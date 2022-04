Kar 42 let je vestno služil slovenski policiji, danes pa je legendarni policijski helikopter AB-212 opravil svojo zadnjo pot, in sicer od Brnika do Parka vojaške zgodovine v Pivki, kjer ga je dočakal častno mesto, ki si ga nedvomno zasluži.

Rekli so mu kar BRAVO, ker jim je res vestno in zanesljivo služil pri najzahtevnejših nalogah za reševanje življenj, zagotavljanje nujne medicinske pomoči, prevažanje tovora, predvsem v gorah in ob naravnih nesrečah tako v Sloveniji kot tudi onstran meja. Opravljal je tudi druge zahtevne policijske naloge.

Reševal je življenja tudi tam, ko ponesrečencev ni bilo mogoče doseči drugače. Sodeloval je pri postavljanju radijskih in televizijskih oddajnikov v gorah ter gorskih žičnic. Brez njega ne bi bilo planinskih koč na Kredarici, Vogarju, Stolu, Krnu, Doliču, Prehodavcih, Sedmerih jezerih … Z njim so postavili tudi znamenito uro na stolpnici TR3 v Ljubljani, zgodb, kjer je nepogrešljivo pomagal, pa je še veliko več, tudi takšne najbolj nenavadne so med njimi.

Legendarni BRAVO še zadnjič zapušča brniško letališče. Foto: Park vojaške zgodovine

Piloti ga bodo močno pogrešali – kljub novejšemu, ki ga bo nadomestil

Piloti letalske policijske enote z Brnika ga cenijo, ker jim je omogočal varno delo, in ob njegovem odhodu v zasluženi pokoj ga bodo pogrešali. Zlasti zaradi njegove preprostosti – "Prižgal si ga in si takoj vedel, na čem si," se spominjajo. – Tudi njegovega značilnega zvoka, ki so ga naravnost ljubili.

Novi helikopterji se bodo morali še dokazati, še povedo ob neprikriti nostalgiji. Poslanstvo upokojene legende bo pri Letalski policijski enoti Brnik nadomestil nov sodoben helikopter AgustaWestland AW169, ki ga že uporabljajo.

Neverjetna zmogljivost in udobje svojega časa

Ko je AB-212 davnega leta 1980 začel svojo službo v slovenski policiji, je bila policija na cestah opremljena še s "fičkoti", a jih je legendarni BRAVO prekosil, saj je več kot štiri desetletja ostal kos najtežjim nalogam.

Ob svojem prihodu je predstavljal izjemen tehnični napredek, saj ima dva motorja in je v primerjavi s svojimi predhodniki zagotavljal večji doseg in omogočal večjo nosilnost, njegova široka kabina pa dovolj udobja za do 12 potnikov in prostora za nemoteno delo dveh pilotov.

Policijski helikopter AB-212 na svoji zadnji poti od Brnika do Pivke Foto: Park vojaške zgodovine

Častno mesto v Pivki

Toda vsake lepe zgodbe je enkrat konec in 22. marca se je legenda le upokojila. Že takoj ob slovesu od redne službe so pri Policiji sklenili, da bodo legendo podarili Parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer bo ohranjala spomin na svoja častna in dolga leta plemenitega dela.

Vodja Letalske policijske enote Dejan Kink je direktorju Parka vojaške zgodovine mag. Janku Boštjančiču simbolično predal ključ helikopterja, ki je danes že prispel v Pivko.

Petkrat spremenil "obleko", a vedno pripravljen na pomoč, kjer je bilo najtežje

BRAVO je svoje poslanstvo začel še v skupni državi Jugoslaviji. Ni enotnega mnenja, kje je bil narejen – uradno je bil izdelan v Italiji, a po nekaterih virih je bil prav ta helikopter izdelan v ZDA kot vzorčni, na podlagi katerega je italijanska tovarna Agusta začela izdelovati licenčni model AB-212.

Ob začetku dela v slovenski milici je prejel oznako YU-HCJ, z osamosvojitvijo Slovenije pa je prejel oznako S5-HPB, ki jo je ponosno nosil do zadnjega dneva svojega dela, in jo bo ohranil tudi v pivškem muzeju. V svojih spoštljivih 42 letih delovanja je petkrat spremenil svojo barvno podobo, večkrat so ga nadgradili, leta 2005 pa generalno obnovili in posodobili, tudi z opremo za izvajanje operativnih nalog ponoči z uporabo očal za nočno letenje.

V svojih 42 letih aktivnega delovanja za enoto letalske policije na Brniku je BRAVO imel šest barvnih "pričesk". Foto: Park vojaške zgodovine

Pomemben del tehnične dediščine, nenadomestljiv zaradi vsega, kar je naredil

Dokazal se je tudi med osamosvojitveno vojno – pravzaprav že pred njo, 12. junija 1991, ko je na najvišji točki Slovenije, vrhu Triglava, zaplapolala slovenska zastava. Pravočasno so ga skrili na skrivno lokacijo in tako se je izognil bombardiranju letališča Brnik, ko so med drugim poškodovali tudi hangar letalske policijske enote.

Poleg vseh nalog, ki jih je opravil za policijo in ob njeni podpori tudi za gospodarstvo, so se na njem izučili številni piloti slovenske letalske policije, ki opravljanje svojih nalog nadaljujejo na novejših helikopterjih. Čeprav ima velik pomen tudi kot tehnična dediščina, je njegova prava in polna vrednost v vsem, kar je v izkušenih rokah slovenskih policijskih pilotov naredil dobrega, in to bo s ponosom razkazal tudi v svojem novem domu.