki so šele pred kratkim morali vzpostaviti pisarniško delovno okolje pri sebi doma. Imeli bomo tudi nekaj za zaposlene v panogi ustvarjalnosti, ki imajo specifične potrebe pri uporabi digitalnega zaslona. Pri svojem delu pričakujejo možnost neposrednega vnosa zaznamkov ter beležk v projekt in tudi možnost risanja z roko. Pozorno spremljamo spreminjajoče se potrebe in pričakovanja uporabnikov, zato verjamemo, da bodo nove naprave deležne pozitivnega sprejema.

Kaj pa združljivost? Ali si boste proizvajalci prizadevali, da bodo vaše naprave medsebojno združljive, ali bodo ekosistemi posameznih proizvajalcev prikrito orodje za vezavo uporabnikov izključno na svoje naprave?

V tem trenutku me navdušuje, kakšne možnosti ponuja uporaba celotnega ekosistema naprav in aplikacij – in menim, da je to zelo pomembno. Uporabljam pametni telefon Huawei P50 Pro, a tudi zmogljivi prenosnik Huawei MateBook X Pro ter slušalke Huawei FreeBuds – povezljivost med temi napravami je tako zelo preprosta, navigacija z ene na drugo pa gladka. Povezave z aplikacijami in oblakom so inteligentne ter uporabne. Pri inovacijah smo vodilni, prav tako pa namenjamo veliko sredstev v raziskave in razvoj novih funkcij, ki jih do zdaj še nismo videli.